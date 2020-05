Deshacerse de las cucarachas puede ser bastante complicado, un gran desafío que requiere constancia, ingenio y un buen estómago. Las cucarachas son insectos muy, pero que muy resistentes, así que, si tienes cucarachas en casa, te ayudamos a eliminarlas de forma eficaz.

Estos insectos son tan difíciles de eliminar, que son unos de los pocos supervivientes que sobrevivirían a ciertos fenómenos mortales como desastres naturales y catástrofes nucleares. Y por supuesto, son muy resistentes a una gran variedad de venenos. Presta atención, te enseñamos cómo eliminar cucarachas de forma natural y ecológica.

Distintas trampas caseras para cucarachas

Los plaguicidas, ya sean para cucarachas, hormigas, avispas u otros insectos, son bastante tóxicos y es preferible evitarlos. Por este motivo, te mostramos pequeños trucos para eliminar cucarachas, como elaborar trampas caseras.

1. Trampas para cucarachas con botellas

Puedes preparar esta trampa para eliminar cucarachas pegando tiras de cinta de embalar sobre el exterior de un envase de conserva o botella. Para elaborar esta trampa para cucarachas en casa debes seguir estos pasos:

Unta la parte interior del frasco lo más cercano posible a la boca con una sustancia resbaladiza, como aceite vegetal o vaselina. De este modo, las cucarachas que caigan en la trampa no podrán volver a salir. Coloca un trozo pequeño de cebo en el fondo del frasco como reclamo para que acudan. Llena el bote hasta la mitad con un líquido azucarado, como agua con azúcar o un refresco. El dulce las atraerá mejor y, al caer en el líquido, se ahogarán antes de poder salir. Una vez las tengas atrapadas, podrás deshacerte de ellas con mayor facilidad.

Mejor escoger una botella de cuello largo para evitar que las cucarachas puedan salir de él. Sería ideal que cortaras la parte superior de la botella para que quede en forma de embudo. Coloca esta parte bocabajo dentro de la parte inferior de la botella y se ahogarán antes de que puedan salir.

2. Trampas para cucarachas con cinta adhesiva

Otra trampa para eliminar cucarachas en casa de forma eficaz y sencilla es colocar por las noches trozos de cinta adhesiva fuerte, o mejor de embalaje, sobre las zonas por donde suelan moverse. Es conveniente hacerlo por la noche porque es cuando las cucarachas están más activas. Debes cerciorarte de que el trozo de cinta siga estando pegajoso, así como de que el pegamento o adhesivo utilizado en esta cinta sea potente para que no consigan escapar.

Asegúrate de atraerlas colocando un cebo para cucarachas, como por ejemplo, un comestible que desprenda un olor dulce y/o grasiento, como una cáscara de plátano, una miga de pan, mantequilla o cualquier fruta demasiado madura, en un lugar de la cinta alejado de los bordes.

Remedios caseros para cucarachas

Además de eliminar cucarachas con estas trampas caseras, también puedes ayudarte de algunos de los siguientes productos que son bastante habituales en todas las casas. Pueden servir como insecticida casero para ahuyentar y eliminar las cucarachas en casa.

1. Ácido bórico

El ácido bórico es uno de los productos más eficaces para eliminar cucarachas, además es de los más baratos y fáciles de conseguir. No obstante, es una sustancia que hay que usarla con mucho cuidado, sobretodo con los niños, bebés y mascotas.

Para emplear el ácido bórico como insecticida casero para cucarachas tienes que preparar una pasta siguiendo estas instrucciones:

Mezcla tres cucharaditas de ácido bórico en polvo con la misma proporción de azúcar y agua. Impregna con grasa el interior de un frasco o botella profunda. Pon en el interior del recipiente el cebo hecho con esta pasta. Coloca la trampa en un lugar por el que transiten las cucarachas.

Cuando la cucaracha caiga en la trampa con el cebo hecho con esta pasta, morirá por intoxicación o por asfixia. Con este insecticida casero puedes eliminar cucarachas en casa en muy poco tiempo y de manera definitiva.

2. Bicarbonato para eliminar cucarachas

El bicarbonato es muy beneficioso para las personas, pero es una sustancia letal para las cucarachas. Además, cuando lo mezclas con azúcar, se sienten atraídas por el agradable olor de esta mezcla y acuden a comérsela.

Combina a partes iguales azúcar y bicarbonato, verás que al ingerir esta mezcla el bicarbonato actuará como un insecticida casero provocando una reacción tóxica en su estómago. Este método es bastante eficiente para eliminar cucarachas. También puedes obtener resultados similares combinando azúcar, harina y leche en polvo con bórax.

3. Pepino para repeler cucarachas

Si tienes cucarachas en casa, el pepino es uno de los remedios caseros más conocidos para eliminar cucarachas porque las ahuyenta, sirviendo también como método preventivo. Solo necesitas un pepino y papel de aluminio.

Los jugos del pepino reaccionan con este metal y desprenden un olor muy desagradable, pero solo las ahuyenta, no actúa como insecticida casero. Para utilizar este método, sigue las siguientes indicaciones:

Corta el pepino en rodajas sin pelar. Pon los trozos sobre el papel de aluminio. Coloca este preparado en zonas transitadas por cucarachas. Es preferible preparar varios de estos remedios para cubrir más espacio y asegurar el éxito. Por supuesto, conviene cambiarlo cada día, pues el pepino fresco desprende más olor.

Nuestro último consejo es que más vale prevenir que curar. Evita que lleguen a aparecer y no tendrás que eliminar cucarachas. Y si no lo has podido evitar y tienes cucarachas en casa, prueba nuestras trampas o insecticida casero, verás como terminas con estos molestos insectos de manera infalible.