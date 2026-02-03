Marta Díaz (25), sobre el peor momento de su vida: "Nos fuimos a urgencias y me tuvieron que ingresar"
Marta Díaz, influencer y creadora de contenido, confiesa que acabó hospitalizada tras su ruptura con Sergio Reguilón.
Más información: La 'influencer' Marta Díaz consigue sacarse el carnet de conducir tras casi tres años de estudio: "Estoy muy feliz."
Marta Díaz, influencer, confiesa lo mal que lo pasó tras su ruptura con Sergio Reguilón. La también creadora de contenido tuvo una relación muy intensa con el futbolista pero, por desgracia, ambos pusieron fin a su noviazgo y ella acabó hospitalizada.
En la segunda temporada de su documental en Prime Video, Díaz asegura que la separación le afectó mucho, tanto física como psicológicamente, y acabó ingresada en el hospital tras no poder levantarse de su propia cama. Es la primera vez que la también modelo explica esto en público y no ha dejado indiferente a nadie.
"La última vez que me visteis por aquí me visteis llorando, despidiéndome de vosotros rota completamente. Y lo que no sabíais en ese momento es que lo dejé con mi primera pareja", arranca.
"Os prometo que es dolorosísimo"
"Cuando te vas de la vida de una persona sintiendo que la sigues queriendo, sintiendo que el amor aún no se ha acabado, pero se tiene que acabar de la noche a la mañana, os prometo que es dolorosísimo", explica.
"La ruptura no solo me afectó psicológicamente, sino también físicamente", continúa. Un día intenté levantarme y las piernas se me durmieron, no tenía fuerza. Nos fuimos a urgencias y me tuvieron que ingresar", añade la influencer, confirmando esa hospitalización provocada por su caída emocional.
"A día de hoy siento que le he olvidado y le deseo lo mejor". Aunque no lo afirma como tal, Díaz da a entender que su ruptura con Reguilón fue debido a una tercera persona que irrumpió en la relación. Pero, sea como fuere, parece que ahora mismo la creadora de contenido está mucho mejor y su carrera va viento en popa.
A pesar de que no lo pasó nada bien, ahora mismo la influencer está creciendo como nunca en seguidores y hasta ha logrado una temporada 2 de su documental en streaming, que no es poco.