Sergio Dalma, 61 años, sobre su patrimonio: "Tengo casa en Madrid y en Alicante y no he visto nunca 1 millón de euros"

Sergio Dalma, uno de los grandes nombres de la música española, no solo destaca por su icónica voz y talento en los escenarios, sino por su relación abierta y, a veces, irónica con el dinero y el patrimonio personal.

A sus más de 60 años, el cantante sigue llenando recintos y conquistando públicos, aunque los temas económicos también han sido protagonistas en sus entrevistas más recientes.

En un mundo artístico donde muchos prefieren mantener su economía en la sombra, Sergio Dalma da la cara. Lo hace con humor y claridad, como demostró en su paso por el programa La Resistencia, donde soltó una de sus frases más recordadas.

"Soy chico del millón de euros: casa, millón de euros; coche, millón de euros; reloj, millón de euros", afirmó. Con este guiño, el artista retrata, entre risas, ese ideal del éxito patrimonial al que parece que todos aspiran.

Pero él mismo confiesa, sin rodeos, que nunca ha visto esa cifra de golpe: "Yo no he visto en mi vida un millón de euros", reconocía, mostrando su costumbre de vivir el presente antes que acumular grandes cifras en sus cuentas bancarias.

Y es que Dalma no oculta su ansiedad con el dinero: "Cada día entro en el banco a ver lo que tengo, a ver si me han quitado algo. Soy de vivir mucho, de gastármelo. He sido un cabra loca con el dinero".

Este carácter despreocupado, pero no desorganizado, ha marcado también su forma de invertir el patrimonio. Dalma ha apostado siempre por "tener techo" y adquirir propiedades, llegando a sumar varias viviendas significativas en su vida.

La más mediática de todas es la casa de campo en Rosinos de la Requejada, Zamora. Se trata de una finca de más de 300 metros cuadrados, distribuida en dos plantas, con cuatro habitaciones, porche, jardín y pozos de agua. Fue durante años su refugio rural, hasta que en 2023 decidió ponerla a la venta por 250.000 euros.

Tampoco faltan residencias en enclaves estratégicos. Dalma cuenta con una vivienda en Madrid, que usó como base para su vida profesional en la capital y otra en Altea (Alicante), uno de los destinos estrella para desconectar, disfrutar de la playa y recargar energías.

Sobre estas viviendas, el cantante siempre se ha mantenido discreto, evitando revelar direcciones o detalles demasiado precisos, pero es sabido que forman el grueso de su patrimonio inmobiliario.

Sergio Dalma nunca ha presumido de cifras, ni siquiera cuando se le presiona para concretar cuánto dinero tiene en el banco. "¿Tú has visto un millón de euros en una mesa?", dijo entre risas a Broncano, subrayando que lo suyo va de experiencias, de música y de disfrutar lo ganado a lo largo de más de tres décadas sobre los escenarios.

Las finanzas de Dalma

La transparencia y el sentido común de Sergio Dalma a la hora de hablar de su patrimonio, lejos de restarle misterio, lo convierten en un personaje atractivo y cercano.

A fin de cuentas, su éxito no solo se mide en discos vendidos, sino en su capacidad para humanizar el dinero, convertirlo en anécdota y ganarse la simpatía de un público que le sigue fiel, ya sea por su voz o por su autenticidad.