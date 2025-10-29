Dani Martín, 48 años, sobre su patrimonio: "Tengo entre 6 y 8 millones en el banco pero perdí 220.000 euros por una estafa"

El cantante Dani Martín, exlíder de El Canto del Loco, ha logrado consolidar una de las carreras más exitosas del pop español.

Sin embargo, el camino hasta el millonario patrimonio que hoy posee no ha estado exento de problemas económicos, estafas y preocupaciones sobre el dinero. Su historia es la de alguien que aprendió a base de golpes, esfuerzo y, sobre todo, honradez.

Tras más de 25 años en la música, Dani Martín ha alcanzado un patrimonio entre seis y ocho millones de euros, según cálculos de medios económicos.

Su fortuna proviene de ingresos por discos, conciertos, derechos musicales y negocios inmobiliarios, como la empresa Puercoespin Inmuebles, con activos aproximados de cuatro millones de euros y facturación superior a 178.000 euros en el último año.

El artista posee viviendas en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Zahara de los Atunes y varias naves industriales en Algete, además de administrar otras inversiones en acciones, donde ha destinado cerca de dos millones y medio de euros.

Gracias a esta estrategia, Dani Martín ha podido diversificar sus ingresos y asegurarse una estabilidad económica para el futuro.

Ante la insistencia de algunos medios y entrevistadores sobre la cantidad de dinero que guarda en el banco, Dani Martín fue tajante: "Si yo digo el dinero que tengo en la cuenta, te expones a un secuestro".

Esta declaración la hizo en el programa La Revuelta, donde tuvo que ingeniárselas para evitar la famosa pregunta sobre el dinero en el banco.

Aunque es cierto que Dani Martín no respondió la pregunta en el formato de Broncano, años atrás, en una de sus visitas se animó y anunció que tenía una suma de dinero que oscilaba entre la de Antonio Resines y C. Tangana.

Conociendo los datos establecidos por ambas celebridades, se estima que tenga entre 6 y 8 millones de euros. Con humor y prudencia, el cantante esquiva dar cifras concretas sobre su cuenta bancaria, consciente de los riesgos y la exposición mediática.

Sin embargo, Martín ha confesado vivir momentos complicados económicamente incluso ya siendo famoso: "Me han robado mucho dinero, más de lo que pudimos demostrar, pero no me han quitado la ilusión... Me he arruinado dos veces totalmente".

Los negocios de Dani Martín

Su sinceridad al hablar de ruinas y pérdidas económicas es parte de una narrativa muy alejada de la ostentación y muestra su recorrido desde nóminas humildes a gestionar millones con cautela.

Uno de los episodios más oscuros de su carrera fue la estafa por parte de su exmanager, Carlos 'Tibu' Vázquez Moreno, quien fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de prisión y a indemnizar al grupo con 222.103 euros por apropiación indebida de fondos durante una gira.

Dani y el resto del grupo denunciaron la situación y tuvieron que enfrentarse no solo al proceso judicial, sino también al dolor y la decepción de haber confiado en alguien cercano: "He sufrido, me han robado dinero, pero no me han robado la ilusión".

El artista siempre se ha mostrado en contra de la evasión fiscal, defendiendo el pago de impuestos en España y mostrando orgullo por contribuir al país.

"Mi manera de ser patriota y de querer a este país es llevar todos los deberes hechos y que nadie me pueda decir nada... Lo de que la gente pague en Andorra me toca los cojones", se expresó.

Con estos datos y declaraciones, la vida económica de Dani Martín se revela compleja y esforzada. Su trayectoria deja claro que, más allá del lujo, el dinero es también fuente de preocupaciones y aprendizaje. El artista confiesa sin tapujos, conectando con miles de seguidores que valoran su sinceridad y el realismo de sus palabras.