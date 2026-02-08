El dardo de Antonio Banderas (65) a Hollywood: "No te ofrecen nada realmente bueno, y yo me vengué"

Antonio Banderas es uno de los actores más populares del mundo. Nacido en Málaga, el artista probó suerte durante su juventud entrando en la industria cinematográfica de Hollywood, y pese a haber encontrado el éxito, asegura que acabó mortalmente tocado y se vengó.

En una reciente entrevista para 'ac2ality', el protagonista de 'La máscara del Zorro' afirma que Hollywood es muy difícil y que realmente consigue hundirte: es un sector tan cargado de exigencias y presiones que terminas arruinándole mentalmente, con tus sueños por el suelo.

No obstante, Banderas supo enfrentarse a las dificultades, trabajando muy duro, hasta llevar a la cima de la misma Hollywood, vengándose del epicentro del entretenimiento audiovisual occidental haciendo muchísimo dinero.

"Hollywood es muy difícil. Terminas arruinándole moralmente y hay un momento en el que dices: 'No me están ofreciendo realmente nada bueno'. Y entonces me acuerdo de pensar: 'Me voy a vengar haciendo mucho dinero. Si de esto va, a por ello'", explica el actor en su charla para el medio mencionado.

"Me metí a saco y me importaba una mierda todo. Pero pagué el precio, porque eso sucedió a la altura de mi divorcio y se juntaron muchas cosas. Me refugié en esa idea y en el trabajo, y me hice siete películas seguidas."

No es la primera vez que el actor habla abiertamente sobre Hollywood y lo cruel que puede llegar a ser la industria interpretativa y del cine, pero en esta ocasión parece que el malagueño ha cargado duramente contra ese sector que le dio la fama.

Pese a todo, Banderas continúa ligado a su pasión produciendo y desarrollando películas, como 'Above and Below' y 'Tony', porque ama el cine por encima de cualquier cosa. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil y ha tenido que realizar una serie de sacrificios que no muchas personas podrían soportar.