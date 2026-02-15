Final Benidorm Fest 2026 | Tony Grox y LUCYCALYS son los ganadores, en directo
🔴 El Benidorm Fest ha celebrado su gran final con un premio de 150.000 €, la oportunidad de grabar un single con Spotify y una gira patrocinada por Eurovisión.
Después de las victorias de Melody con “Esa diva“ y Nebulossa con “Zorra“ en las últimas ediciones, este sábado 14 de febrero se celebra la gran final del Benidorm Fest en el Palau d’Esports L’Illa.
A diferencia de otras ediciones, este año el ganador no representará a España en Eurovisión. Por ello, RTVE ha aumentado el presupuesto del festival hasta los 3,9 millones de euros, para reforzar producción, proyección internacional y el premio para los concursantes ganadores.
🔴 ¿Quiénes son los ganadores?
Tony Grox y LUCYCALYS han ganado el Benidorm Fest 2026 con "T AMARÉ", un tema de pop urbano‐flamenco muy emocional, con estribillo enorme y una puesta en escena tipo “patio andaluz futurista” que convierte la actuación en una fiesta colectiva, de las más coreadas y comentadas del Benidorm Fest 2026.
Ganadores Premio Univisión: Tony Grox y LUCYCALYS por "T AMARÉ".
Ganadora Premio Spotify: ASHA por "TURISTA".
🔴 ¿Cuál es el premio?
El ganador del Benidorm Fest 2026 se lleva un premio económico de 150.000 euros brutos: 100.000 euros son para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción ganadora. Además, recibe el trofeo del festival (la “sirenita”) como reconocimiento oficial.
Junto a ese premio principal, el certamen reparte otros incentivos profesionales: uno de los artistas viajará a Miami para grabar un single con un productor de referencia y otro viajará a Estocolmo para grabar en los estudios de Spotify, premios que buscan impulsar la proyección internacional de los participantes.
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Finaliza la cobertura del festival!
Con la victoria de Tony Grox y LUCYCALYS en el Benidorm Fest 2026 finaliza la cobertura en directo de EL ESPAÑOL.
¡Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes!
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Quiénes son Tony Grox y LUCYCALYS?
Tony Grox y LUCYCALYS son un dúo gaditano formado por un productor/DJ y una cantante con base flamenca que se ha dado a conocer en el Benidorm Fest 2026 con la canción “T AMARÉ”.
Tony Grox se llama en realidad Antonio Ramírez, es de Cádiz y trabaja como compositor y productor/DJ especializado en fusionar electrónica, pop alternativo, urbana y flamenco; ha trabajado en España y en ciudades como Miami, Las Vegas o Los Ángeles y ha colaborado con artistas como Kiki Morente, Lachispa, José Rey o Michelle Maciel (en un álbum nominado a Latin Grammy).
LUCYCALYS (también gaditana) es una cantante joven que mezcla pop moderno con raíces flamencas, viene del teatro musical y ha ido haciendo carrera con temas como “ÁPEIRON”, “GALA” o “Piel de bronce”, además de conseguir reconocimientos en festivales como el Tour Music Fest 2024, donde llegó a la final.
En el Benidorm Fest 2026, Tony Grox y LUCYCALYS han participado con “T AMARÉ”, un tema de pop urbano con raíces flamencas que presentaron primero en la semifinal y después en la final con una puesta en escena de aire andaluz, muy coreografiada y pensada para el directo.
Su propuesta, que ellos mismos definen como una declaración de amor amplia y universal, ha terminadi convirtiéndose en una de las actuaciones más aplaudidas de la edición y les ha valido la victoria y la Sirenita de Oro del festival.
Final Benidorm Fest 2026 | Tony Grox y LUCYCALYS cierran el festival cantando su éxito "T AMARÉ"
En encuestas de oyentes y sondeos online, “T AMARÉ” de Tony Grox & LUCYCALYS apareció en primer lugar o empatando en cabeza con “Mataora”, y muchos medios los señalaban como una de las dos grandes opciones a ganar junto a Rosalinda Galán.
Además, varias crónicas previas a la final hablaban abiertamente de un “duelo” entre Tony & LUCYCALYS y Rosalinda, y casas de apuestas y paneles especializados los incluían siempre en el grupo de máximos aspirantes a llevarse la Sirenita de Oro.
Su propuesta era, quizá, una de las que más popularidad ha ido adquiriendo a lo largo de esta semana, y finalmente lo han conseguido: Tony Grox & LUCYCALYS han ganado el Benidorm Fest 2026 con T AMARÉ.
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Tony Grox y LUCYCALYS ganan el Benidorm Fest 2026!
Benidorm Fest 2026 Final | ¡Llega el voto del público!
Kenneth - 4 puntos
Dani J - 8 puntos
The Quinquis - 12 puntos
Mikel Herzog Jr. - 16 puntos
Izan Llunas - 20 puntos
ASHA - 24 puntos
María León y Julia Medina - 28 puntos
KITAI - 32 puntos
MAYO - 36 puntos
Miranda! & bailamamá - 40 puntos
Rosalinda Galán - 44 puntos
Tony Grox & LUCYCALYS - 48 puntos
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Llega el voto demoscópico!
MAYO - 4 puntos
Miranda! & bailamamá - 8 puntos
Kenneth - 12 puntos
The Quinquis - 16 puntos
KITAI - 20 puntos
María León y Julia Medina - 24 puntos
ASHA - 28 puntos
Dani J - 32 puntos
Tony Grox y LUCYCALYS - 36 puntos
Mikel Herzog Jr. - 40 puntos
Rosalinda Galán - 44 puntos
Izan Llunas - 48 puntos
Final Benidorm Fest 2026 | El premio de Univisión es para Tony Crox y LUCYCALYS por "T AMARÉ"
El Premio Univisión es un acuerdo con TelevisaUnivision por el que uno de los artistas del Benidorm Fest viaja a Miami para grabar un single con un productor internacional y hacer promo en la cadena y en el mercado latino.
Igual que el de Spotify, no es necesariamente para el ganador: la propia Univisión elige a uno de los finalistas como apuesta personal para impulsarlo en Estados Unidos y Latinoamérica.
Benidorm Fest 2026 Final | ¡Vuelve Chanel!
La primera artista ganadora del Benidorm Fest 2026, Chanel, vuelve a subirse a los escenarios donde hizo historia con su tema SloMo.
-
Final Benidorm Fest 2026 | El ganador del premio Spotify es para ASHA
ASHA por su tema "Turista" se lleva el premio Spotify en el Benidorm Fest 2026.
El Premio Spotify consiste en un viaje a Estocolmo para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, dentro del programa Spotify Singles.
No tiene por qué recaer en el ganador del Benidorm Fest: la propia plataforma elige a uno de los finalistas para ofrecerle esa sesión exclusiva como impulso extra a su carrera.
Final Benidorm Fest 2026 | ¡El Jurado reparte sus puntos entre los finalistas!
Mikel Herzog Jr. - 23 puntos
MAYO - 24 puntos
Kenneth - 24 puntos
María León & Julia Medina - 30 puntos
Dani J - 40 puntos
KITAI - 50 puntos
Rosalinda Galán - 52 puntos
The Quinquis - 65 puntos
Miranda! & bailamamá - 70 puntos
Izan Llunas - 71 puntos
Tony Grox & LUCYCALYS - 82 puntos
ASHA - 92 puntos
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Hora de conocer las votaciones!
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Cuál es el premio para el ganador?
El ganador se lleva 150.000 euros brutos: 100.000 euros para el o los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción.
Además, recibe la Sirenita de Oro como trofeo oficial y accede a oportunidades profesionales extra (grabaciones y promo internacional, como los acuerdos con Univisión en Miami y Spotify en Estocolmo).
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Cierran las líneas!
Oficialmente se termina el tiempo para votar: ya no se aceptan más llamadas, SMS ni votos en la app y el recuento se cierra con los votos recibidos hasta ese momento.
A partir de ahí, el sistema convierte esos votos en puntos, se suman a los del jurado y se obtiene la clasificación final.
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Últimos minutos para votar!
Para votar en el Benidorm Fest 2026 tienes tres vías: gratis desde la app RTVE Play (iOS y Android), o de pago mediante SMS y llamadas cuando se abren las líneas en directo.
En la app debes iniciar sesión con tu cuenta de RTVE Play, entrar en el banner del Benidorm Fest y, cuando aparezca la pestaña “Votaciones” durante la gala, elegir tu artista favorito y confirmar el voto (normalmente un voto gratis por usuario y ronda).
En paralelo, RTVE habilita números de teléfono y códigos SMS que se muestran en pantalla: puedes llamar al 905 810 0XX (las dos últimas cifra se determinan según el número de actuación) o enviar un mensaje con el texto indicado (“VOTA” + nombre o número del artista al 21152) y cada llamada/SMS computa como voto de pago.
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Una recopilación del festival!
Después de interpretar algunos de los hits que ha dejado el Benidorm Fest, antiguos ex-participantes como Agoney, Vicco, Blanca Paloma o Nebulossa han intrepretado "Eres tú" al unísono.
Todo un homenaje a los años y grandes espectáculos y artistas que ha dejado el Benidorm Fest.
Final Benidorm Fest 2026 | MAYO abrió la noche con “Tócame”
Nos prometiste una BOMBA en el #BenidormFestFinal y desde luego has cumplido. 🔥@mayo_oficial, gracias por el SHOW#BenidormFest2026https://t.co/N4IaUHZAaY pic.twitter.com/eR4lYT3ghX— Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 14, 2026
Final Benidorm Fest | KITAI trajo el rock con “El Amor Te Da Miedo”
¡EL PALAU EN PIE!— Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 14, 2026
KITAI (@KITAI_Oficial), simplemente ESPECTACULAR. 🤘#BenidormFestFinal #BenidormFest2026pic.twitter.com/PdtUd0FmBd
Benidorm Fest 2026 Final | ASHA fue la tercera en actuar con “Turista”
No es que solo volveríamos a por ti, es que contigo siempre tendremos una próxima, ASHA🫰🏻#BenidormFestFinal #BenidormFest2026pic.twitter.com/iHxHQVHvQu— Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 14, 2026
Final Benidorm Fest 2026 | Dani J y su actuación de “Bailándote”
Nos falta el aire a nosotros también, @OficialDaniJ 🥵#BenidormFestFinal #BenidormFest2026https://t.co/N4IaUHZAaY pic.twitter.com/JodrVoS6oj— Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 14, 2026