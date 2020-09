Existen varias formas de cría de gallinas ponedoras: en jaula, en suelo, camperas y ecológicas. Según la Asociación Española de Productores de Huevos, los sistemas de producción varían mucho entre los países de la Unión Europea: en España y Polonia predomina la producción en jaula acondicionada mientras que en Holanda y Alemania el sistema prioritario es el suelo. En conjunto, algo más de la mitad de la producción en toda la Unión Europea es en jaula.

Asimismo, la numeración de los huevos contiene información sobre el modo de crianza de las gallinas, el origen de las granjas que producen los huevos y el lugar de procedencia. Si quieres saber más, no te pierdas este artículo.

Qué significa el código de los huevos

Es bastante habitual que cuando vamos a comprar huevos solo nos fijemos en el envase o el precio como único requisito para adquirir unos u otros. Sin embargo, no pensamos en que el código de los huevos nos ofrece información sobre su sistema de producción o procedencia. Solo tienes que aprender el significado de los números impresos en su cáscara.

La numeración de los huevos nos indica cómo están las gallinas ponedoras en la granja de procedencia. Es decir, si estaba enjaulada, en suelo o al aire libre, además también nos informan sobre la localidad exacta de donde proceden.

Así, aunque el código de los huevos pase desapercibido para muchos consumidores, la información que proporcionan es fundamental para conocer la calidad que tiene el huevo que van a consumir. Y es que, a pesar de que los huevos comerciales han pasado controles estrictos de calidad, su naturaleza es distinta.

El código de los huevos se encuentra impreso en la cáscara de cada uno de ellos. Ten cuidado de no confundir la numeración de los huevos con la información del envase, pues esta última hace referencia a la empresa productora, la categoría de calidad, la fecha de caducidad, etc., pero no al método de producción del huevo.

Cómo descifrar el código de los huevos

Te mostramos a continuación el significado de los números del código de los huevos paso a paso para conocer su naturaleza.

1. Primer número: sistema de producción

El primer dígito de la numeración de los huevos hace referencia al tipo de cría de las gallinas ponedoras. Estos son los que podrás encontrar:

El número 0: corresponde a los huevos de producción ecológica. Esto quiere decir que proceden de granjas donde la alimentación de las gallinas se basa en productos derivados de la agricultura ecológica. Del mismo modo, en el envase exterior debe aparecer también el sello ecológico, siendo muy fácil de identificar.





El número 1: indica que los huevos proceden de gallinas camperas, es decir, que pueden transitar durante el día por el exterior del campo con vegetación en un mínimo de 4 m2 de superficie por gallina.





El número 2: estos huevos pertenecen a gallinas criadas en suelo. Estas gallinas habitan en gallineros con condiciones favorables para su bienestar y con una superficie mínima de 750 cm2 por ave.





El número 3: hace referencia a los huevos de gallinas enjauladas, o lo que es lo mismo, el espacio de las gallinas se limita a condiciones de confort mínimas, con muy poco espacio para moverse, dormir y comer. Por desgracia, es el sistema de crianza de gallinas más habitual en España debido a su bajo coste de producción.

2. Las dos letras siguientes: país de procedencia

Después de ese dígito verás que aparecen dos letras mayúsculas, las cuales hacen referencia al país de origen del producto de la siguiente manera:

España: ES

Alemania: DE

Bélgica: BE

Croacia: HR

Dinamarca: DK

Francia: FR

Grecia: EL

Irlanda: IE

Italia: IT

Suecia: SE

Autria: AT

Eslovenia: SI

Portugal: PT

Polonia: PL

Finlandia: FI

Reino Unido: UK

3. Cinco dígitos siguientes: provincia y municipio

En España, después de estas letras aparecen cinco dígitos. Los dos primeros se refieren a la provincia de la granja de producción, y los tres restantes hacen referencia al municipio donde se encuentra la granja.

4. Los demás dígitos: código de la granja

Los últimos números del código de los huevos hacen referencia a la identificación de la granja en el municipio. En caso de ser una granja grande con varias manadas, el último dígito podría hacer referencia a la manada concreta.

Cómo saber qué huevos comprar

Ahora que sabes la importancia de conocer el significado de los números del código de los huevos, solo debes consultarlo para decantarte por unos u otros. Sigue estos consejos para saber qué huevos son los mejores:

La calidad del huevo está directamente relacionada con el origen de su producción, razón por la que muchos consumidores deciden comprar huevos de producción local para apoyar al comercio cercano. También podrás prevenir la huella ecológica, ya que no es lo mismo el transporte de huevos de un país a otro que dentro del mismo municipio.





Si consumes de forma habitual productos ecológicos, los huevos derivados de este tipo de producción son los más adecuados para ti. Su sistema de producción es más amigable con el medio ambiente, así como con los animales.





En el envase de los huevos puedes encontrar también referencias sanitarias del producto, así como datos importantes como si son frescos, su caducidad, cómo conservarlos… Todo esto te ayudará a elegir mejor qué huevos comprar.





Por último, hay veces en que el código de los huevos es inexistente. Quizá pienses que estos huevos adquiridos directamente de la granja, sin pasar por un control sanitario, son más sanos y naturales. Y es cierto que puede ser así, aunque también es posible que pongas en riesgo tu salud. Por ello, antes de adquirir huevos de este tipo te recomendamos conocer bien su proceso de producción por si hubieran llegado a sufrir cambios bruscos de temperatura.

La numeración de los huevos nos ofrece tanta información valiosa que, a partir de ahora, ya no querrás comprarlos sin consultar el significado de los números del código de los huevos.

