Sergio Dalma (61), sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto a las 7 de la mañana, como a la 1 y a las 8 ya estoy cenando"

Sergio Dalma, a sus 61 años, sigue siendo un referente de energía y vitalidad tanto sobre el escenario como en su vida cotidiana.

Su fórmula para mantenerse joven combina disciplina, autoobservación y el disfrute de pequeños placeres diarios.

Lejos de modas pasajeras, su enfoque es personal y auténtico, adaptado a lo que ha ido aprendiendo sobre sí mismo con el paso de los años.

Dalma destaca la importancia de su rutina diaria: "Me levanto siempre a las siete de la mañana, desayuno, me como un plato de fruta, pan con tomate y aceite y un café con leche".

"Miro la prensa, le dedico una hora a leer un libro y luego hago deporte. A las nueve o a las diez estoy en la cama y leo novela", continua explicando.

El ejercicio es fundamental en su agenda: combina cardio diario, dos días de yoga a la semana y dos de ciclismo, además de un día de entrenamiento de pesas.

"Siempre encuentro algún hueco, esté donde esté", remarca, demostrando que la constancia es esencial incluso en época de giras o promociones.

Dalma no olvida que la alimentación es el cimiento de su bienestar. Sus menús nunca son improvisados, prefiere ingredientes frescos y elaboraciones sencillas.

"Normalmente no como ensalada porque la lechuga me sienta fatal. Como escarola y hago una salsa con mostaza, aceite... O la rúcula, que me gusta mucho. Con parmesano y pera", confiesa.

También admite su debilidad por el "caldo de los berberechos", aportando un toque de sabor original a su dieta.

Los horarios marcados ayudan a regular su apetito y sueño: "Desayuno a las siete o siete y cuarto, como a la una, una y cuarto y a las ocho, ocho y cuarto estoy cenando".

Sergio Dalma, sinónimo de éxitos

En su despensa no pueden faltar los frutos secos, como almendras y nueces, que toma tanto en el desayuno como en los tentempiés.

Además, suele cenar cremas de verduras, aunque bromea: "Si me tomo una crema de verduras para cenar estoy toda la noche haciendo pipí".

Más allá del ejercicio y la dieta, Dalma pone atención en el autocuidado: "La cosmética vegana me ha conquistado: dedico unos minutos al día a cuidar la piel y barba". Este hábito, junto a la lectura nocturna, le ayuda a desconectar y recargar energías.

Su actitud ante la vida es abierta y positiva: "La clave está en sentirse bien por dentro, ser honesto con uno mismo y no castigarse por disfrutar. Si cuidas cuerpo y mente, todo lo demás fluye".

Dalma reconoce también la importancia de las emociones, sin miedo a mostrar sensibilidad y vulnerabilidad con el paso de los años.

En definitiva, Sergio Dalma es el mejor ejemplo de cómo el equilibrio entre disciplina y disfrute consciente puede ser la verdadera fuente de juventud.

Sus hábitos, cargados de sentido común, cercanía y autoconocimiento, le permiten afrontar cada día -y cada concierto- con la energía de siempre.

En la actualidad, Sergio Dalma se prepara para uno de los momentos más destacados de su carrera: la gira Tour Ritorno a Via Dalma, que comenzará en marzo de 2026 y recorrerá los principales escenarios de España, llevando tanto sus éxitos clásicos como temas inéditos del nuevo disco.