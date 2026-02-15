Final Benidorm Fest 2026 | Tony Grox y LUCYCALYS son los ganadores, en directo

Después de las victorias de Melody con “Esa diva“ y Nebulossa con “Zorra“ en las últimas ediciones, este sábado 14 de febrero se celebra la gran final del Benidorm Fest en el Palau d’Esports L’Illa.

A diferencia de otras ediciones, este año el ganador no representará a España en Eurovisión. Por ello, RTVE ha aumentado el presupuesto del festival hasta los 3,9 millones de euros, para reforzar producción, proyección internacional y el premio para los concursantes ganadores.

🔴 ¿Quiénes son los ganadores?

Tony Grox y LUCYCALYS han ganado el Benidorm Fest 2026 con "T AMARÉ", un tema de pop urbano‐flamenco muy emocional, con estribillo enorme y una puesta en escena tipo “patio andaluz futurista” que convierte la actuación en una fiesta colectiva, de las más coreadas y comentadas del Benidorm Fest 2026.

Ganadores del Benidorm Fest: Tony Grox y LUCYCALYS por "T AMARÉ".

Ganadores Premio Univisión: Tony Grox y LUCYCALYS por "T AMARÉ".

Ganadora Premio Spotify: ASHA por "TURISTA".

🔴 ¿Cuál es el premio?

El ganador del Benidorm Fest 2026 se lleva un premio económico de 150.000 euros brutos: 100.000 euros son para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción ganadora. Además, recibe el trofeo del festival (la “sirenita”) como reconocimiento oficial.

Junto a ese premio principal, el certamen reparte otros incentivos profesionales: uno de los artistas viajará a Miami para grabar un single con un productor de referencia y otro viajará a Estocolmo para grabar en los estudios de Spotify, premios que buscan impulsar la proyección internacional de los participantes.