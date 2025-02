Ismael Beiro, exganador de 'Gran Hermano 1', emite un comunicado tras ser acusado de estafar 100.000 euros

Ismael Beiro (50), el que fuera ganador de la primera edición de Gran Hermano, vuelve a ser noticia. Esta vez, por un asunto complicado. El gaditano ha emitido un comunicado en el que se defiende de graves acusaciones por parte de alguien a quien conoce de toda la vida.

Se trata de Alicia Rodríguez, su amiga de la infancia, quien lo ha denunciado en el programa En boca de todos de haberle estafado supuestamente 100.000 euros. La demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, lo que sitúa al andaluz en el foco mediático.

Ante esta delicada situación, Beiro ha enviado un mensaje a los medios en el que defiende su inocencia. "En los últimos días, mi nombre ha sido injustamente vinculado a acusaciones que no sólo son falsas, sino que atentan contra mi mayor patrimonio: mi honor. Nada de lo que se ha publicado se ajusta a la realidad", comienza diciendo.

Una amiga de Ismael Beiro lo acusa de haberle estafado supuestamente 100.000 euros. GTRES

"Se ha construido un relato sin fundamento, sin contrastar los hechos y sin respetar la verdad, dañando mi reputación de manera irresponsable. Después de más de 20 años de trayectoria pública, siempre he actuado con honestidad, transparencia y de cara a la gente. He mirado a los ojos a España desde el primer día y lo seguiré haciendo con la misma sinceridad y compromiso", prosigue.

"No se puede jugar con la reputación"

En su misiva no oculta lo afectado que está tras ser objeto de acusaciones de supuesta estafa: "Me duele profundamente que algunos intenten ensuciar mi imagen con informaciones sesgadas y malintencionadas, y más aún, que haya medios que las amplifiquen sin rigor ni contraste. No todo vale. No se puede jugar con la reputación de una persona sin pruebas, sin escuchar todas las versiones y sin respeto por la presunción de inocencia".

El exconcursante de GH defiende su inocencia por encima de todo. Y ya ha puesto todo en manos de sus asesores legales: "Confío plenamente en la justicia para esclarecer cualquier duda que alguien intente sembrar sobre mí. Por ello, ya se han emprendido acciones judiciales contra quienes me difaman y contra quienes difunden la difamación sin verificar la verdad. Estas acciones son de naturaleza civil y, tratándose de mi mayor patrimonio, mi honor, también de naturaleza penal".

Ismael Beiro, en una imagen de archivo. GTRES

"Exijo el cese inmediato de las informaciones falsas y malintencionadas. Si esta situación persiste, no hará más que agravar el camino judicial ya emprendido. Quienes han participado en esta campaña de difamación deben saber que la justicia tarda, pero llega. Estoy convencido de que la verdad aflorará y, evidentemente, tendrá sus consecuencias", sentencia.

Por último, concluye: "A quienes me conocen y me han apoyado en estos días difíciles, gracias. La verdad siempre acaba saliendo a la luz. A quienes han intentado pisotear mi honor, sólo puedo decirles lo siguiente: Mi honor no está en venta, pero sí creo que hay un precio que tendrán que pagar quienes han intentado destruirlo. Ismael Beiro Pérez".

Alicia Rodríguez, contra Ismael Beiro

Cabe recordar en qué consisten exactamente las acusaciones de Alicia Rodríguez. Esta ha contado ante las cámaras de televisión que Beiro supuestamente la convenció para invertir en un negocio inmobiliario y por eso le habría pedido la cantidad de 100.000 euros. Todo ello a cambio de una rentabilidad de 3.000 euros al mes. "Yo acababa de vender mi casa porque tengo un niño con autismo y necesitaba otra casa y adaptarla. Es cuando él me convence para entrar en una inversión", ha detallado.

"Me fié de él por la relación que teníamos", ha contado, "le hice la transferencia sin dudar de su credibilidad, y ese fue mi error". Según Rodríguez, Beiro le habría dado largas sobre los pagos a percibir. La mujer presentó una querella, que ha sido admitida a trámite. Según su testimonio, él solo le habría devuelto 14.600 euros. "Quiero contar mi verdad en un juzgado y que se juzgue", anunciaba en Y ahora Sonsoles.