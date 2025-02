Soraya Arnelas revela el secreto de su increíble transformación física (y de sus tonificados abdominales)

Tiene a sus espaldas 20 años de carrera musical y lo está celebrando. Soraya Arnelas (42) acaba de lanzar el álbum La noche es para mí 2025 con motivo de sus dos décadas como cantante. Su labor de promoción del disco la ha llevado al plató de Fiesta, donde ha hablado del dulce momento que atraviesa a nivel profesional, así como de su impresionante estado físico.

Y es que en los últimos meses, mucho se ha hablado de los cuidados de la extremeña, quien superada la barrera de los 40 está más en forma que nunca. Practica deporte de forma constante y los resultados saltan a la vista. "Es el resultado de mucho trabajo y mucha disciplina", ha destacado en el programa que presenta Emma García en Telecinco.

La de Arnelas se cuida por dos principales motivos: para obtener un bienestar físico y para poder aguantar sus intensas jornadas sobre el escenario. "Cuando me subo al escenario yo quiero dar lo mejor. Es una hora y media cantando y bailando y hay que prepararse", ha reconocido en el espacio vespertino de Mediaset.

Soraya Arnelas, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

No cabe duda de que su transformación es notable. La Soraya Arnelas de 2025 dista mucho de la joven que se dio a conocer en 2005 como concursante de la cuarta edición de Operación Triunfo.

En aquella edición del certamen musical, el primero que se emitía en Telecinco, fue su trampolín a la fama. Cabe recordar que entonces gran parte del público la daba por ganadora, pero finalmente el vencedor fue el canario Sergio Rivero.

La cantante presume de unos abdominales de infarto. Instagram

Su imagen entonces era bien distinta a la que luce en la actualidad. Más allá de las tendencias de la moda, hace 20 años no era tan estricta con el deporte como lo es ahora.

Eso sí, ella defiende que siempre le gustó mantener la línea. "Yo siempre hago deporte y cuido mi alimentación, pero a veces no sé gestionar el estrés", ha confesado en una entrevista reciente a Cristina Fernández en La Razón. "Lo que me hace feliz es compatibilizar mi trabajo y mi familia".

Se cuida "a tope"

Su imagen dio mucha que hablar en julio de 2024, cuando publicó una foto suya tras un entrenamiento. En la instantánea presumía de unos abdominales que no dejaron indiferente a nadie. "Cuatro meses, de lunes a jueves, sin falta. Cuidándome a tope con el deporte, una hora de CrossFit y una hora de yoga", comenzaba diciendo.

"Empecé con mucha pereza, y con el yoga sin pretensión de nada. Soy o era malísima, hemos avanzado en elasticidad, concentración y paz mental, noto los avances y ahora no puedo vivir sin él. Siento los beneficios y los disfruto. Una hora de CrossFit a tope, para la fuerza y el fondo físico", desvelaba Soraya Arnelas en su perfil de Instagram.

Pero, como suele pasar en las redes sociales, no siempre llueve a gusto de todos. Y le cayeron encima numerosas críticas. Así, tuvo que hacer frente a comentarios como "si no fuera por el botox tu cara sería como el cuerpo" o "tú te has secado, no tienes musculatura, sólo abdominales".