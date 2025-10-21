Luis Zahera, sobre su trabajo como albañil: "Con 25 años estuve en la demolición de las Torres Gemelas de Nueva York"

Luis Zahera, 59 años, es una de esas figuras del cine español que despierta simpatía por su autenticidad. Detrás del actor galardonado con premios y reconocimientos, hay una historia de lucha, trabajo y perseverancia.

Su pasado como albañil en Nueva York es una etapa que él mismo recuerda con orgullo, porque fue allí donde se forjó el carácter que hoy sostiene su carrera.

A comienzos de los años 90, Zahera tenía solo 25 años cuando decidió buscarse la vida lejos de casa. "Ahí estaba yo, entre abrigos de visón, pensando qué hacía con mi vida", recuerda sobre su llegada a la gran ciudad.

No hablaba inglés y tampoco tenía experiencia en los oficios que acabaría desempeñando, pero eso nunca fue un obstáculo.

Durante casi un año trabajó como peón de albañil, pintor y empleado de guardarropa. Su labor más intensa, sin duda, fue en la Torres Gemelas.

"Nos contrataron para la planta 64 de 'Colgate' y nos cargamos toda la planta, estuvimos como un mes", contaba entre risas. En aquella época hacía turnos interminables y compartía piso con otros inmigrantes, la mayoría también gallegos o portuguesas.

De aquellos días en Nueva York, Zahera conserva recuerdos duros pero también entrañables. "Hice demolición en las Torres Gemelas", decía orgulloso en una entrevista.

La experiencia, aunque agotadora, le enseñó el valor de la humildad y el sacrificio. "Me tocó hacer de todo, pero nunca tuve miedo al trabajo. Lo que tocaba, se hacía", confesó. Sin darse cuenta, esas vivencias le prepararon para un mundo que no siempre es fácil: el de la interpretación.

El trabajo físico y la incertidumbre de la emigración templaron su carácter y su resistencia emocional: "A veces me digo: 'hostia, todo esto para al final vivirlo solo'", reflexiona, dejando ver la honestidad cruda que también transmite en sus papeles más intensos.

Tras su regreso a Galicia, Luis Zahera decidió centrarse en la actuación. Empezó en producciones locales y poco a poco ganó visibilidad.

Sin embargo, pasarían años antes de poder vivir del oficio. "El 77% de los actores españoles ingresa menos de 12.000 euros anuales, y yo fui uno de ellos durante mucho tiempo", admitía.

Hoy, con más de 80 papeles en cine y televisión, Zahera ha logrado dejar huella. Desde su inolvidable papel en Celda 211 hasta su irresistible presencia en comedias y thrillers recientes, su carrera sigue en ascenso.

Lo hace sin olvidar ese pasado de polvo, sudor y cemento que lo acompaña como parte de su ADN.

Luis Zahera es un ejemplo de superación silenciosa. Su historia muestra que detrás de cada gran actor suele haber mucho más que talento: hay esfuerzo, humildad y trabajo duro.

Cualidades que aprendió, precisamente, mucho antes de pisar un plató, entre herramientas y andamios en Nueva York.