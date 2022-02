Por qué Carla Barber no tiene apenas tripa en su séptimo mes de embarazo: habla una ginecóloga

Carla Barber (31 años) está viviendo uno de los mejores años de su vida. Tras un 2021 en el que tuvo que hacer frente a muchas noticias negativas, como su enfermedad cardiaca hereditaria o el fallecimiento de su abuelo, la canaria comenzaba el 2022 con la mejor de las noticias: estaba embarazada. Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que la joven ha compartido diferentes momentos de su embarazo, como por ejemplo instantáneas de su tripita, de la que está muy orgullosa y que, sin embargo, ha despertado una curiosa reacción entre sus seguidores.

A pesar de encontrarse de 28 semanas, es decir, de unos 7 meses, a Carla apenas le ha crecido el abdomen, lo que ha causado mucha inquietud entre sus followers. De hecho, algunos de ellos no han dudado en comentar sus publicaciones sorprendiéndose de su figura y escribiendo cosas como: "¡Madre mía! Si así estoy yo después de comer" o "¿Cómo es posible tan poca barriga? es un misterio en serio. Yo a los tres meses ya la tenía así".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la doctora Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga, escritora, divulgadora y fundadora de clínicas MiriamGine. Sin juzgar ni emitir juicios de valor y a falta de pruebas médicas, la experta opina que con 28 semanas de gestación, y tras analizar las fotografías que Barber ha compartido en sus redes sociales, su físico es totalmente normal. "La curva empieza varios centímetros por encima del ombligo, se ve en la altura uterina podría corresponder más o menos a las semanas de embarazo que indica", asegura.

"Una semana más", escribía Carla Barber el 13 de febrero junto a la imagen, celebrando sus 29 semanas de embarazo. Instagram

Según la doctora, el motivo por el que Carla no tiene una gran tripita, como puede ser lo habitual, se debe a que "no ha aumentado grasa corporal, pero no pasaría nada si el bebé crece normalmente; por otro lado, ella tiene una buena y potente prensa abdominal, una musculatura que sujeta bien el útero; y es alta y, por lo tanto, el útero puede contenerse bien, si fuera muy bajita el útero se inclinaría hacia delante y se manifestaría más", matiza.

Además de una buena genética, Carla siempre se ha cuidado mucho, tanto realizando ejercicio como manteniendo una alimentación saludable, de ahí que su figura sea tan esbelta. "Sin embarazarse, la ves y no tiene un cuerpo típico de la media, pocas mujeres son así, no es el físico habitual. Así que cuando se embaraza tampoco tiene el cuerpo medio que estamos acostumbradas a ver", señala Al Adib.

Que ella en su caso particular no tenga mucho volumen "no significa que le pase algo", tranquiliza la fundadora de clínicas MiriamGine, que recalca que cada mujer es un mundo. "Hay muchos tipos de cuerpo y ella tiene ese somatotipo que parece que no está embarazada", explica. En este sentido, la ginecóloga insiste en que cada embarazo es diferente y que, por lo tanto, "no hay que acomplejarse" al ver tripitas de diferentes formas y tamaños.

Relación consolidada

Desde hace más o menos un año, Carla Barber mantiene una discreta relación con un hombre del que se conocen pocos datos. De hecho, la única imagen que ha compartido junto a él está fechada en el pasado 14 de febrero, día de San Valentín. Su pareja no tiene nada que ver con el mundo de las redes sociales, la televisión o el espectáculo y ahí que prefiera pasar desapercibido.

Así hablaba Barber del padre de su futuro hijo en este periódico. "Es una persona muy madura, un hombre al que admiro muchísimo. No sólo profesionalmente, que es una persona de éxito, que se lo ha trabajado un montón, sino porque personalmente es una persona generosa, familiar y que se ha hecho a sí mismo. ¡Y que me cuida mucho, que es lo más importante!", apuntaba con ilusión. Un sentimiento que se ha multiplicado ante la llegada de su primer hijo en común.

