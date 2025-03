Adam Sandler interrumpe en directo los Oscar tras una broma de Conan O'Brien: "Nadie se había fijado en mi ropa"

La gala de los Oscar siempre deja anécdotas y momentos que se salen de lo común. El año pasado fue la inolvidable actuación de Ryan Gosling interpretando una canción de Barbie. Todavía se recuerda el famoso puñetazo de Will Smith a Chris Rock en la gala de 2022. Este año uno de los protagonistas ha sido Adam Sandler.

Adam Sandler se encontraba entre el público con una sorprendente vestimenta. El famoso actor de comedia estaba encapuchado con un chandal azul celeste y portaba un pantalón corto azul oscuro. Hasta que el presentador de los Oscar le interpeló.

Conan O'Brien, el presentador de esta edición de los Oscar y amigo de Sandler, lanzó la siguiente pregunta al actor: "¿Qué llevas puesto, Adam? Pareces alguien que está jugando al póker online a las 2 de la mañana". Este comentario provocó las risas entre el público.

Adam Sandler reaccióno con su característico sentido del humor. "Nadie había pensado lo que llevaba puesto hasta que tú lo has mencionado", respondió elevando el tono de voz. "¡Es culpa tuya, Conan! Me gusta cómo me veo porque soy una buena persona", añadió.

"No me importa lo que me pongo o lo que no me pongo. Mis elegantes pantalones cortos de gimnasia y mi cómoda sudadera te ofendieron tanto que tuviste que burlarte de mí frente de mis compañeros", siguió explicando.

Acto seguido, se levantó de su asiento para abandonar la gala en forma de 'protesta'. No sin antes invitar a todas las celebridades de la gala a jugar un partido de baloncesto cinco contra cinco "junto al protagonista de Noste... Nosterafu",

Antes de marcharse, se acercó al asiento de Timothée Chalamet para brindar otro de los momentos de la noche. El cómico gritó a la cara del actor: ¡Chalamet! y le dio un abrazo. Tras el cuál, se marchó de la gala haciendo gestos con los brazos y aplaudido por todos los presentes.

Precisamente la amistad entre ambos actores viene de lejos. Durante la huelga de guionistas en 2023, se vio a Adam Sandler y Timothée Chalamet jugando a baloncesto en las calles de Nueva York. Una actividad habitual para 'Sandman'.

Timothée Chalamet estaba nominado al Oscar a mejor actor protagonista por A Complete Unknown, el biopic de Bob Dylan. Sin embargo, el premio fue a manos de Adrien Brody por encarnar a un superviviente del Holocausto judío en The Brutalist.

Esta ha sido una de las sorpresas. Muchos consideraban a Timothée el favorito para llevarse un Oscar que no pudo obtener en 2018 con Call me by your name. El papel de Bob Dylan lo había preparado durante cinco años con el objetivo de ganar la estatuilla.