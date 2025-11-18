Ana Belén (74), sobre su matrimonio con Víctor Manuel (78): "Nos casamos hace 53 años y no lo legalizamos hasta 2023"

Cinco décadas después de unir sus vidas en un pequeño despacho matrimonial lejos de los focos, Ana Belén y Víctor Manuel volvieron a convertirse en noticia en 2023.

Su matrimonio, celebrado hace más de medio siglo, fue finalmente legalizado y reconocido plenamente en España, cerrando así un capítulo burocrático que durante años permaneció en un limbo administrativo y que pocos conocían.

La pareja, que representa una de las historias de amor más sólidas y respetadas de la cultura española, se casó en Gibraltar en 1972, un territorio que en aquella época se convirtió en refugio para quienes, por diversas circunstancias, encontraban trabas para formalizar su unión bajo las leyes españolas.

La propia Ana Belén lo explicó con absoluta naturalidad en una entrevista concedida a la Cadena SER. Allí, recordó por qué ella y Víctor Manuel tuvieron que salir del país para casarse.

"Casarse por lo civil en plena dictadura franquista era imposible, había que apostatar", explicó la cantante de 74 años.

En aquel momento, la opción más sencilla -y también la más simbólica- fue Gibraltar. Pero llegar allí no era fácil. La verja estaba cerrada, las comunicaciones eran complejas y el contexto político añadía presión.

Aun así, la pareja decidió seguir adelante. Ana lo recuerda con humor y una pizca de irreverencia "Nos casamos en Gibraltar para tocarle un poco los c... al régimen".

La logística fue casi una aventura: "Fuimos en avión a Tánger, y desde allí, en otro avión a Gibraltar. Te casabas, pasabas la noche y volvías".

Sin vestidos lujosos, sin fotógrafos y -según ella misma cuenta- "sin anillos", la ceremonia fue modesta pero profundamente personal.

Una unión nacida en un contexto adverso, pero destinada a convertirse en uno de los matrimonios más estables y admirados de la música española.

El detalle más sorprendente salió a la luz en 2023, cuando pudieron completar trámites que llevaban décadas pendientes. Durante todo ese tiempo, su matrimonio celebrado en Gibraltar nunca pudo ser legalizado en España.

Una historia de amor

La propia Ana lo expresó con una frase que dio la vuelta a los medios: "Nunca pudimos legalizar esa boda en España. Hemos estado solteros 48 años".

Este reconocimiento no significó un cambio en su vida cotidiana -llevan más de medio siglo juntos, tienen dos hijos y una carrera conjunta icónica-, pero sí cerró un capítulo administrativo que había permanecido abierto desde los años setenta.

En una época donde todo se documenta y cada gesto se publica en redes sociales, la odisea íntima y política del matrimonio de Ana Belén y Víctor Manuel se ha convertido en un recordatorio poderoso del contexto histórico de una España muy distinta.

Su boda no fue solo un acto romántico, sino también un pequeño gesto de desafío en tiempos difíciles.

Hoy, regularizada su situación, su historia vuelve a brillar. Y lo hace como un sorprendente recordatorio de que, incluso en los detalles más burocráticos, el amor -y la memoria- encuentran siempre su lugar.

Recientemente, han participado en varios proyectos culturales donde reviven juntos clásicos emblemáticos y dedican buena parte de su tiempo a su fundación y al cuidado de sus nietos, disfrutando de una serenidad que solo el paso del tiempo y una trayectoria compartida pueden otorgar.