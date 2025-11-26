David Bisbal (46), sobre sus inicios en la música: "Empecé con solo 18 años y conseguí hacer 104 conciertos en 4 años"

Nacido el 5 de junio de 1979 en el barrio de Los Ángeles de Almería, Bisbal creció en una familia trabajadora, con un padre de que fue boxeador y jardinero municipal, y una madre costurera que le enseñó que el talento se cultiva con sudor.

De niño ya se distinguía por una voz que lo sacaba de su timidez. "Cantaba bajito mientras regaba las plantas del vivero municipal", recuerda su primer trabajo como jardinero.

El giro de guion llegó cuando la dueña del vivero lo escuchó cantar y le propuso presentarse al casting de la orquesta Expresiones, donde su marido era productor.

David Bisbal se presentó... y lo eligieron como cantante. Desde los 17-18 años empezó a compaginar las noches de orquesta por los pueblos de Andalucía Oriental con las mañanas en el vivero.

Mientras trabajaba de día en el vivero, Bisbal acudía por las noches a la orquesta. Fue su "universidad", en sus propias palabras.

"En la orquesta hice mis cuatro años de preparación, mi universidad, y me sentí listo para presentarme a Operación Triunfo"

Así, al cabo de poco tiempo sumó esos 104 conciertos: "Llevaba cuatro años con la orquesta, en septiembre de aquel año habría cumplido 104 conciertos con ellos y nunca perdí la ilusión".

Sin redes sociales, sin realities y sin foco mediático, allí se curtió en escenarios pequeños, bodas y verbenas, aprendiendo a ganarse al público canción a canción.

Y entonces llegó el salto: en 2001 se presentó al concurso de televisión Operación Triunfo, pasó a la final y comenzó su ascenso meteórico.

Pero lo que muchos desconocen es la base real del esfuerzo que había detrás: jornadas de vivero que terminaban en escenarios de pueblos, amigos que lo animaban y un joven que decía sí cuando otros dudaban.

Hoy, al mirar su carrera, queda claro que esos años "anónimos" fueron decisivos. Esa mezcla de humildad, trabajo duro y voz potente es lo que hace que su historia siga emocionando a todos sus seguidores.

El pasado de Bisbal

En este momento, Bisbal está inmerso en su gira navideña Todo es posible en Navidad, que arrancó el pasado 15 de noviembre en su ciudad natal, Almería, ante más de 5.000 personas en la Plaza de Toros.

El espectáculo combina su repertorio histórico con clásicos de la Navidad y el artista ha destacado en entrevistas que este tour supone "una gira de aprendizaje" y una oportunidad con el público en un formato más íntimo y festivo.

Además, lanzó recientemente el villancico Navidad sin ti -versión de un tema de Marco Antonio Solís, que abre una etapa de su perfil navideño: melancólico, emotivo y con la mirada puesta en América Latina.

El artista comentó que hablar con Solís en los Latin Grammy sobre este homenaje fue uno de los momentos más especiales del año para él.

Desde 2001, Bisbal ha vendido más de seis millones de discos entre España y América y acumulado cerca de 70 discos de platino además de dos diamantes.