Anabel Pantoja, 39 años, alto y claro: "No me gasto más de 50 € en una prenda de ropa, con un bolso de lujo pago la hipoteca"

Anabel Pantoja nunca defrauda. En su última entrevista se ha desnudado emocionalmente al hablar sobre el alto precio de la fama, su nueva vida alejada de Madrid y, lo más sorprendente, la cantidad máxima de dinero que está dispuesta a gastar en una prenda de ropa.

La celebrity y colaboradora de 39 años, conocida por su espontaneidad, dejó a todos boquiabiertos al ser consultada sobre su límite de gasto en moda. Su respuesta fue inmediata: "Yo, 50 euros".

De esta manera, la sobrina de Isabel Pantoja admitía: "Soy antimarca". Este rechazo no es un simple capricho, sino una filosofía de vida muy bien fundamentada.

"Vengo vestida de Primark y Lefties que son marcas asequibles. Yo tengo mis amigas, que las adoro, con bolsos, zapatos, abrigos de lujo... Yo con eso pago dos meses de hipoteca o me voy de vacaciones en verano", explicaba en el pódcast de Ac2ality.

"Lo tengo clarísimo y para mi hija igual. No me voy a gastar tanto dinero en algo que se le va a quedar pequeño, solo por llevar una marca. Es algo que no comparto", añadía.

"Me dicen: 'no ves bonito este bolso' y sí me parece precioso pero veo que en otra firma hay algo más o menos igual, pero no del mismo material, pues con ese soy feliz y vale 30 euros", admitía la que fuera tertuliana de Sálvame.

"En vez de un bolso de 3.000 euros, con ese dinero puedes invitar a los tuyos a comer durante tres semanas", daba su opinión sobre el gasto elevado en ropa.

Entre otros temas, Anabel habló de su paso por el desaparecido Sálvame y que su éxito en televisión tuvo un coste muy alto.

"Sálvame fue mi universidad, me enseñó a sufrir, a vivir y a todo lo que me he enfrentado. Salí y fui a Supervivientes, tenía claro que no iba a hacer más ese tipo de contenidos en el que tengo que hablar de mi vida y de la de otros", relata.

"En Sálvame había días que me lo pasaba muy bien y otros días que no disfrutaba. Llegaba a mi casa con ansiedad, me pedía 300 Glovos de comida para calmar lo que traía. No estaba feliz", explica, sin rodeos, sobre su etapa en el magacín de Telecinco.

La sevillana también afirmó que la fama le robó parte de su personalidad: "La Anabel de antes, más espontánea y payasa, ya no existe en público".

De esta manera, Anabel tomó la decisión de cambiar su vida, abandonando Sevilla y Madrid por Canarias donde reside actualmente, cerca del mar. Este cambio se debe a que allí la prensa no es tan intrusiva y ha encontrado mucha tranquilidad.

Su hija Alma ha redefinido todas su prioridades. Reconoce que, como le pasa a muchas madres, su pareja, David, ha pasado a un "segundo lugar".

Ahora, los problemas que tenía antes le parecen una "chorrada" en comparación con asegurarse de que su pequeña tenga todo lo necesario.