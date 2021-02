En España usamos el cerdo en su totalidad para hacer recetas, y una de las recetas estrella es la de las costillas de cerdo. ¿Sabes cómo hacer costillas de cerdo al horno paso a paso? Te hacemos primero una pregunta: ¿tienes tiempo? Todas las recetas de costillas al horno tienen algo en común, y eso es que el tiempo de horneado de las costillas debe ser como mínimo de 40 minutos o una hora para que la carne quede bien jugosa.

Ahora bien, existen muchas recetas al horno para cocinar costillas, y escoger entre una u otra será siempre cuestión de gustos. Nosotros hemos seleccionado 2 recetas de costillas al horno que estamos seguros de que te encantarán. Ponte el delantal y ¡a cocinar!

Cómo hacer costillas de cerdo al horno al estilo Foster’s Hollywood

¡Atención! Esta receta es solamente para los fieles amantes de la salsa barbacoa. Porque sí, el ingrediente que más predomina es la salsa barbacoa. ¿Toleras la barbacoa? Entonces, estás preparado para hacer esta receta al más puro estilo americano.

Para empezar necesitas los siguientes ingredientes:

Un costillar de cerdo

Salsa barbacoa

Ajo en polvo

Sal

Cebolla en polvo

Pimienta negra molida

Pimentón de la vera

¿Tienes todo localizado? 1. Precalienta el horno con calor arriba y abajo a 180º C y comenzamos pues con el sazonado de la carne. Para ello, mezcla en un bol todos los ingredientes sólidos (sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra molida y pimentón), una cucharadita de cada uno de ellos será suficiente.

2. Empieza a repartir la mezcla por todo el costillar sin dejar ningún hueco libre. Es decir, por la parte de arriba, y por la de abajo.

3. Cuando lo tengas bien sazonado, envuelve el costillar en papel de aluminio y colócalo en una fuente de horno, como si cocinamos en papillote. Con esto conseguirás que la carne quede mucho más jugosa. Lo ideal es que esté en el horno de unos 45 a 50 minutos, pero el tiempo dependerá del tamaño de la pieza y de tu horno, ¡claro!

4. Pasado ese tiempo de cocción, saca el papillote del horno, ábrelo y con ayuda de un pincel, pinta toda la carne con la salsa barbacoa. Debes pintar ambas caras y volver a meter en el horno con los huesos para arriba y de nuevo, si quieres que la carne quede dorada, los últimos 5 minutos retira el papillote.

Cómo hacer salsa barbacoa casera

Para hacer costillas de cerdo al horno con salsa barbacoa, lo mejor es que seamos nosotros mismos quienes elaboremos esa salsa. Así podremos controlar el toque picante y el resto de ingredientes, y el resultado será mucho más auténtico.

La elaboración es muy sencilla. 1. En un cazo con aceite de oliva virgen extra, sofríe a fuego medio un diente de ajo y una cebolleta troceada, acompañados de unos 15 g de azúcar moreno. Cuando caramelice, salpimentamos y retiramos del fuego.

2. Añadimos a la mezcla unos 30 g de Ketchup, tomate concentrado, salsa Worcestershire, miel y pimentón (10 o 15 g de cada uno de estos ingredientes será suficiente). 3. Mezclamos y trituramos con ayuda de una batidora y ¡listo! Ya tienes una deliciosa salsa barbacoa para hacer costillas de cerdo al horno al estilo Foster’s Hollywood cuando quieras.

Cómo hacer costillas de cerdo al horno con Coca-Cola

¿Debes ser amante de la Coca-Cola para poder disfrutar de esta receta? Pues lo cierto es que no. El sabor resultante de estas costillas no tiene nada que ver con el sabor principal de esta bebida. Así que, aunque no te emocione la Coca-Cola, deberías probarlas.

Estos son los ingredientes que vas a necesitar para esta receta:

Un costillar de cerdo

Medio litro de Coca-Cola

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre balsámico

Pimentón dulce

Comino

Orégano

Pimienta negra molida

Sal

Laurel

Aunque veas muchos ingredientes, la preparación es muy sencilla. 1. En un recipiente amplio mezclamos el aceite de oliva, el pimentón dulce, la sal, la pimienta, el comino y el orégano. Removemos bien y este será el aliño para nuestras costillas. Embadurna bien todas las partes y espera a que el horno (previamente calentado) haya alcanzado los 190º C.

2. Caliente nuestro horno, nos disponemos a introducir las costillas a esa temperatura durante 25 o 30 minutos. Esto depende del grosor de las costillas, por supuesto y de tu horno en cuestión.

3. Mientras que las costillas están en el horno, vamos a calentar en un cazo la Coca-Cola y el vinagre, hasta que hierva. En este punto, bajamos el fuego y lo dejamos reducir hasta que espese un poco.

4. Cuando hayan pasado los 25 o 30 minutos, es el momento de verter la reducción de Coca- Cola sobre las costillas y volvemos a introducir en el horno durante 70 o 75 minutos más, esta vez a 160º C. El truco para que estén bien jugosas es que a media cocción, volvamos a echar por encima de nuestras costillas, todo el jugo que han soltado en la bandeja.

¿Con qué guarnición acompañar estas recetas de costillas al horno?

Este punto ya es muy personal. Lo más común es acompañar las costillas con patatas cocidas, patatas a lo pobre, panaderas, o una ensalada. Nosotros te recomendamos que pruebes a acompañar tu receta de costillas con boniato. El boniato, aunque tiene mayor cantidad de hidratos que la patata, cuenta con más fibra, más calcio, más potasio y más vitamina C, por lo que es una opción muy recomendable para tu guarnición.

Seguro que ahora irás corriendo al supermercado a encontrar todos los ingredientes para cocinar estas recetas de costillas de cerdo al horno. Ya verás, ¡estarán de rechupete!

