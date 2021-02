En España, los altavoces inteligentes no son ninguna novedad. Desde que Alexa y Ok! Google lanzaron sus versiones, no ha habido un stop y han ido apareciendo nuevos dispositivos inteligentes para hacernos la vida un poco más fácil.

Hoy hablaremos de Alexa, porque nos tiene enamorados con su voz angelical y nos encanta como nos susurra cuando nosotros lo hacemos. Nos encanta porque hace de todo, lo único en lo que aún no ha cogido práctica es en barrer y fregar. Pero, ¡ojo! Que, si compras una Roomba o similar con inteligencia artificial, este tema lo solucionamos.

El caso es que de tantas funciones que tienen, a veces se nos olvida que también podemos usar a Alexa como altavoz. No nos referimos a decir “Alexa, abre mi lista de spotify”. Sabemos que eso lo hace de maravilla, nos referimos a poder mandar desde nuestro teléfono o pc, cualquier audio que queramos escuchar. Es decir, nos referimos a utilizar a Alexa como altavoz externo, como altavoz Bluetooth.

Te explicamos el uso de Alexa como altavoz

Lo primero que debes saber es que no son los mismos pasos los que debes dar si vas a conectar tu teléfono móvil, que si vas a conectar tu ordenador. Pero primero, vamos a hablarte del dispositivo Alexa Amazon en general, y de cómo es eso de usarlo como altavoz Bluetooth.

Para empezar, te diremos que cualquiera de los Amazon Echo que hay actualmente en el mercado lo permite, gracias al uso integrado de Alexa, y, por supuesto, gracias a la domótica. Además, si no te conformas con el audio que te ofrece Alexa, también puedes coger un cable con conexión Jack de 3,5 mm y conectarlo a otro altavoz que tengas o a una barra de sonido y así disfrutas de una experiencia más invasiva.

Amazon no te dice de inmediato, cuando te compras un dispositivo Alexa, que vas a poder usarlo en modo altavoz por Bluetooth, pero lo cierto es que resulta muy útil y nosotros no hemos podido sucumbir a la tentación de investigarlo y compartirlo contigo. Pero, ¿cómo es el proceso de configuración que debes realizar? Te lo contamos en el siguiente punto.

Cómo usar Alexa como altavoz Bluetooth para Windows

El proceso es sencillo. En menos de 5 minutos ya podrás disfrutar del altavoz incorporado de Alexa. Sigue los siguientes pasos:

1. Accede a la web Alexa.amazon.es con el usuario y la contraseña que hayas usado para tu dispositivo.

2. Ve a la sección de configuración y busca allí el dispositivo Amazon Echo que quieras usar como altavoz Bluetooth.

3. Pulsa sobre el botón de “Enlazar un nuevo dispositivo”.

4. Ahora debes ir a las opciones de configuración Bluetooth de Windows y buscar el dispositivo.

5. Cuando aparezca tu Amazon Echo en la pantalla, dale a enlazar y ¡ya lo tienes!

Eso sí, asegúrate de que tu Alexa está conectada al Wifi para que se conecte automáticamente.

Cómo usar Alexa como altavoz Bluetooth para Mac

En Mac la cosa es muy parecida. Los primeros pasos son prácticamente iguales.

1. Accedes a la web de Alexa.amazon.es con el mismo usuario y la misma contraseña que usaste para configurar tu dispositivo, buscas tu dispositivo, sigues las instrucciones hasta enlazar… Pero, ya sabrás que la configuración de Mac es diferente a la de otros ordenadores. Así que te contamos los siguientes pasos que son ligeramente diferentes:

2. Presiona sobre el menú de Apple (el logo de la manzana).

3. Haz clic en “Preferencias del sistema”.

4. Activa el Bluetooth y seguidamente dile a Alexa lo siguiente: “Alexa, empareja”.

5. Saldrá en tu Mac tu dispositivo Echo. Dale a conectar.

6. Vuelve al Menú Apple, de nuevo a “Preferencias del sistema” y ahora a sonido. Ahí te aparecerá tu dispositivo Echo y ya estará listo para usar como altavoz Bluetooth.

Si ves que no empareja, puede ser porque Alexa tenga el Bluetooth desactivado, dile que lo active y solucionado.

Cómo usar Alexa como altavoz Bluetooth para móviles

Aquí también tenemos que hacer distinción entre dispositivos Android y dispositivos iOS. Pero, tranquilo o tranquila es igual de fácil en ambos casos:

En iPhone

1. Abre la configuración y ve al apartado Bluetooth.

2. Actívalo si no lo tienes ya y baja hacia abajo, al botón donde pone “Otros dispositivos”

3. Busca entre los dispositivos, tu dispositivo Alexa cuando hagas primero el siguiente paso que más abajo te especificamos.

En Android (el proceso varía dependiendo del fabricante)

1. Abre la configuración, pulsa sobre Conexiones y ve directamente al apartado Bluetooth.

2. Activa el Bluetooth si todavía no lo tenías activo.

3. Toca el botón de Escanear o Emparejar nuevo dispositivo y espera al siguiente paso.

A partir de aquí, los pasos son los mismos tanto para Android, como para iPhone:

4. Diga en alto la frase “Alexa empareja” o “Alexa, Bluetooth activado”. Empezará a parpadear con una luz azul y eso significará que está buscando.

5. Después de unos segundos, en tu teléfono ya debería aparecerte el dispositivo Echo listo para enlazar.

6. Ahora ya, cada vez que quieres que Alexa se conecte a tu teléfono, solo tienes que decírselo. “Alexa, conéctate a [nombre del dispositivo].

Esperamos haberte ayudado para que puedas empezar a usar Alexa como un altavoz Bluetooth. A partir de ahora, será genial poder ver series desde tu teléfono o escuchar música que salga desde tu Smartphone: de YouTube, de alguna página web a la que Alexa no puede acceder directamente…

