Jacobo Ostos, sobre el altercado con su hermano Jaime: "Le insulté y le arranqué el móvil, pero no le agredí"

La guerra entre los herederos del desaperecido torero Jaime Ostos no cesa. El pasado viernes, su hijo Jaime Ostos (60 años) se sentó en el plató de ¡De viernes! para contar el altercado que tuvo con su hermano Jacobo (41). Según el andaluz, ambos mantuvieron una discusión muy fuerte a la salida de un evento taurino. Una riña que acabó en una supuesta agresión.

"No me da tiempo a forcejear con él. Me pega un puñetazo, me quita los teléfonos y me los tira a la cara", relataba Jaime. "Puedes matar a una persona con un móvil en la cara. Es intento de asesinato. Yo he tenido suerte de que no se me haya metido en el ojo''. El empresario hostelero, -también conocido como Jaime Ostos Jr.-, arremetía contra Jacobo: ''Creía que iba a matarme... está completamente fuera de sí, creo que está tomando muchos esteroides''. Tras el incidente fue a un hospital porque "tenía el ojo completamente cerrado".

Este domingo, Jacobo Ostos ha dado su versión de los hechos en el programa Fiesta, de Telecinco. Allí ha negado la mayor. Ha reconocido que estaba muy enfadado, pero no le puso una mano encima. Así ha empezado su defensa: "Si yo hubiera agredido a mi hermano no estaría aquí".

Jacobo Ostos, en el plató de 'Fiesta', de Telecinco. Mediaset

La noche de los hechos tuvo lugar la pasada noche del 17 de febrero en un hotel de Madrid. A ese lugar fueron ambos hermanos y también María Ángeles Grajal (71) viuda del conocido diestro. "Yo llego cuando está acabando el cóctel", ha recordado Jacobo. "Cuando acudo al salón que está la gente dentro sentada, todo esto ya ha pasado. Yo no veo a mi hermano hasta que salgo fuera del hotel".

"Yo iba muy caliente"

"Yo entro al salón y me dice mi tía: 'Ha estado aquí tu hermano'. Yo entro tan tranquilo. En el momento en que veo a mi madre sentada en una mesa me acerco a ella y la veo llorando. Y me dice: 'Me ha cogido del brazo y me ha dicho que me va a matar". Yo ahí no sigo hablando. Me quito la chaqueta y salgo corriendo a buscarlo... con una intención nada buena", proseguía diciendo.

Jacobo ha alegado que nadie en su situación tendría una "reacción amable". Tras salir en busca de su hermano Jaime, "llego a la puerta y no veo a nadie. Veo el taxi, le doy un golpe al taxi, abre la puerta y le dije muchísimas cosas. Yo iba muy caliente, pero me contuve. Porque sé lo que me puede pasar si hago lo que él dice que le hice".

El hijo de María Ángeles Grajal ha detallado que Jaime se golpeó de manera accidental, mientras le quitaba el dispositivo móvil a su hermano: "Sí, le insulté, claro... Pero él no se baja del taxi. Su reacción es: él coge el teléfono y me enfoca. Yo tengo más fuerza que él y se lo arranco de la mano. En ese momento se da un golpe".

"Él se lastima solo"

Jacobo ha negado también que le haya lanzado el móvil a la cabeza de su hermano: "Yo no le pego. Si yo le pego a mi hermano no estoy aquí sentado con vosotros. Si yo agredo a una persona voy detenido. Y estoy aquí... Yo no he agredido de ninguna de las maneras a mi hermano. Evidentemente, hubo un forcejeo y él se lastima solo. Estamos hablando de una persona de 60 años con la piel fina en una zona donde cualquier tipo de golpe te lastima. Mala suerte para él. Yo soy una persona que físicamente me contengo".

Jaime Ostos Jr. asegura que su hermano Jaime lo agredió, provocándole heridas en el rostro. GTRES

"La policía ya hace su trabajo y lo hacen bien. Si hubieran visto una grabación yo no estaría aquí", añadía. "Él ha puesto una denuncia falsa y yo tomaré acciones legales en torno a eso".

"Son unos desagradecidos", dice de sus hermanos

Jacobo ha recordado que sus hermanos Jaime y Gabriela (63) llevan años de disputas contra Grajal y Jacobo. "Yo he denunciado por injurias y calumnias. Vamos a tener un poco de coherencia. Estamos hablando de una persona que no le rige la cabeza... Yo he vivido 38 años con mi padre, mi madre, 40 años. Y en ese tiempo he visto a mis hermanos en cuatro ocasiones contadas... Son unos desagradecidos, para empezar. Están enfadados porque no han cogido un duro del chalet".

Así, hacía referencia a la casa en la que vivió Grajal con el diestro y que fue motivo de enfrentamientos entre los hijos del matador tras su muerte. La venta de la vivienda, de 435 metros cuadrados, situada en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, provocó una dura batalla entre los hijos mayores del torero fallecido y su viuda.

"Ellos lo que quieren es dinero y en el momento que se dan cuenta de que la casa es de mi madre... El chalet no es una donación en vida a mi madre. Mi madre lo compró en 1987. Es una compra a favor de María de los Ángeles Grajal", ha sentenciado. "Ya lo veré en el juicio".