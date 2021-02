En España en ocasiones tenemos problemas para organizarnos... Sin embargo, todos en alguna ocasión nos hemos propuesto a principios de año una serie de cosas que deseamos cumplir. Pueden ser simples tareas personales, pero también compromisos profesionales que nos animen a empezar con fuerza en el trabajo o los estudios. Sin embargo, ¿cuántas de estas propuestas se nos caen a las primeras de cambio? Para evitar esto, quizás lo que necesites utilizar es un planificador o "planning" semanal o mensual para organizar el año.

Un planificador semanal o mensual es uno de los mejores recursos que tienes a tu disposición para organizar mejor tus tareas. Una especie de calendario que no solo se usa entre particulares, sino también en todo tipo de negocios y empresas. Elegir entre uno semanal o uno mensual dependerá de cuál de los dos se adapta mejor a tus necesidades.

Aprender a usar un planificador temporal

Sea cual sea el planificador que finalmente utilices, es muy sencillo utilizarlo. En la actualidad, puedes contar con planificadores digitales o en formato impreso. Utiliza aquel con el que te sientas más cómodo, aunque es preferible el tradicional en papel para poder ir apuntando y tachando todo lo que necesites.

En el planificador semanal o mensual hay que apuntar cualquier cosa que tengas que hacer durante la semana o el mes. Ya sean citas, eventos, reuniones, actividades de ocio, de estudio o profesionales, etc. De esta manera, vas a poder organizar el año paso a paso y, a su vez, comprobar aquello que vas cumpliendo y lo que no.

Al apuntar cada día o cada semana lo que tienes que hacer, tendrás una visión general de todas tus actividades. Lo mejor es echarle un pequeño vistazo cada día para hacer tus anotaciones. No obstante, hay quien prefiere dedicar unos minutos del domingo a planificar ya toda la semana e ir apuntando las citas, eventos y demás.

Es muy importante que dediques el planificador temporal a detallar todas aquellas actividades que tienen prioridad sobre las demás. El objetivo no solo es anotar dichas tareas y actividades para recordarlas, sino también como una manera de incentivarse para cumplirlas a su tiempo.

Diferencias entre planificador semanal y agenda

A veces se confunden los conceptos de planificador semanal y agenda. En un principio, ambos parecen ser muy similares. Sin embargo, hay algunos aspectos diferenciadores a destacar.

El planificador semanal podría definirse como un complemento de la agenda para aquellos que necesitan algo más de espacio. Es por eso que se recomienda más que la propia agenda entre aquellas personas que suelen realizar muchas actividades al día. Una agenda, en este caso, podría quedarse corta.

El planificador semanal o mensual se puede usar también como método de organización único. No obstante, también hay planificadores que no incluyen fechas, sino solo los días de la semana. De esta manera, y a diferencia de las agendas, no caduca, por lo que podrás utilizar el mismo cada semana.

¿Un planificador semanal o un planificador mensual?

Esta es la pregunta que muchos se hacen a la hora de decidirse por uno u otro planificador. Y la respuesta es bien sencilla: elige el que mejor se adapte a tus necesidades y en función de tu nivel de tareas.

El planificador semanal es el más sencillo. En él aparecen, por lo general, los días de la semana, las fechas y las horas de cada día. Es un modelo de planificador que se utiliza, sobre todo, para anotar citas, reuniones semanales, eventos, pequeñas tareas que tienes que realizar, etc.

Por su parte, el planificador mensual es un modelo con el que podrás realizar una organización de tu trabajo y tus tareas algo más general. Suele contar con el nombre del mes en la parte superior, los días, fechas y semanas. Este modelo se recomienda más bien en aquellas personas que tienen menos tareas cada día y más proyectos a largo plazo.

En internet, por ejemplo, puedes encontrar una gran variedad de planificadores semanales o mensuales para imprimir. Los hay de tipo colorido, de estilo minimalista, planificadores más enfocados para el ámbito académico o profesional, etc. La variedad es infinita para que te sientas cómodo a la hora de ir organizando mejor tu semana o el mes.

Aplicaciones móviles como planificador

Hay también aplicaciones móviles que funcionan como planificadores semanales o mensuales. Están pensados para ir añadiendo actividades de forma natural. Algunas de estas aplicaciones disponen de notificaciones para avisarnos en el cumplimiento de alguna tarea o para que no nos olvidemos de alguna cita, reunión, evento, etc.

Estas aplicaciones son muy flexibles y permiten planificar por semanas, quincenas, meses, trimestres, etc. Puedes ir organizando las actividades a corto, medio o largo plazo según tus necesidades. La mayoría de estas aplicaciones hace posible que puedas replanificar todas las veces que desees y hacer cambios en tus citas, notas, etc.

Una opción, sin duda, que tal vez resulte mucho más sencilla y limpia que los tradicionales planificadores impresos. Además, al llevarla en tu móvil podrás consultar el planificador cuándo y dónde quieras y hacer anotaciones al instante.

El planificador semanal o mensual, en definitiva, es un recurso simple para organizar el año y llevar el control de las actividades, citas y eventos a recordar. Lo puedes usar según tus necesidades, incluso combinando los de diferentes fechas. Una herramienta ideal para anotar las listas de tus tareas y que viene muy bien tanto en el plano doméstico como en el profesional.

