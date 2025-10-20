Carlos Latre, 46 años, sobre el sueldo en el mundo del espectáculo: "Se puede ganar 400 euros por show en España"

Carlos Latre, el imitador más querido de la televisión, ha dejado de lado las máscaras para ofrecer una de sus entrevistas más personales y reveladoras.

Latre no solo confesó la profunda crisis de confianza y su "noche oscura del alma" que vivió tras la cancelación de su programa Babylon, sino que también desveló la cruda realidad que se esconde detrás del éxito en la industria del entretenimiento.

El humorista de 46 años describe la televisión como "el mundo más feroz que hay", un entorno donde la ambición puede llevar a la confusión.

Tras años de éxito en formatos como Tu cara me suena (13 años) y El Hormiguero (8 años), Latre sintió que estaba atrapado "en la rueda del hámster", sintiendo que "nunca avanzas del mismo sitio donde estabas".

Para Latre, este bloqueo le obligó a redefinir su concepto de éxito, algo que no está en la cima, sino en el camino.

En un momento de la entrevista enfocado en su filosofía y en cómo aconseja a otros artistas, Latre se sinceró sobre la realidad económica de quienes empiezan en el mundo del espectáculo, alejándose del foco en las grandes estrellas.

El artista advierte contra la obsesión de mirar "solo la cima", que deja el "mundo lleno de frustrados". En su opinión, el enfoque debe estar en crear un camino sostenible y diferenciado, ya que muchas veces "si quieres no puedes" debido a las circunstancias de la vida.

Latre reveló cuánto puede considerarse una buena ganancia para un artista que intenta vivir de su trabajo.

"En el mundo del entretenimiento hay muchos sitios pequeñitos en España donde vas a poder ganar 300-400 euros, que si haces cinco o seis al mes es una pasta", afirmaba el humorista.

Asegura que los artistas que viven de su trabajo suelen realizar entre "seis, siete, ocho o diez shows al mes".

La clave, según él, no está en el gran pelotazo de la fama, sino en el esfuerzo constante: "Trabajar, currarte tu monólogo, tu marketing, el diferenciarte".

La experiencia de Latre

Latre, que cuenta con una capacidad de observación especial determinada por la Universidad de Málaga (un 98 en algunas pruebas, frente a un 60 o 70 normal), insiste en que el ego es un lastre, pues solo cubre "carencias afectivas de inseguridades y miedos".

Finalmente, tras tocar fondo, el imitador se enfocó en volver a su "esencia", dejando atrás lo superficial.

Su gran lección es la aceptación y la honestidad radical: "Lo más importante es ser yo, es ser Carlos. Ni Carlos Latre ni eso, es mierda, es tu esencia, tu luz".

Así, el humorista que un día se preguntó: "¿Qué es ser imitador?", redescubre la felicidad al enfocarse en el camino y en la vida sencilla, como el deseo de "hacerme el muerto en el agua, mirar al cielo y hacer nada más que eso".