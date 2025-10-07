Lourdes Montes, 41 años, mujer de Fran Rivera, alto y claro: "Le dan pereza los bebés, solo se implica con sus hijos mayores"

Y ahora Sonsoles es el magacín estrella de las tardes de Antena 3. Cada día dan voz a miles de testimonios anónimos que denuncian cualquier situación en la que viven y, además, se ocupan de la mejor parte de la crónica social.

De esta manera, el programa liderado por Sonsoles Ónega iba a recibir una visita muy especial. En exclusiva, Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera, hablaría por primera vez en un plató de televisión.

La sevillana de 41 años, tras dar a luz a su bebé Nicolás, iba a conversar en el programa sobre su vida con el torero y sus tres hijos y de sus retos profesionales.

En 2011, Francisco Rivera torea bajo la atenta mirada de una por entonces desconocida joven: Lourdes Montes. Así, fue la primera vez que ambos se conocieron cuando ella tenía 27 años. Montes es abogada y sobrina de José Manuel Soto, amigo del diestro.

En la actualidad, ella triunfa con su propia marca de ropa flamenca mientras su relación con Rivera es más sólida que nunca.

En primer lugar, habló sobre su vida más personal: "Me acuerdo de mi padre todos los días al perderlo con 11 años, pero no me ha condicionado en mi día a día".

"Tenía mi carpeta forrada con toreros... Entre ellos, Fran", se confesaba a Sonsoles. "A mí me daba un poco de vértigo la fama de Fran y que fuera torero. Pero me conquistó por pesado", admitía.

"Con Fran era una sorpresa detrás de otra, eso me conquista", explicaba la sevillana sobre cómo fueron sus comienzos con el conocido torero.

También habló sobre el trato de la prensa: "A mí el paparazzi siempre me ha tratado bien. Me ha hecho más daño alguien en la radio o en un plató hablando de mí".

La pareja celebró diez meses antes una boda civil en la que el código de vestimenta tiene corte británico. "La primera boda la disfruté mucho más. La segunda me la hubiera saltado", sorprendía con sus palabras.

"La pedida fue preciosa. Fue en la azotea de casa de mi madre donde nos veíamos y sabíamos que nadie nos podía ver", explicaba durante la entrevista.

Mujer de torero

"Al principio no sufría tanto cuando toreaba. Es más, yo le decía a él que se tenía que arrimar más al toro. Fran siempre me escribía después de cada toro para decirme cómo le iba la corrida", contaba a Ónega durante la emisión.

Entre los momentos más complicados, Lourdes Montes recuerda: "Me enteré de una cogida de Fran viendo en la tele un rótulo que decía que estaba entre la vida y la muerte".

Finalmente, tuvo un momento para hablar del cuidado de sus hijos y opinó sobre cómo actúa Fran Rivera: "Con el tercero se implica poquísimo, con la primera más, con el segundo también y con este nada. Con los mayores se implica más. Con los bebés menos".