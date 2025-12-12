Susanna Griso (56), sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto a las 4 de la mañana, 60 minutos de bicicleta y ceno a las 7"

Susanna Griso lleva años despertándose cuando la mayoría de la gente aún duerme, enfrentándose a jornadas maratonianas en televisión en directo y manteniendo una imagen fresca, vital y en forma que no pasa desapercibida.

A sus 56 años, la presentadora de Espejo Público se ha convertido en un referente de bienestar realista, lejos de dietas imposibles o rutinas extremas.

Su caso genera interés porque no vende fórmulas mágicas: habla de constancia, sentido común y hábitos que sostienen en el tiempo.

La propia Griso reconoce que su ritmo no es fácil. Madruga mucho, a veces antes de las cuatro de la mañana y eso condiciona todo su día.

Aun así, intenta arrancar la jornada activando el cuerpo: "A las cuatro de la mañana ya estoy en pie. Últimamente, me cuesta dormir y hay días que incluso a las tres ya estoy en marcha".

"Normalmente, mi jornada es continua, no me echo siesta ni descanso al mediodía, así que aprovecho esas horas para activarme", señala.

Esas horas extra las dedica a una de sus rutinas favoritas: 60 minutos de bicicleta estática en ayunas antes de acudir al plató.

Para ella, una buena rutina es fundamental: "Llegar a casa pronto, hacer deporte y cenar entre las 7 y las 8 de la tarde".

Además, combina pilates, entrenamiento de fuerza y sesiones de cardio, como salir a correr o subirse a la bicicleta estática.

"Procuro un día hacer pilates, otro día entrenamiento de fuerza y salir a correr", explica la comunicadora.

Lo importante para ella no es la intensidad puntual, sino la continuidad, algo que los expertos en salud llevan tiempo subrayando como clave para envejecer mejor.

En el plano de alimentación, Susanna Griso rompe con uno de los grandes mitos asociados a mantenerse delgada con los años, las dietas estrictas.

La periodista ha confesado sin tapujos que nunca ha seguido una dieta como tal. "Nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso; en los últimos diez años no me he pesado nunca", aseguró.

Su forma de comer se basa en el equilibrio, en priorizar productos frescos, verduras, frutas, pescado y alimentos sencillos, pero sin prohibiciones absolutas.

El desayuno juega un papel fundamental en su rutina diaria, especialmente teniendo en cuenta que empieza a trabajar cuando muchos aún están preparando el café.

La rutina de Griso

Frutos secos, granola, yogur o tostadas forman parte de una primera comida potente que le aporta energía para aguantar varias horas de directo.

"Como más pescado que carne y procuro comer mucha verdura, mucha fruta, pero nunca dejo de darme una alegría con un dulce", afirmó en Hablando en plata: Ganar años de vida.

El descanso, aunque complicado por sus horarios, es otro aspecto que cuida especialmente. Griso reconoce que no siempre consigue un sueño reparador, pero intenta protegerlo con pequeños gestos.

"Es importante desconectar del móvil al menos una hora antes de ir a dormir", ha señalado, consciente de que la sobreexposición a pantallas y estímulos juega en contra del bienestar.

También evita cenas pesadas y trata de no hacer ejercicio intenso a última hora del día. "No se trata de obsesionarse, sino de cuidarse con sentido común", ha dicho en entrevistas recientes.

Esa filosofía se traduce en una relación sana con el cuerpo, con la edad y con las exigencias de la imagen pública, especialmente duras en el caso de las mujeres en televisión.