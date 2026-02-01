The Recording Academy celebrará esta madrugada la 68.ª edición de los Premios Grammy, una cita en la que se reunirán los máximos exponentes de la música actual y que contará con actuaciones en directo, sorpresas y grandes momentos.

🔴 ¿A qué hora es la ceremonia?

La ceremonia principal de los Premios Grammy 2026 comienza a las 2:00 de la madrugada del lunes 2 de febrero, hora de España peninsular (20:00 del domingo 1 en la costa este de EE. UU.).

🔴 ¿Dónde se puede ver en directo?

Ninguna plataforma o canal ha confirmado la emisión de la ceremonia de los Grammy 2026 en España. Sin embargo, la Premier Ceremony y parte de la alfombra roja se pueden ver gratis en el canal oficial de YouTube de los Grammy y en live.grammy.com.

🔴 ¿Quiénes son los favoritos?

Los analistas coinciden en que los grandes favoritos globales son Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga, con Kendrick liderando en número de nominaciones (9) y opciones en categorías como Álbum, Grabación y Canción del año.

Bad Bunny parte como principal candidato a Álbum del año con Debí tirar más fotos, mientras que Lady Gaga suena muy fuerte en pop y también en las categorías generales, y en canciones individuales destacan como favoritas “DtMF” (Bad Bunny), “luther” (Kendrick Lamar & SZA), “Abracadabra” (Lady Gaga) y “Golden” de la banda sonora de “KPop Demon Hunters”.

🔴 ¿Quiénes actuarán esta noche?

Esta noche actuarán, entre otros, Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Bruno Mars y ROSÉ, además de un medley especial con todos los nominados a Mejor artista revelación: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.

También están anunciados Clipse junto a Pharrell Williams, Post Malone con Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt en el homenaje a Ozzy Osbourne, y un segmento “In Memoriam” con Lauryn Hill, Reba McEntire, Brandy y Lukas Nelson recordando a figuras como D’Angelo y Roberta Flack.