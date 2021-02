Los frixuelos asturianos quizás recuerden a los crepes franceses o a las filloas gallegas, también conocidos en España simplemente como "frisuelos" pueden elaborarse tanto dulces como salados, y es una receta muy completa y nutritiva. De hecho, esta receta casera de frixuelos típicos de Asturias proviene de una maestra cocinera de la zona, lo que garantiza que este postre sea todo un éxito. Aquí te contamos cómo hacer frixuelos asturianos: la receta original.

Receta casera de frixuelos típicos de Asturias

El primer consejo que debes tener en cuenta para hacer frixuelos asturianos es poner la cantidad justa de harina. Para saber cuándo es suficiente, al levantar la masa con un cucharón no debe hacer ruido al caer, de manera que no debe quedar demasiado ligera.

Además, te recomendamos que tengas paciencia, pues la masa debe reposar, como mínimo, media hora para alcanzar su punto exacto. Por último, debes utilizar una buena sartén antihaderente para conseguir que los frixuelos asturianos salgan enteros y con una puntilla muy fina alrededor. ¡Toma nota!

Dificultad: Fácil

Tiempo: 30 minutos

Ingredientes para 4 personas:

200 gramos de harina de trigo

500 ml de leche

4 huevos M

2 cucharadas sopera de azúcar

15 ml de aceite de girasol

1 cucharada de licor de anís o coñac

Azúcar glas para espolvorear

Un pizca de sal

Cómo hacer frixuelos asturianos:

1. Comienza batiendo los huevos ligeramente, añade el azúcar y remueve hasta que no queden grumos.

2. Después añade el anís o coñac, la leche y un pellizco de sal. Vuelve a batir para integrar bien todos los ingredientes.

3. Poco a poco, ve añadiendo la harina removiendo sin parar con unas varillas. Cuando no queden grumos, pon la masa en la nevera y deja que repose durante 30 minutos como mínimo.

4. A continuación, vierte una gota de aceite en la sartén y extiéndela por toda la superficie con la ayuda de un papel de cocina o un pincel. Entonces, echa un cucharón de masa al mismo tiempo que la extiendes por toda la base de la sartén para que quede una capa muy fina.

5. Cocina los frixuelos asturianos durante un par de minutos por cada lado con el fuego suave hasta que su aspecto sea dorado y con el borde crujiente.

6. Esta receta casera de frixuelos típicos de Asturias suelen prepararse en Carnaval, y se termina esta preparación añadiendo un poco de azúcar glas en la superficie. También es típico rellenarlos con crema de castañas, compota de manzana o nata montada. Incluso hay versiones saladas, así que deja volar tu imaginación a la hora de hacer frixuelos asturianos. ¡Están deliciosos!

Historia de los frixuelos asturianos

A pesar de que no se conoce el origen concreto de los frixuelos asturianos, pues no existen datos demasiado fiables, esta palabra ya aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Además, en el siglo XVII, Francisco Martínez Montiño, cocinero real de la época de “los Felipes”, incluyó en su libro Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria una receta muy parecida a los frixuelos actuales, llamada “fruta de frisuelos”.

Con el tiempo, esta receta casera de frixuelos típicos de Asturias ha conseguido tantas versiones como cocineros los elaboran, como ocurre con casi todos los platos tradicionales. Sin embargo, uno de los temas que más discordias ha suscitado es la inclusión o no de bebidas espirituosas en su elaboración para aportar más sabor.

No obstante, son muchos los que no lo consideran apropiado, por lo que te mostramos también cómo hacer frixuelos asturianos sin alcohol. Por último, además de los finos y redondeados, también hay otra modalidad conocida como vaqueiros, típicos del suroccidente de Asturias. No son tan conocidos, tienen forma de espiral y se parecen más a una porra que a un crepe, pero están igualmente deliciosos.

Cómo hacer frixuelos asturianos sin alcohol

La dificultad de esta receta es mínima, pero necesitas tener un poco de maña en la cocina. Tampoco hay grandes trucos para obtener mejores resultados, pero hay algo indispensable: contar con una buena sartén. Además, mejor que la reserves únicamente para preparar esta receta, y no debes fregarla, solo limpiarla con un papel o un paño.

Esto se hace para que queden muy finos y no se peguen a la sartén. Por último, antes de pasar con las indicaciones de la receta para hacer frixuelos asturianos sin alcohol, debes tener en cuenta que el objetivo es el mismo que en la receta anterior: conseguir una masa sin grumos. Para lograrlo, mide bien las cantidades de cada ingrediente y sigue al pie de la letra el paso a paso. ¡No te arrepentirás!

Ingredientes:

200 gramos de harina

La ralladura de 1 limón

4 huevos

1/2 litro de leche

2 cucharadas de azúcar

Preparación:

1. Pon en un recipiente los huevos batidos, la leche, la harina, el azúcar y la ralladura de limón.

2. Después, bate con las varillas hasta mezclar muy bien todos los ingredientes para que no queden grumos.

3. A continuación, unta una sartén antiadherente y pequeña con una pizca de aceite.

4. Pon la masa justa en la sartén para que se cubra el fondo, pues deben quedar muy finos. Para ello, mueve la sartén en círculos para que se extienda de forma uniforme.

5. Por último, cuaja y dora la masa por ambos lados durante uno par de minutos y colócalos uno encima de otro en una fuente. Espolvorea un poco de azúcar glas en cada uno y sirve calientes. ¡Qué disfrutes de esta receta casera de frixuelos típicos de Asturias!

