De Adrien Brody a Zoe Saldaña: estos son todos los ganadores de los Premios Oscar 2025

Los Oscar han celebrado su edición número 97 y ya tenemos la lista completa de ganadores de la noche. Ha sido una gala con sorpresas y decepciones, como la de Demi Moore, que parecía la gran favorita a ganar el premio a actriz protagonista. A continuación repasamos todos los premiados de esta edición.

El Oscar a mejor película ha sido para Anora, la película independiente de Sean Baker. Anora se ha impuesto al resto de nominados: The Brutalist, A Complete Unknown, Cónclave, Dune: Parte Dos, Emilia Pérez, Aún estoy aquí, Nickel Boys, La sustancia y Wicked.

Sean Baker ha sido el premiado a mejor director por Anora. El estadounidense se ha impuesto a Jacques Audiard (Emilia Pérez), Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown) y Coralie Fargeat (La sustancia).

El Oscar a actor protagonista se lo ha llevado Adrien Brody, por su papel en The Brutalist. Se han quedado sin premio en esta categoría los actores Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing), Ralph Fiennes (Cónclave) y Sebastian Stan (The Apprentice).

La mejor actriz protagonista ha sido Mikey Madison, una de las sorpresas de la noche. La actriz de Anora se ha impuesto a Demi Moore (La sustancia), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Cyntia Erivo (Wicked) y Fernanda Torres (Aún estoy aquí).

Kieran Culkin ha ganado el Oscar a mejor actor de reparto por A Real Pain. Imponiendose a Yura Borisov (Anora), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist) y Jeremy Strong (The Apprentice).

Por su parte, Zoe Saldaña (Emilia Pérez) ha sido la vencedora del Oscar a mejor actriz de reparto. El resto de nominadas en esta categoría eran Ariana Grande (Wicked), Monica Barbaro (A Complete Unknown), Felicity Jones (The Brutalist) y Isabella Rossellini (Cónclave).

El Oscar a mejor guion original se lo ha llevado Sean Baker por Anora, mientras que el mejor guion adaptado ha sido para Peter Straughan, por Cónclave. El premio a mejor fotografía lo ha recibido Lol Crawley, por The Brutalist.

Daniel Blumberg se ha llevado el Oscar a mejor banda sonora por The Brutalist, superando a Cónclave, Wicked, Emilia Pérez y Robot salvaje. Y la mejor canción original ha sido la de Emilia Pérez, llamada "El Mal".

Flow ha ganado el Oscar a mejor película de animación. Mientras que la mejor película documental ha sido No Other Land. Finalmente Emilia Pérez no ha sido la mejor película extranjera, el Oscar en esta categoría se lo ha llevado Aún estoy aquí.

Wicked ha sido la película ganadora del Oscar a mejor diseño de producción y a mejor vestuario. Por su parte, el premio a mejor montaje lo ha recibido Anora. Dune: Parte Dos ha ganado el Oscar a los mejores efectos especiales y al mejor sonido. Y La sustancia se ha impuesto en el premio a mejor maquillaje y peluquería.

Respecto a los cortos, estos han sido los premiados: In the Shadow of Cypress, el mejor cortometraje de animación; The Only Girl in the Orchestra, mejor cortometraje documental y I´m Not A Robot, mejor cortometraje de ficción.