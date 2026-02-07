Aitana, 26 años, sobre su dinero: "Muchas veces no lo he sabido gestionar y he hecho tonterías"

Aitana, una de las cantantes más populares y queridas del panorama musical actual, confiesa que no siempre ha sabido gestionar bien su fortuna y que ha necesitado la ayuda de sus padres para poner los pies en el suelo.

Durante una pasada entrevista recogida en LOS40 Spain, la también compositora admite que ha hecho tonterías con su dinero en varias ocasiones y que sólo se ha dado cuenta de dichas barbaridades gracias a su padre y a su madre, quienes la han hecho recapacitar y arreglar sus errores.

"A mí muchas veces se me ha ido la pinza, no he sabido gestionar bien el dinero y gracias a la figura de mi padre y de mi madre, que me sientan, me hacen ver qué clase de tonterías he hecho", explica la artista.

"Con eso yo retrocedo y digo: 'Vale, eso no está bien'. Y yo soy muy de admitir mis errores, no tengo ego para eso. Si me he equivocado, me he equivocado y lo digo", continúa.

En una visita a La revuelta de David Broncano, Aitana desveló su patrimonio total con sinceridad absoluta: la cifra asciende a los 4,5 millones de euros y, actualmente, puede ser incluso más teniendo en cuenta que han pasado varios meses desde sus declaraciones en RTVE.

"Tengo cuatro casas: dos las utilizo para vivir y las otras dos las tengo alquiladas", señalaba la cantante a Broncano. "Creo que por las casas sería más o menos 4,5 millones más o menos". Como decíamos, es probable que esos datos hayan aumentado, pero no hay confirmación oficial por parte de la misma Aitana.

Actualmente, la cantante continúa gozando de uno de los mejores momentos de su carrera, con gran presencia en los escenarios y con constante publicación de nuevos temas que la convierten en una de las voces favoritas de la música de nuestro país.