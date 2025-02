Así está Frank Cuesta tras comenzar su nuevo tratamiento contra el cáncer que padece: "No es que me esté muriendo"

Tras meses de silencio, Frank Cuesta (53 años) ha vuelto a hablar con sus seguidores sobre su estado de salud después de retomar un nuevo tratamiento contra el cáncer con el que lleva luchando casi veinte años.

A través de su canal de YouTube, el aventurero explicó que ha empezado de nuevo con la medicación para controlar la enfermedad, lo que le ha provocado algunos cambios en su aspecto, aunque asegura que es parte del proceso.

"Llegó un día especial para mí. Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento”, comentó Frank en su último vídeo mientras paseaba por su santuario de animales en Bangkok, Tailandia. Y es que este lugar, que ha sido su refugio y su gran batalla durante años, sigue siendo el centro de su vida incluso en estos momentos complicados.

El aventurero lleva con positividad el tratamiento. YouTube

Uno de los efectos más evidentes del tratamiento ha sido la pérdida de peso y cabello, algo que él ya había anticipado, debido a que era consciente de que le iba a ocurrir.

"Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerse", explicó. Y, fiel a su estilo, aprovechó para bromear sobre la situación: "Ahora mismo este pato tiene más pelo que yo. Vaya tela". Un sentido del humor que sigue intacto pese a todo.

Frank Cuesta vuelve a su tratamiento. YouTube

El ex presentador de Frank de la Jungla siempre ha hablado abiertamente de su lucha contra la leucemia, enfermedad con la que convive desde hace más de 15 años.

Explicó que, cada cierto tiempo, debe someterse a un tratamiento fuerte que provoca estos cambios físicos. "Todos los enero me tienen que meter un mogollón de cosas ahí por la médula y hacer unas cosas", comentó para tranquilizar a sus seguidores.

Frank sufre leucemia mielógena crónica, un tipo de cáncer en la sangre que afecta la médula ósea y la producción de células sanguíneas. Se divide en tres fases: crónica, acelerada y blástica.

Actualmente, se encuentra en la fase acelerada, una de las más complicadas porque responde peor a los tratamientos, pero él ha asegurado que su enfermedad está controlada y que no hay motivo de alarma.

A pesar de todo, Frank sigue entregado a su santuario y a sus animales, sin dejar de compartir contenido con sus seguidores. Su amor por los animales y su refugio sigue siendo su gran motivación para seguir adelante.

Siempre directo y sin filtros, ha querido dejar claro que este proceso es parte de su vida y que, aunque "hay que pasarlas pu... durante un tiempo para estar mejor”, su intención es seguir luchando como siempre.