En España a casi todo el mundo le gusta la pasta, sobre todo a los más pequeños. Si eres un apasionado de esta comida típica italiana, seguro que disfrutas con un buen plato de espaguetis, macarrones o cualquier otro tipo de pasta. Pero, ¿sabes cómo hacer espaguetis carbonara de forma correcta? Con la salsa indicada y los ingredientes necesarios, triunfarás con esta elaboración ante cualquier comensal.

La siguiente receta de espaguetis carbonara con nata y bacon es una alternativa excelente en cualquier ocasión, así que toma nota de los ingredientes y ponte manos a la obra. ¡Descubre cómo hacer los mejores espaguetis carbonara!

La mejor receta de espaguetis carbonara

Ingredientes:

500 grmaos de espaguetis

1 cebolla grande

500 ml de nata para cocinar

250 gramos de bacon ahumado

Nuez moscada al gusto

Aceite de oliva

Queso parmesano al gusto

Pimienta negra molida

Sal

Pasos a seguir:

Si quieres saber cómo hacer espaguetis carbonara: 1. El primer paso consiste en poner a calentar agua en una cacerola para cocer los espaguetis, como haríamos con cualquier otro tipo de pasta. Cuando el agua comience a hervir, añade la sal y después la pasta para que empiece a cocinarse.

2. Una vez que incorpores los espaguetis a la olla la temperatura disminuirá, pero no te preocupes, porque enseguida volverá a subir. Para lograr que la pasta quede suelta al cocerse, tienes que ir removiéndola de vez en cuando con una cuchara de madera, y el tiempo de cocción será el que se indique en el envase. Y es que no será el mismo para la pasta fresca, la integral, sin gluten o con otras características. Cuando la pasta esté al dente, o lo que es lo mismo, cuando esté cocida pero tenga firmeza suficiente al morderla sin que llegue a estar dura, escúrrela y reserva medio vaso del agua de la cocción.

3. Mientras se van cociendo los espaguetis, puedes aprovechar para ir elaborando la salsa. Para ello, pon a calentar una sartén amplia con un chorrito de aceite de oliva. Entretanto, pela y corta la cebolla en juliana y el bacon en dados pequeños. En caso de que no quieras utilizar cebolla, no importa, puedes elaborar esta receta de espaguetis carbonara sin este ingrediente. Y recuerda, no es necesario que añadas demasiado aceite, pues el bacon ya soltará suficiente grasa durante el cocinado y aportará también sabor a tu salsa de nata.

4. Cuando la sartén esté caliente, añade el bacon ahumado en primer lugar para dorarlo a fuego medio-alto durante un par de minutos. A continuación, baja el fuego y agrega a la sartén la cebolla picada para que se poche junto con la grasa que habrá soltado el bacon. Una vez que la cebolla esté tierna y el bacon esté bien dorado, puedes añadir el resto de ingredientes: la nata, después la pimienta negra molida, una pizca de sal al gusto y un poco de nuez moscada en polvo.

5. Sube de nuevo el fuego para que la nata empiece a hervir. Después, si quieres que la salsa quede espesa, baja otra vez el fuego al mínimo para lograr esa textura consistente que buscabas. Debes evitar que la salsa se quede pegada o estropeará el plato, por lo que te recomendamos que vayas moviendo bastante a menudo con una espátula de madera mientras se cocina la salsa y adquiere la textura deseada.

6. Para concluir tu receta de espaguetis carbonara con nata y bacon, pon los espaguetis escurridos en la misma sartén que hayas cocinado la salsa. Entonces, añade también el medio vaso de agua que habías reservado de la cocción de la pasta para ayudar a que la receta acabe correctamente mezclada y todo se cocine de forma homogénea.

Consejos para la mejor carbonara

Debes tener en cuenta que, para saber cómo hacer espaguetis carbonara a la perfección, este tipo de recetas de pasta con salsa de nata han de servirse cremosas. Pero también hay que considerar que la pasta absorberá líquido mientras esté caliente y suele resecarse con facilidad.

En caso de que no consigas evitar que tu receta de espaguetis carbonara se reseque, puedes verter un poco más del agua que has utilizado para cocer la pasta o incluso un poquito más de nata líquida para cocinar.

Para aquellos comensales que deseen comerse los mejores espaguetis carbonara con queso parmesano rallado, solo tienes que espolvorear un poco por encima en cada plato justo en el momento de servir.

Aporte nutricional de los mejores espaguetis carbonara

Una vez que sabes cómo hacer espaguetis carbonara de forma correcta, es importante que conozcas de forma básica cual es el aporte de este plato a nivel nutricional. Para empezar, la pasta cuenta con un índice energético muy alto, y como son hidratos de carbono de absorción lenta, el consumo de dicha energía será más prolongado y nos permitirá tener energía por más tiempo.

Además, si la pasta no es demasiado refinada, será una buena fuente de fibra y contribuirá a regular el tránsito intestinal. Por este motivo, recomendamos la pasta integral para aquellos que tengan problemas de estreñimiento.

Por otra parte, tanto si utilizas nata como crema de leche, aportará grasa, proteínas y calcio a tu organismo, mientras que el bacon ahumado cuenta también con un gran valor energético gracias a sus grasas y proteínas.

La pasta es, sin duda, el ingrediente más saludable de esta receta de espaguetis carbonara, por ello es el elemento principal. De hecho, abusar de esta salsa carbonara con nata y bacon incrementará de forma considerable el consumo de calorías, así que te recomendamos que controles muy bien las cantidades. ¡Buen apetito y a disfrutar de los mejores espaguetis carbonara!

También te puede interesar...