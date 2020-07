Según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) nos espera un verano 2020 que será más cálido de lo habitual en gran parte de España.

Con estas altas temperaturas, no es de extrañar que nos empeñemos en hacer todo lo posible porque el hielo no se derrita cuando nos vamos de excursión o a pasar un día de playa. Sobre todo, si transportamos algo que no puede perder la cadena de frío.

Quizás solo quieras tomar una bebida fría, lo cual no es un problema grave, pero sí un inconveniente cuando has estado horas al sol y necesitas tomar algo frío. Por todo esto, te mostramos cómo hacer que el hielo dure más en una nevera portátil.

Cómo hacer que el hielo dure más tiempo congelado

El truco más utilizado para que el hielo no se derrita es conservarlo en las neveras o congeladores portátiles. Sin embargo, muchas veces no leemos el papel donde dice cuanto tiempo permanecerá frío lo que pongamos dentro, algo esencial para que el hielo no se derrita. Debes procurar comprar la que mantenga durante más tiempo el hielo congelado.

Nevera portátil

Y si ya has adquirido una nevera pórtatil, también puedes recurrir a estos consejos:

En el caso de que no vayas a consumir los cubitos de hielo y solo los quieras para enfriar botellas o latas, añade sal gruesa para que no se derrita tan rápido.





para que no se derrita tan rápido. Otro truco para que el hielo dure más en una nevera portátil es usar bolsas de arpillera humedecidas, son muy efectivas para mantener los cubitos de hielo.





son muy efectivas para mantener los cubitos de hielo. Una buena opción es poner plástico dentro de la nevera portátil y recubrirla con una toalla para asegurarte de que el hielo no se derrita.





para asegurarte de que el hielo no se derrita. Cuando hagas cubitos de hielo, hazlos lo más grandes posible, pues cuanto más grandes sean más durarán. Otra buena alternativa es poner una botella de plástico entera en el congelador y cuando necesites hielo solo tendrás que picarlo.





y cuando necesites hielo solo tendrás que picarlo. Si quieres que el hielo dure más en una nevera portátil, ponla lo más alejada posible de fuentes de calor como parrillas, hornos o el propio sol. Puedes colocarla debajo de un árbol o en algún punto donde de la sombra.





como parrillas, hornos o el propio sol. Puedes colocarla debajo de un árbol o en algún punto donde de la sombra. También puedes buscar hojas de helecho si estás en el campo y envolver el hielo con ellas. Esta planta tiene la propiedad de hacer que el hielo no se derrita tan rápido. El papel de aluminio es otra alternativa para envolver el hielo, ya que es un aislante térmico y te será muy útil.

Cómo hacer que el hielo dure más en una nevera portátil

Un consejo que debes tener en cuenta cuando vayas a usar cubitos de hielo es no picarlo en trozos demasiado pequeños. Mejor usar bloques más grandes mientras quepan en los vasos. El hielo picado enfriará más rápido la bebida, pero también se derretirá más rápido.

Para que el hielo dure más tiempo en una nevera portátil y poder mantener el frío, existen una serie de trucos muy eficientes para que el hielo no se derrita. ¡Toma nota!

Te puede resultar extraño, pero si hierves el agua antes de verterla en las cubiteras, el número de burbujas que se forman en su interior disminuye. Esto hará que el hielo dure más en una nevera portátil porque estará mucho más compacto. Además, cuando utilizas agua caliente para hacer hielo este se forma mucho más rápido. Esto es debido a que las partículas del agua caliente se mueven más rápido y pierden antes el calor, por lo que se solidifica más rápido.



Escoge cubiteras lo más grandes posibles ya que, como te indicamos más arriba, cuanto más grande sean los cubitos de hielo, más tiempo tardarán en derretirse. Si no tienes una cubitera grande, puedes optar por utilizar una botella de plástico y meterla al congelador, así harás que el hielo no se derrita tan rápido al mismo tiempo que reciclas una botella.



Intenta que la nevera sea de un color claro, pues los colores oscuros atraen más el calor. Y si la pintura es reflectante, mucho mejor, ya que reflejará los rayos del sol y eso hará que el hielo dura más en una nevera portátil.



También puedes forrar el interior de la nevera con papel de aluminio, en lugar de los cubitos de hielo como dijimos antes. El aluminio mantiene muy bien el frío, por lo que hará que el hielo no se derrita. Otra opción es utilizar el papel de aluminio para envolver las botellas y las latas.



Por último, cubrir toda la nevera con una toalla es un buen truco para que el hielo dure más en una nevera portátil, pero procura que esté húmeda, así impedirás que el calor exterior llegue al interior tan rápido.

Cómo enfriar bebidas sin nevera portátil

Si ha surgido una reunión entre amigos o familiares y has cometido el fallo de no tener bebidas frías en el frigorífico, no te preocupes, puedes enfriar bebidas rápido sin necesidad de nevera portátil. Te lo explicamos a continuación.

En primer lugar, coloca las bebidas en un recipiente con hielo. Añade sal gruesa y un poco de agua, espera a que el hielo se derrita y enseguida podrás coger una bebida, notarás como está fría en pocos minutos.

Esto ocurre porque se produce una reacción endotérmica, o lo que es lo mismo, la sal utiliza el calor de la bebida para poder disolverse en el agua. De este modo, el frío de los cubitos de hielo pasa al recipiente y a las bebidas. Esta técnica es muy efectiva, pero solo sirve para enfriar de forma rápida y no para hacer que el hielo no se derrita.

Ahora ya sabes cómo hacer que el hielo dure más en una nevera portátil, así como enfriar bebidas rápidamente ante una visita inesperada. Pero lo mejor de todo es que puedes combinar varias técnicas para que tu bebida sea más refrescante. ¿A qué esperas para probar estos trucos?

También te puede interesar...