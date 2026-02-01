The Recording Academy celebrará esta madrugada la 68.ª edición de los Premios Grammy, una cita en la que se reunirán los máximos exponentes de la música actual y que contará con actuaciones en directo, sorpresas y grandes momentos.
🔴 ¿A qué hora es la ceremonia?
La ceremonia principal de los Premios Grammy 2026 comienza a las 2:00 de la madrugada del lunes 2 de febrero, hora de España peninsular (20:00 del domingo 1 en la costa este de EE. UU.).
🔴 ¿Dónde se puede ver en directo?
Ninguna plataforma o canal ha confirmado la emisión de la ceremonia de los Grammy 2026 en España. Sin embargo, la Premier Ceremony y parte de la alfombra roja se pueden ver gratis en el canal oficial de YouTube de los Grammy y en live.grammy.com.
🔴 ¿Quiénes son los favoritos?
Los analistas coinciden en que los grandes favoritos globales son Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga, con Kendrick liderando en número de nominaciones (9) y opciones en categorías como Álbum, Grabación y Canción del año.
Bad Bunny parte como principal candidato a Álbum del año con Debí tirar más fotos, mientras que Lady Gaga suena muy fuerte en pop y también en las categorías generales, y en canciones individuales destacan como favoritas “DtMF” (Bad Bunny), “luther” (Kendrick Lamar & SZA), “Abracadabra” (Lady Gaga) y “Golden” de la banda sonora de “KPop Demon Hunters”.
🔴 ¿Quiénes actuarán esta noche?
Esta noche actuarán, entre otros, Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Bruno Mars y ROSÉ, además de un medley especial con todos los nominados a Mejor artista revelación: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.
También están anunciados Clipse junto a Pharrell Williams, Post Malone con Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt en el homenaje a Ozzy Osbourne, y un segmento “In Memoriam” con Lauryn Hill, Reba McEntire, Brandy y Lukas Nelson recordando a figuras como D’Angelo y Roberta Flack.
Alfombra roja de los Premios Grammy 2026, en directo | Así llegó Karol G a la pre-gala
La artista colombiana estuvo en la gala pre-Gammy que se ha celebrado hoy en Beverly Hilton en Los Ángeles.
Karol G está nominada en los Grammy 2025 a Mejor Álbum de Pop Latino por su disco Tropicoqueta.
Alfombra roja de los Premios Grammy 2026 | El productor Gesaffelstein sorprende con un aspecto 'robótico'
El productor musical Gesaffelstein llega a la alfombra roja en un esmoquin rojo y con toda la cara y sus manos cubiertas de algún tipo de material de porcelana.
¡¿Serán todos los looks así de sorprendentes?!
Music producer Gesaffelstein hits the red carpet wearing a black face cover at the #Grammys pic.twitter.com/LKjeq8dxWm— The Hollywood Reporter (@THR) February 1, 2026
-
Alfombra roja de los Premios Grammy 2026 | Comienza la cobertura en directo
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo de EL ESPAÑOL de la alfombra roja de la 68.ª edición de los Premios Grammy, que se celebra esta madrugada en Los Ángeles. Como cada año, la expectación es máxima entre los amantes de la música y los seguidores de los artistas más importantes del panorama internacional.
Desde este momento estaremos atentos a toda la previa de la gala, mostrando la alfombra roja, los mejores looks, actuaciones y curiosidades de esta noche única. Acompáñanos en esta retransmisión especial y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en la noche más esperada del año musical. ¡Comenzamos!