Dani Martín habla por primera de su breve relación con Amaia Montero: "Tuvimos un encuentro"

Dani Martín (48 años) lleva tiempo compartiendo con sus seguidores numerosas reflexiones y recuerdos sobre su vida íntima. Y es que, en las redes sociales, el cantante suele mostrarse abierto al hablar de sus sentimientos. Es lo que ha hecho en su entrevista con Jordi Évole (50) en Lo de Évole. En el programa de LaSexta ha contado cómo es su relación con Amaia Montero (48). Desde hace años los une una bonita amistad. Lo que no conocíamos hasta ahora es que hubo algo más entre ellos.

Ha sido al recordar el éxito de la banda El Canto del loco, de la que fue vocalista, cuando Martín ha hecho mención a la cantante vasca. "Nosotros queríamos ser rockeros. Nos lo pasamos muy bien, con 23 años llenando plazas de toros, estadios, tocando nuestras canciones. Me vestía igual para subir al escenario que para comer en el mesón", ha comenzado diciendo. "Para mí Amaia Montero es más rockera y más punky que muchos rockeros que he conocido".

Évole ha querido saber sigue teniendo contacto con ella y este no ha dudado en contestar que sí: "La quiero mucho a Amaia. Nuestras familias tienen un vínculo muy bonito y de mucho afecto". Entonces, el periodista ha formulado una nueva interrogante. Así, le ha preguntado si llegaron a estar juntos. Con mucha naturalidad, su invitado le respondía: "Sí, tuvimos ahí... un encuentro".

Dani Martín, en su entrevista con Jordi Évole. LaSexta

Sin dar más importancia a su affaire con la exlíder de La Oreja de Van Gogh, Dani Martín proseguía hablado maravillas de ella: "La gente la quiere mucho. A todos nos alegró cuando la vimos cantar Rosas con Karol G".

La polémica foto de Amaia Montero

Martín ha echado la vista atrás. Y ha rememorado el impacto que causó la comentada foto de Amaia Montero en sus redes sociales, con un aspecto desaliñado que preocupó a muchos.

"La foto aquella que puso en redes, si la hubiera usado para la portada de su disco... para mí es lo más creíble de su carrera", decía. "Es un momento de jodido de su vida que lo tiens tú, lo tengo yo y lo tebemos todos. Ella lo puso en redes. Y puso: 'Así estoy, por esta mierda del éxito".

Amaia Montero tras reaparecer en un escenario junto a Karol G. Gtres

El cantante y compositor ha dejado claro que entendió muy bien los motivos que llevaron a Amaia a publicar una foto suya en un momento cruido de su vida. Junto a su sonado selfie podía leerse un texto que provocó una auténtica revolución en internet: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida?".

"El éxito, para quien lo haya conocido, es una droga muy peligrosa. Gusta mucho que te aplaudan. Si el aplauso disminuye tiendes a buscar tu dosis. Y si no la encuentras la buscas en otras cosas que te hagan subir hasta ese nivel de autoestima o de aceptación", ha destacasdo Martín. "Yo me he sentido un yonki del éxito y lyuego me he sabido alejar de la dependencia del querer estar ahí todo el rato. Es un curro que hay que hacer o se te va la gaita bastante".

Amaia Montero en el concierto de Karol G en Madrid el pasado julio.

Cabe recordar que la química entre Amaia Montero y Dani Martín ha generado comentarios en no pocas ocasiones. Hace más de 20 años, en el año 2002 interpretaron juntos Puede ser, una canción que dio que pensar sobre lo que había entre ellos.

"No sé si quedan amigos / Ni si existe el amor / Si puedo contar contigo / Para hablar de dolor / Si existe alguien que escuche / Cuando alzo la voz /Y no sentirme solo", reza parte de la letra. La letra aborda temas como la soledad, el dolor o el afán de encontrar la esperanza en un entorno de desafíos emocionales. Pero también se podría interpretar como la conclusión a la que llegan dos personas que se quieren, pero admiten que están mejor el uno sin el otro.

En su día se especuló con la posibilidad de que Amaia Montero y Dani Martín hubieran tenido algún flirteo, dada su enorme química encima del escenario, pero tanto el uno como el otro esquivaron siempre ese tema y solo hacían alusión a su "amistad". Ahora se confirma que, en efecto, aquel feeling era profesional... y muy personal.