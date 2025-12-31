Carlos III otorga un especial reconocimiento a María Teresa Turrión, la niñera española de los hijos de Guillermo y Kate

María Teresa Turrion junto a los príncipes de Gales, el príncipe George y la reina Isabel II. Gtres

La española María Teresa Turrión Borallo, niñera de los hijos de los príncipes de Gales, ha sido galardonada con la Real Medalla Victoria por sus servicios a la Familia Real. La de Plasencia ha aparecido en la lista de honores de Año Nuevo que concede el rey Carlos III (77 años).

La niñera, que cuida desde que eran muy pequeños a los tres hijos del príncipe Guillermo (43) y Kate Middleton (43), George (12), Charlotte (10) y Louis (7), recibe la medalla por estos servicios personales. Es un regalo que le concede el Rey inglés.

Como todos los meses de diciembre, el Gobierno británico ha divulgado la larga lista de honores que otorga Carlos III -bajo la recomendación que le hace el Ejecutivo- a los ciudadanos que han hecho una gran contribución al Reino Unido en diversas áreas.

María Teresa Turrión Borallo hizo su preparación como niñera en el prestigioso colegio Norland y comenzó a trabajar para los Príncipes de Gales en 2014, tras el nacimiento del príncipe George, segundo en la línea de sucesión y quien llegó al mundo en 2013. Desde entonces, es una de sus personas de confianza.

En varias ocasiones, mientras cuidaba de los pequeños en ciertos eventos, la niñera ha sido vista con el uniforme de Norland College, la prestigiosa institución de la que proceden las niñeras más cotizadas del Reino Unido desde hace 130 años.

María Teresa Turrión en una visita en Polonia en 2017. Gtres

Saben cocinar y coser, pero también tienen conocimientos en artes marciales, conducción en situaciones de riesgo, psicología infantil, pedagogía, nutrición y primeros auxilios.

Las niñeras de Norland deben cumplir con un código de responsabilidad que es "poner las necesidades de los niños y sus familias" y también "respetar el derecho a la privacidad en todos los aspectos"

Turrión Borallo se crió en Palencia y vivió con los Príncipes en el palacio de Kensington, en Londres. Pero cuando Kate y Guillermo se mudaron a una vivienda en los terrenos del castillo de Windsor -Adelaide Cottage- dejó de ser niñera interna. No obstante, ha seguido cuidando de George, Charlotte y Louis mientras vive en otra propiedad.

Cabe recordar que el pasado noviembre los príncipes de Gales se mudaron de nuevo. Esta vez a la mansión Forest Lodge, también en Windsor (a las afueras de Londres), que cuenta con ocho habitaciones.

María Borrallo junto al príncipe George en una imagen tomada en junio de 2015. Gtres

María Teresa Turrión es de firmes creencias religiosas y educada en centros católicos de su ciudad natal. Decidió mudarse a Inglaterra y formarse en pedagogía.

Ha viajado con los Príncipes de Gales en numerosas ocasiones y se le ha visto encargándose de los niños en acontecimientos importantes como bodas y ceremonias.

Los médicos del Rey, en la lista

Además de la niñera de los príncipes George, Charlotte y Louis, en la lista de honores de Año Nuevo que concede el rey Carlos III aparece el equipo médico del monarca.

El soberano, quien continúa su tratamiento contra el cáncer, ha incluido en la lista al profesor Philip Anthony Bloom, cirujano ocular del monarca; al profesor Charles Deakin, el médico que le acompaña en los viajes y al cirujano plástico Simon Encles.

Todos ellos han sido nombrados lugartenientes de la Real Orden Victoria por su servicio a Carlos III. El sargento primero Scott Robin Bishop, chófer del príncipe Guillermo y Kate Middleton, también ha recibido una Medalla Real Victoriana.