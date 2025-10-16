Pedro Ruiz, 78 años, rotundo sobre los autónomos en España: "No nos paran de presionar con los impuestos, es un abuso"

Pedro Ruiz vuelve a la carga. En esta ocasión, el tema a debatir ha sido los autónomos, de rigurosa actualidad tras la subida de cuotas y tasas para estos trabajadores en España.

"Los autónomos somos tratados como apestados. Cada vez más deberes y menos derechos. No paran de presionar con los impuestos mientras se acentúa la intemperie. Es un abuso inclemente. Algún día reventará ese mundo. Se va haciendo insoportable", se expresaba desde sus redes sociales.

Estas palabras del comunicador y actor Pedro Ruiz han resonado fuerte entre muchos trabajadores por cuenta propia.

No es simplemente una queja aislada: es la expresión de un descontento generalizado que muchos sienten pero pocos se atreven a verbalizar tan claro.

Pedro Ruiz, con una larga trayectoria en radio, televisión y escenarios, es también un comentarista social directo.

A sus 78 años, ha demostrado sin filtros su indignación frente a lo que considera injusticias estructurales.

A través de sus redes sociales, afirmó: "Como autónomo que soy y he sido tengo una pensión que no llega a mil euros, que cuando trabajo no percibo".

También ha denunciado abiertamente la corrupción, convirtiendo su indignación en tema recurrente: "He hecho las cuentas de lo que hemos pagado cada ciudadano por todo lo que han robado... me deben 11.279 euros", dijo citando sus propias estimaciones.

No es solo crítica simbólica: sus reflexiones conectan con el pulso real de los autónomos que ven mes a mes cómo sus cargas crecen sin que los derechos se refuercen.

El grito de Pedro Ruiz cobra aún más fuerza en un contexto de subida constante de cuotas y tasas para autónomos en España.

El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto que, a partir de 2026 y hasta 2028, las cotizaciones se eleven entre 11 y 206 € al mes, según los ingresos reales de cada profesional. Para quienes declaran ingresos más modestos, la cuota mínima pasaría a 217,4 €.

La propuesta no se queda ahí. Se pretende blindar esos aumentos hasta 2031, independientemente de cómo evolucione la economía o las circunstancias individuales.

Las organizaciones de autónomos (como ATA) la califican de "sablazo", sobre todo para los que ganan por debajo de 3.000 euros, ya que todos sufrirán subida. Y en muchos casos, esos incrementos sobrepasan lo que un profesional puede asumir sin tensiones.

Por si fuera poco, esta escalada tributaria llega cuando la protección social para los autónomos sigue siendo frágil: pocas prestaciones, cobertura en periodos críticos limitada, y en muchos casos una pensión final que no da para vivir dignamente.

Pedro Ruiz no ha esperado para levantar la voz. En otras declaraciones, ha cuestionado el silencio del Estado ante las quejas habituales del ciudadano.

"Ya no sé si somos ciudadanos o paganos", ha dicho, aludiendo a la sensación de ser considerados como los que pagan sin derecho a opinar.

En temas políticos generales, también ha hablado claro: por ejemplo, ha arremetido contra actitudes de privilegio o desconexión entre clases, diciendo que "los fontaneros se han cansado de los señoritos", cuando critica a las élites que parecen vivir en otra realidad.

La reflexión de Ruiz

Cuando alguien con visibilidad mediática como Pedro Ruiz lanza ese mensaje tan duro, no es exagerado decir que algo grave está pasando.

No es solo que los autónomos carguen más obligaciones y menos derechos, es que muchas de esas cargas no se traducen en mejoras reales en su vida laboral o personal.

Las subidas fiscales y cuotas, sin respaldo proporcional en protecciones, acercan esa sensación de agravio constante.