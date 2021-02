Estamos seguros de que de todas las opciones y posibilidades que te da Microsoft Word, no conoces ni la mitad y no utilizas ni la cuarta parte. Es el caso de los esquemas. ¿Sabías que es posible hacer un esquema en Word? Y en caso afirmativo, ¿sabes hacerlo? Ahora bien, ¿cómo se hace el esquema en Word paso a paso? Eso es algo que vamos a contarte hoy aquí. Así que, prepara papel y boli porque empezamos. Te adelantamos que es más simple de lo que estás pensando.

Antes de nada: ¿qué es un esquema de Word?

Lo primero que vamos a mencionarte es que, gracias a tener un esquema en tus documentos, vas a tener un resumen bien estructurado de tu contenido. Pero, ¡ojo! Para poder hacer dicho esquema, necesitas que tu documento esté organizado por niveles para que se pueda dividir en puntos.

Lo ideal sería utilizar este tipo de esquemas solo para documentos extensos, con mucha información que necesita estar clasificada. Si lo queremos colocar en un artículo corto sin mucho contenido, no tendría sentido.

Ahora bien, tienes dos opciones. Empezar la casa por el tejado y colocar en primer lugar este esquema, basando toda tu escritura en él, o primero, redactar el documento y, después, ya colocar este esquema. Las dos opciones son válidas. Veamos cómo se hace.

Cómo crear un esquema en Word paso a paso

Independientemente de que crees el esquema antes o después de redactar tu documento, los pasos van a ser los mismos. Quizá, te sea más sencillo si ya tienes el documento finalizado con todos sus subtítulos y partes, pero sería indiferente y ambas opciones válidas. ¡Vamos manos a la obra!

1. Abre el documento de Word y sitúate en el menú. Exactamente donde pone “Vista”, en la parte superior de la pantalla.

2. Al pulsar, verás una opción que se llama “Esquema”. Justo a la izquierda de la pantalla. Entre los botones de “Lectura” y “Diseño web”.

3. Ahora, se abrirá una vista totalmente distinta en la que tendrás que ir escribiendo los títulos que se van a usar o se han usado en el documento. El menú también va a cambiar, tenlo en cuenta.

4. Lo siguiente que debes hacer es escribir el título del documento en la primera viñeta que aparece. También podría ser que lo quieras llamar diferente. Eso ya como tú veas. Dale al botón “Enter” y ya tienes el primer paso.

5. El título que hayas escogido deberá pertenecer al “Título 1” y al “Nivel 1” del esquema.

6. Debes hacer lo mismo con cada subtítulo que necesites organizar. Es decir, al primer subtítulo se le asignaría el nivel 2, al tercer subtítulo el 3…

7. En este esquema también puedes incorporar anotaciones. Para ello, tan solo debes desplegar el menú de niveles y clicar en el botón de “Texto independiente”.

8. Aún no has acabado. Ve al grupo “Documento maestro”, pulsa sobre el botón “Mostrar documento” y dale al botón de “Crear”. Así ya obtendrás el subdocumento del esquema de Word. La única diferencia que existe al crear de cero el documento o al comenzar por uno ya redactado, es que, en el redactado, Word reconoce automáticamente los títulos y subtítulos si has usado durante la escritura las opciones de H1, H2 o H3.

¿Qué es mejor hacer esquema en Word o usar una herramienta externa e insertarlo como imagen?

Puede que ya hicieras esquemas en Word a través de alguna otra herramienta externa. En ese caso lo mismo quieres seguir con tu método. Pero, ¿es mejor hacer esquema en Word por algo?

Lo cierto es que realizar este tipo de herramientas de Word te permite ahorrar tiempo y el tiempo es muy valioso. No hay beneficios extra por usar Word salvo este que mencionamos que para nosotros es crucial.

No obstante, hay que decir que los esquemas de Word son muy básicos y no te permiten entrar en temas de diseño o estética. Por lo tanto, si vas a crear dicho esquema como complemento para facilitar la lectura a nivel amateur te sirve de sobra. Pero, si eres un gran profesional y necesitas presentar tu documento con una estética concreta, te recomendamos que escojas cualquiera de las herramientas externas a Word que existen hoy en día incluso de manera gratuita y sin descargar nada.

Ahora que ya sabes hacer un esquema en Word, seguro que tendrás todos tus documentos mucho más organizados. Ahorrarás mucho tiempo y podrás invertir ese tiempo en otras tareas que no sean buscar la información concreta en un documento.

Eso sí, te recomendamos que la primera vez que lo hagas, vayas con tiempo para seguir este paso a paso y no tener que repetir demasiadas veces el proceso. Además, te damos una recomendación: mientras estés haciendo el esquema, guarda cada poco tiempo si es un texto muy extenso, no queremos que pase algo y se vaya todo al traste ¿verdad que no? Esperamos que te haya sido útil este artículo donde explicamos cómo hacer un esquema en Word paso a paso.

