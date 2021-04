La sepia a la plancha con un aliño de ajo y perejil es un plato muy típico de la gastronomía de España. Tanto, que no puede faltar en ningún restaurante. Aunque puede presentarse de muchas formas distintas, este aderezo suele ser el más habitual, junto al alioli, y se sirve en pequeñas porciones para compartir.

Aunque esta receta no tiene mucha complicación, hay que seguir ciertas recomendaciones para que quede en su punto. Por ello, te mostramos unos consejos para que la sepia no se quede seca ni sin sabor. Y estará lista en 5 minutos. ¡Vamos allá! ¡Te mostramos cómo hacer sepia a la plancha para que se quede tierna!

Receta de sepia a la plancha con ajo y perejil

Descubre todos los trucos para hacer sepia a la plancha y que quede perfecta y tierna, pues resolvemos tus dudas como, por ejemplo, el tiempo de cocción o cómo elaborar la salsa de ajo y perejil para darle ese sabor único y delicioso.

No te preguntes más cómo cocinar sepia a la plancha, sigue esta receta paso a paso y se convertirá en uno de tus platos favoritos. ¡Comenzamos!

Tiempo: 10 minutos

Dificultad: baja

Ingredientes para 2 comensales:

500 gramos de sepia

2 dientes de ajo

1 manojo de perejil

1 cucharada sopera de zumo de limón

1 cucharada de postre de vinagre

Aceite de oliva

Una pizca de sal

Cómo hacer sepia a la plancha

Quizás uno de los mejores consejos para que la sepia no se quede seca ni sin sabor es comenzar la cocción con la sartén o la plancha bien caliente:

1. Por lo tanto, el primer paso será poner a calentar la plancha o sartén a fuego bajo para que tome calor poco a poco.

2. Mientras, limpia muy bien la sepia y trocéala en cuadrados medianos, pues el calor reducirá su tamaño. Asegúrate también de eliminar el exceso de humedad de la sepia antes de ponerte a cocinarla. Puedes hacerlo utilizando un paño limpio o papel de cocina absorbente. Ten en cuenta que si utilizas una sepia congelada debe estar descongelada por completo antes de cocinarla. Si la compras fresca, podrás pedir que la corten a tu gusto en la pescadería.

3. Cuando lo tengas todo preparado para hacer sepia a la plancha, tendrás que añadir unas gotas de aceite a la sartén o plancha que ya estará bien caliente. Sube entonces el fuego y añade los trozos de sepia. Cocina durante un minuto removiendo a menudo para que no se queme.

4. A continuación, prepara el aliño de ajo y perejil para tu sepia a la plancha. Para ello, pica muy finos los ajos y el perejil y colócalos en un mortero con una pizca de sal. Machaca hasta conseguir una pasta homogénea, entonces añade un chorrito de aceite de oliva, el vinagre y el zumo de limón. Remueve para mezclar todo bien, corrige la sal si fuese necesario y reserva. Para evitar que el ajo se repita o amargue modificando el sabor del aliño, mejor que elimines su germen o corazón.

5. Durante la cocción de la sepia a la plancha verás que soltará agua; es normal, pero una vez fuera de la sartén tendrás que secar tanto la sepia como la sartén. Después de eliminar toda el agua sobrante, y cuando la sartén vuelva a estar caliente, añade de nuevo unas gotas de aceite y cocina la sepia dos minutos más a fuego fuerte para que quede doradita.

6. Pasados los dos minutos, añade de inmediato el aliño de ajo y perejil y saltea tan solo unos segundos. Recuerda que uno de los principales consejos para que la sepia no se quede seca ni sin sabor es controlar los tiempos de cocción, así que tenlo presente a la hora de hacer sepia a la plancha.

7. Por último, sirve enseguida y disfruta de este aperitivo acompañado con una buena cerveza fría. Seguro que tus invitados no tardan en volver para disfrutar del increíble sabor de una sepia a la plancha bien cocinada. ¡Qué aproveche!

Curiosidades de la sepia

No podemos terminar este artículo tan apetitoso sin darle el valor que merece a este alimento tan versátil. La sepia es un alimento muy empleado no solo en la cocina mediterránea, sino también en la asiática, pero no deja de ser un molusco muy curioso.

A continuación, te mostramos las curiosidades de este animal para que sepas algo más sobre él antes de que forme parte de tu menú:

La sepia actúa de manera distinta si es atacada o cortejada, de hecho, puede cambiar de color y reaccionar en un instante.

También debemos destacar que este molusco presenta muy pocos contaminantes en su cuerpo. Sabemos que muchos animales marinos absorben contaminantes del mar, pues el agua suele estar plagada de ellos. Sin embargo, la sepia es uno de los animales más limpios que existen, de modo que aunque viva en estas aguas, no absorbe dichas sustancias tan dañinas.

¿Sabías que cuando se aparean dos sepias su beso se prolonga durante horas? Esto es debido a que la bolsa espermática está ubicada en uno de los brazos que rodean su boca, por lo que deben besarse mucho tiempo para lograr fecundar los huevos.

La última curiosidad que queremos mostrarte antes de que pases a hacer sepia a la plancha es que, al nacer, solo miden 1 centímetro. Pero al año de vida ya han alcanzado los 10 centímetros, lo que la convierten en uno de los animales que más rápido crecen de forma proporcional de todo el reino animal.

Ahora ya puedes ponerte a cocinar tu sepia a la plancha sin problemas, pues quedará exquisita. Y por supuesto, puedes elaborar muchas otras recetas con este molusco, pero sigue estos consejos para que la sepia no se quede seca ni sin sabor. ¡A disfrutar de este suculento plato!

También te puede interesar...