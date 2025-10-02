Josep Pedrerol no se corta y lanza un dardo a Roberto Leal: "Ir a 'Pasapalabra' me da pereza, pero que sigan insistiendo"

Pasapalabra es uno de los concursos más exitosos y longevos de la televisión española, emitido actualmente en Antena 3 y presentado por Roberto Leal.

Gracias a la variedad de invitados famosos y la tensión de su fase final, el programa ha consolidado altos niveles de audiencia y se ha convertido en un referente de entretenimiento familiar.

En los tres primeros días del mes de octubre, Leal recibirá como invitados a Fernando Gil, actor protagonista de Machos Alfa, Marta Torné, actriz y presentadora y Daniel Diges, actor y cantante.

De esta manera, múltiples han sido los rostros conocidos que han pasado por el plató de Pasapalabra, pero hay uno que sobresale por encima de todos.

Josep Pedrerol, periodista y presentador de El Chiringuito de Jugones (Mega), siempre se ha mostrado reacio a acudir al popular concurso de Atresmedia.

Durante la gala del 25 aniversario de verTele, Roberto Leal afirmaba que le encantaría ver al presentador catalán en el concurso.

Sobre este asunto, Pedrerol respondía alto y claro: "Ya lo sé, pero me da pereza. El programa me gusta mucho, pero yo no sé nada de nada".

"No me veo yo tarareando una canción, soy muy torpe y muy tímido, creo que no me toca a mí", argumentaba.

"Yo siempre he pensado que los periodistas somos periodistas y que lo del showman a mí se me escapa un poco", añadía Pedrerol.

"Es que me da vergüenza y me da palo, pero que siga insistiendo a ver qué pasa", finalizaba, entre risas, el comunicador deportivo.

Aun así, no escatimó en elogios a su compañero de Atresmedia: "Roberto es un espectáculo haciéndolo, yo le admiro mucho porque es un programa muy difícil de hacer y él lo hace muy bien".

El nombre de Pedrerol se une a una gran lista de rostros conocidos que no se han atrevido a visitar el popular programa de Roberto Leal.

David Bisbal, Ester Expósito, Jon Kortajarena, Pablo Motos, Ibai Llanos o Belén Esteban podrían ser alguno de los nombres que no han pisado aún el plató de Pasapalabra.

En el caso de los presentadores, Pedrerol no se encuentra solo. Susanna Griso y Mónica Carrillo también han declinado por el momento acudir al concurso de cultura general.

En la actualidad, el veterano programa ofrece el segundo mayor bote de su historia, 2.194.000 euros, generando máxima expectación entre los espectadores y los concursantes Manu y Rosa. Ambos, protagonizan el duelo más longevo y emocionante del formato.

Programa de éxito en Atresmedia

Por otra parte, el programa se mantiene como líder de audiencia en su franja horaria y ha cerrado septiembre con una media del 20,7% de share, consolidándose como el concurso más visto de la televisión.

Además, varios récords históricos están a punto de romperse, como el del concursante más longevo y el bote pendiente de ganar, aumentando la tensión y el seguimiento del espacio.

La participación de figuras del espectáculo y el ambiente competitivo hacen que cada emisión sea un evento imprescindible en la parrilla nacional.