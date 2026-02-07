David Díaz, 28 años, sobre sus inversiones: "La inflación te va a erosionar con el tiempo y solo la inversión te puede proteger"

David Díaz, 28 años, sobre sus inversiones: "La inflación te va a erosionar con el tiempo, no hay opción"

El popularmente conocido como AlphaSniper, el mayor creador de contenido de Call of Duty de habla hispana, confirma que la inversión es lo único que puede protegerte frente a la imparable inflación.

David Díaz, de 28 años, afirma que todo "cada vez va a ir a peor" y que no importa lo mucho que trabajes: hay que invertir para garantizar un futuro en un mundo donde los precios no paran de subir y cada vez todo es más difícil.

Según comenta el también empresario en un reciente podcast, solo hay que fijarse en el entorno para ver que, con el paso de los años, todo va a empeorar y la única solución para poder defenderse es invertir, poco o mucho, cada mes para combatir la situación.

David Díaz afirma que invertir es obligatorio.

"La inversión es lo único que te puede proteger"

"Hay que invertir, no hay otra opción. De hecho la gente puede verlo: observad la vivienda, la cesta de la compra, vuestro entorno en general. Daos cuenta de que todo cada vez es más difícil", comenta el creador de contenido.

"La tendencia no es que la cosa vaya a mejorar, es todo lo contrario. Mira cómo están los estados endeudados. ¿Sabéis cómo funciona el sistema monetario? ¿Sabes cómo funciona la impresión de dinero?", continúa.

"Da igual lo duro que trabajes o lo inteligente que trabajes, la inflación te va a erosionar", sigue. "Yo siempre estoy invirtiendo, mi vida es invertir. Es una religión, no he fallado ni un solo mes en vida desde 2016. La inversión es vital para el futuro."

Con una empresa valorada en 50 millones de euros y un canal de YouTube que genera entre 10.000 y 30.000 euros mensuales, Díaz sostiene que cualquier persona puede invertir, aun teniendo solamente 1.000 euros en el banco.

Ahora bien, también es claro y advierte: nadie se va a hacer millonario de la noche a la mañana y probablemente pocos lo consigan, el objetivo es otro, y es buscar estabilidad y garantías económicas de cara a un futuro.