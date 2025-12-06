Santiago Segura (60), sobre su infancia en los 80: "Sufrí acoso escolar y me pegaban bastante cuando quería ser el gracioso"

Desde los 13 años, Santiago Segura vivió una adolescencia marcada por el acoso escolar.

Él mismo, lo contó sin tapujos en una entrevista en Telemadrid: "La adolescencia fue un horror; de pequeño gordito eres simpático, pero los niños son muy crueles".

Las burlas y los insultos eran constantes, tal y como relata el conocido director de cine de 60 años: "Me llamaban 'bola', 'piraña', 'gordinflas' y 'gafotas'.

Pero no se quedaba en palabras. En varias ocasiones, la crueldad derivó en violencia física. Segura relató: "Me pegaban bastante, cuando quería ser el gracioso de la clase. Recuerdo muchos días salir corriendo hacia el autobús antes de que me zurraran. Un día vine con un brazo hinchado".

Esa mezcla de agresiones -verbales y físicas- dejó huella, haciendo que cada jornada de colegio se convirtiera en un episodio tenso y doloroso.

En aquella etapa no encajaba con los estereotipos de los chicos populares: no le gustaba el deporte, prefería los cómics, el cine de barrio y pasar horas imaginando historias con su cámara Súper-8.

"No jugaba al fútbol, sino los comandos. Me lo pasaba bomba yo solo", explicó sobre algunos detalles de su infancia en los años 80 de nuestro país.

Aunque reconoce que hubo un momento en que respondió con violencia -influido por los consejos de su padre tras llegar a casa con un pomo hinchado: "si te están persiguiendo, te paras y le das una hostia"- también deja claro que esa no fue la solución.

"En un momento lo hice... y no me volvieron a molestar", dice, aunque añade que no cree que la violencia sea nunca una salida

Esa diferencia, paradójicamente, le convirtió en blanco fácil. Aun así, lejos de hundirse, encontró una vía de escape en su creatividad, en su humor, en el refugio de una imaginación que no dejaba de crecer.

Con los años, Segura transformó ese dolor en fuerza, construyendo una carrera sólida como actor, guionista y director.

Los recuerdos de Segura

Cuando recuerda su adolescencia dice lo que fue: un niño con gafas, gordito, inseguro... intentando "torear el bullying como mejor podía" mientras soñaba con hacer cine.

Hoy, Segura es éxito, fama, risas y taquilla. Pero al hablar de su pasado, de lo que sufrió, su testimonio adquiere una dimensión social, un recordatorio crudo de que el acoso escolar no es un problema pasajero sino un trauma que deja huellas.

Que alguien que hoy genera carcajadas sufrió, como tantos otros, el silencio, los miedos y los golpes.

Actualmente, Santiago Segura se prepara para estrenar una nueva entrega de la saga Torrente, presidente, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2026.

Tras cerrar lo que ha sido la quinta película de Padre no hay más que uno 5 a mediados de 2025, Segura continúa consolidando su lugar como uno de los cineastas más populares del cine español, combinando su faceta como director con decisiones creativas audaces.

Además, su reciente cambio físico ha generado interés mediático. Él mismo ha revelado que su día a día incluye un desayuno sencillo (pan negro con aguacate), elimina el azúcar y los ultraprocesados y cuida con más ejercicio, en un giro energético hacia el bienestar personal.