Loles León (75), sobre su infancia en Barcelona: "Éramos 15 en una casa de 30 metros cuadrados sin agua caliente"

Loles León creció en una España muy distinta a la que conocen hoy los jóvenes, marcada por la pobreza, la represión franquista y una lucha diaria por salir adelante.

Esa infancia dura, en un piso diminuto y bajo una dictadura, es la base de la fuerte personalidad y el compromiso social que la actriz muestra cada vez que toma la palabra.

Loles León (75 años) ha contado en Onda Cero que en su niñez llegó a vivir "como 12 o 15 en una casa de 30 metros cuadrados" en Barcelona. En ese pequeño hogar convivían sus padres, su abuela, sus tres hermanas, una tía de su padre y hasta dependientes que dormían en el sótano.

La actriz recuerda que, a pesar del hacinamiento, su familia "hacía maravillas" para apañarse y seguir adelante. Las condiciones en su casa eran duras: un solo váter, nada de agua caliente y muchas necesidades que se suplían con ingenio y tiempo en la calle.

Loles explica que aquellas carencias hacían que "toda su vida fuera en la calle", donde pasaba gran parte del día jugando, socializando y soñando con un futuro mejor.

Esa realidad contrasta con la comodidad actual de muchos jóvenes, algo que la actriz suele comentar cuando le preguntan si cuenta estas historias a su hijo y a sus amigos para que entiendan "de dónde venimos y cómo era esa España que algunos añoran".

Para ella, conocer ese pasado es clave para no idealizar una época que fue muy dura para la mayoría.

Cuando escucha a quienes dicen que los años del franquismo fueron "muy buenos", Loles León no se calla. La actriz es tajante: "En aquellos tiempos, madre mía de mi vida, todos aquellos que dicen que vuelvan aquellos tiempos están chalados, no entienden nada".

Para ella, esa nostalgia es pura desinformación: "Lo dicen porque no lo han vivido eso, es una ignorancia supina y no saben de todo aquello. Fue tan duro y tan tremendo".

Su mensaje busca desmontar el relato edulcorado de la dictadura y recordar el sufrimiento que hubo detrás.

La infancia de Loles se alarga en una juventud marcada por la persecución política y cultural. La actriz recuerda "tanta persecución y tanta clandestinidad para poder respirar y salvar tu pellejo" cuando hacía teatro independiente en plena dictadura.

Los orígenes de Loles León

Cuenta que tenían a "la policía y la secreta nos llevaban a todos presos y a la Vía Layetana para torturarte", denuncia, subrayando que incluso esa palabra estaba prohibida.

La experiencia en una sociedad machista también marcó su carácter combativo. Loles asegura: "Yo siempre he creído en mí y siempre he sabido que podía llegar, a pesar de los rodeos".

Recuerda escenas de su infancia donde se negaba a ser víctima: "Yo le decía al niño: 'Venga pégame si te atreves, porque quieres pegarme'. Y yo le pegaba también".

De ahí viene una de sus frases más potentes: "En tu casa, tu padre te quiere domar, tu novio te quiere domar, todos te quieren domar, pero yo la doma no la he contemplado nunca".

Loles León se dirige en estos claros términos a los jóvenes que añoran el franquismo: "Es de ignorancia supina" pic.twitter.com/X2BmzckG26 — TVMASPI (@sebas_maspons) December 15, 2025

Con esa mochila de pobreza, represión y lucha, Loles León mira con preocupación el avance de la ultraderecha entre los jóvenes. Para ella, quienes añoran el franquismo desconocen el alto precio que se pagó por las libertades actuales.

La actriz lanza una advertencia directa: "Ha habido mucha gente que ha muerto por todo esto que tenéis ahora, cuidadlo y no seáis tontas". Y remata con una llamada a la acción: "La lucha está viva, no hay que dejarla". Su infancia no es solo una historia del pasado, sino una lección urgente para el presente.