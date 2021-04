Las galletas Oreo han triunfado alrededor de todo el mundo, y como no, en España también, sobre todo entre los niños. Y el helado es algo a lo que nadie puede resistirse. Pues bien, ¿y si combinamos la mezcla de sabores y texturas de estas galletas únicas con la cremosidad de un buen helado? ¡El resultado es una maravilla! Si quieres aprender cómo hacer helado casero de oreo, sigue leyendo.

Te aseguramos que esta receta casera para hacer helado casero de oreo no dejará indiferente a tus comensales, que no serán capaces de resistirse. Además, te mostramos una versión saludable del helado de oro. ¡Vamos allá!

Receta casera para hacer helado casero de oreo

Hacer helado casero de oreo es fácil, rápido y sencillo. Así, podrás disfrutar de un postre casero y delicioso sin demasiadas complicaciones. También puedes dejar que los más pequeños te ayuden a elaborarlo, pasaréis un rato muy divertido y dulce. ¡Toma nota!

Ingredientes para 6 personas:

12 gallegas oreo

500 ml de crema de leche o nata para montar bien fría

1 lata de leche condensada

Cómo hacer helado casero de oreo:

1. Comenzamos esta receta casera para hacer helado casero de oreo preparando todos los ingredientes. La nata o crema de leche te recomendamos que esté bien fría en el momento de usarla. Introduce el bol donde vayas a elaborar la receta en la nevera para que se enfríe también unas horas antes de comenzar la preparación.

2.A continuación, trocea las galletas Oreo en pedazos irregulares y reserva. Puedes hacerlo de forma manual o con una batidora eléctrica, pero si lo haces con esta última técnica, notarás mucho menos los trozos de galleta cuando consumas el helado.

3. Bate la nata o crema de leche en el bol que has introducido en la nevera, pero no llegues a montarla. Para hacer helado casero de oreo, o de cualquier otro sabor, siempre que incluya nata entre sus ingredientes, debes saber que la temperatura a la que se encuentre este producto es clave para tener éxito. Por eso te hemos aconsejado que esté muy fría, pues así se bate y espesa mejor. En caso contrario, si está templada o caliente no espesará igual. La textura de la nata debe quedar cremosa, de manera que si usas batidora o varillas eléctricas conseguirás en 1 o 2 minutos este resultado batiendo a máxima potencia.

4. Después, agrega la leche condensada a la nata junto con los trozos de galleta y mezcla muy bien todos los ingredientes. Entonces, vierte esta mezcla en un molde para hacer helados o una bandeja de horno y guárdalo en el frigorífico durante 6 horas como mínimo. Para acelerar este proceso, pon el helado en el congelador unas 3 horas.

Pasado este tiempo, tu receta casera para hacer helado casero de oreo estará lista para servir. Consúmelo lo antes posible para evitar que se derrita, y si no vas a hacerlo de inmediato, mejor que lo guardes en el congelador. ¡Qué disfrutes este exquisito helado con los tuyos!

Hacer helado casero de oreo con huevo

Ingredientes para 4 personas:

100 gramos de gallegas Oreo

200 ml de nata líquida

2 yemas de huevo

50 ml de leche entera

90 gramos de leche condensada

1 cucharadita de esencia de vainilla

Elaboración:

1. En primer lugar, pon las yemas de huevo en el vaso de la batidora con la nata, la leche entera, la leche condensada, la mitad de las galletas y la vainilla. Si no tienes heladora, deja la nata aparte para montarla y agregarla al final.

2. Tritura todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea.

3. A continuación, si haces el helado con heladora, enfría esta mezcla durante unas horas antes de terminarlo. Para ello, pon la mezcla en un táper, cúbrela con un papel de horno, tapa y deja en el congelador unas 2 horas antes de consumir.

4. En cambio, para hacer helado casero de oreo a mano, monta la nata aparte como dijimos y añádela con cuidado después de triturar el resto de los ingredientes. Guárdala en el congelador y bate cada cierto tiempo para evitar que se formen cristales de hielo.

5. Por último, decora tu receta casera para hacer helado casero de oreo con la otra mitad de las galletas partidas en trozos irregulares. ¿Verdad que se te hace la boca agua?

Versión saludable del helado de oreo

Sí, has leído bien, es posible elaborar una versión saludable del helado de oreo anterior, y te mostramos la receta a continuación. Así podrás disfrutar del increíble sabor de este postre sin ningún remordimiento.

Ingredientes:

1 litro de bebida vegetal

200 ml de nata de soja

4 cucharadas de azúcar

14 galletas

Cómo hacer la versión saludable del helado de oreo:

1. Lo primero que haremos será mezclar en un bol la nata, la bebida vegetal y el azúcar.

2. A continuación, añade las galletas oreo en trocitos, mezcla y deja reposar en la nevera durante 4 horas. Puedes saltarte este paso si vas a hacer helado casero de oreo sin utilizar heladera.

3. Si vas a usar heladera, tienes que introducir en el congelador el recipiente donde vayas a preparar el helado unas 24 horas antes de hacerlo. Pasado este tiempo, añade la mezcla a la heladera encendida y sigue las indicaciones de uso del fabricante.

4. Para la opción manual sin heladera, introduce el bol con la mezcla en el congelador durante 7 u 8 horas mínimo. Para evitar que salgan cristales, remueve cada media hora durante las 2 o 3 primeras horas. ¡No esperes más para disfrutar de esta versión saludable del helado de oreo!

