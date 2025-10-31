Ana Mena (28), sobre cómo se mantiene joven: "Llevo más de 10 años sin descanso y siempre me levanto a las 6 de la mañana"

La frescura de Ana Mena no es un simple efecto de la genética ni una cuestión de juventud pasajera.

Detrás de su presencia magnética y esa vitalidad que desborda en el escenario, hay una rutina tan calculada como inspiradora, construida a base de constancia, madrugones y disciplina desde hace más de una década.

"Han sido diez años de trabajo sin parar", confiesa la cantante. Y eso se nota, no solo en su música sino en cómo se cuida cada aspecto de su día a día.

Mientras muchos aún duermen, la artista de 28 años ya está en marcha. "Me levanto sobre las seis de la mañana, especialmente en días de concierto", revela la artista, convencida de que el secreto está en empezar fuerte desde temprano.

No es casualidad: las primeras horas del día le sirven para activar cuerpo y mente y establecer el tono positivo de la jornada.

Después de unos minutos de bicicleta o ejercicio suave para desperezar el cuerpo, Mena se entrega a sus rutinas de estiramientos y respiraciones profundas.

"Necesito empezar el día con energía porque después llegan los ensayos, las grabaciones y todo lo demás", relata.

La clave, insiste, está en no posponer el autocuidado por mucho que apriete la agenda.

No hay descanso para quien ama lo que hace. Ana Mena reconoce que su carrera musical le ha exigido una década intensa y sin pausas.

"He sentido que no me podía permitir parar, aun en los días en que estaba agotada porque amo lo que hago", asegura.

Este ritmo la ha llevado a priorizar el bienestar físico y mental para aguantar el tirón de giras, grabaciones y promociones constantes.

Para Ana, el día nunca está completo sin un rato de deporte. El baile es su gran baza: "En época de ensayos puedo pasar varias horas al día bailando y eso es un entrenamiento total".

Alterna coreografías con sesiones de Tabata -entrenamientos de alta intensidad en intervalos cortos- y ejercicios de boxeo, lo que le permite "sentirse equilibrada y con energía".

"El ejercicio me da equilibrio, física y mentalmente", declara con sinceridad.

A la hora de comer, Ana Mena prefiere lo natural. "Me flipan los carbohidratos y podría vivir comiendo pasta", admite entre risas.

La rutina de Ana Mena

Aun así, su menú diario prioriza verduras de su propio huerto, proteína magra y mucha hidratación, desterrando ultraprocesados y azúcares de la despensa.

Ana Mena es la viva imagen de que el esfuerzo constante tiene recompensa. Su rutina no deja espacio para el azar; todo está pensado para cuidar su cuerpo y su mente, sin perder la pasión.

Además de cuidar su físico y su alimentación, la cantante subraya la importancia del entorno y la salud emocional en su rutina.

"Mi equipo es como mi familia. Viajar juntos, apoyarnos y reírnos mucho hace que cualquier día duro merezca la pena", confiesa.

Rodearse de personas que suman, mantener el buen humor y dedicar tiempo a la amistad y el cariño es, para Mena, tan esencial como el entrenamiento físico o la dieta.

"No tengo trucos milagrosos. Es ser constante, no perder la pasión y rodearte de buena gente", concluye la artista, dispuesta a seguir inspirando desde la honestidad y el trabajo diario.