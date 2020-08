La mayoría de mujeres españolas se depila las piernas (82,2%), las cejas (73,3%) o las axilas (84%), entre otras partes de su anatomía. Pero esta prevalencia no hace que pase desapercibido el auge de la depilación del hombre, que quizá por influencia del cine, la moda y el deporte de élite, va librando a su cuerpo de pelo. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que has intentado depilarte las cejas y lo has hecho mal? El problema suele aparecer cuando nos pasamos con la depilación, es decir, cuando depilamos demasiado y conseguimos unas cejas finas y desiguales. Pero tranquilos; tiene arreglo.

Llevar las cejas depiladas de forma correcta y que se adapten a tu ojo es un truco de belleza que mejorará mucho tu aspecto e imagen. Además, es bastante fácil arreglar las cejas con los productos adecuados y paciencia. Acompáñanos y toma nota sobre cómo arreglar las cejas mal depiladas.

Pasos para arreglar las cejas mal depiladas

Para empezar, debes saber que depilar unas cejas requiere tiempo y algo de maña. Limpiar la forma una vez que ya está hecha, es decir, eliminar el vello que ha crecido fuera de esta, es más sencillo. Sin embargo, es importante no pasarte o el resultado será unas cejas finas en exceso. Por otro lado, si queremos cambiar la forma o arreglar las cejas para adaptarlas a nuestros ojos, es fundamental tener claro qué aspecto quieres darles y seguir los siguientes consejos para tener éxito.



Cuando tengas claro el diseño que quieres darle a tus cejas, marca con un lápiz de cejas o de ojos la forma deseada. Después, elimina el vello sobrante o el que esté fuera de esas cejas dibujadas que hacen la función de plantilla. Asegúrate de que las dos cejas depiladas son simétricas.



A continuación, ve eliminando el vello con cuidado, ya que es más fácil rectificar por exceso que por defecto. Las prisas no son buenas para arreglar las cejas, así que hazlo cuando puedas estar concentrada y dispongas de tiempo suficiente.



Si una vez terminada la depilación descubres que han quedado unas cejas mal depiladas por exceso, solo tienes que eliminar un poco más de vello donde sobre. En caso contrario, si conseguiste unas cejas finas de más, puedes corregirlo con maquillaje. Para ello, basta con rellenar los huecos donde has quitado demasiado vello con un lápiz de cejas o de ojos de un tono lo más parecido posible al de tus cejas.



Repasa las cejas finas con el lápiz y rellena los huecos con trazos finos simulando el vello. Después, difumina con un cepillo para cejas hasta que se queden lo más naturales posible. Otra opción es arreglar las cejas haciéndolas un poco más finas, pero dependerá de lo delgadas que vayan a quedar. Ten en cuenta que unas cejas demasiado finas no favorecen y, además, no están de moda.

Si tienes algún problema con el crecimiento del vello en las cejas, algo que podría repercutir en la simetría o en lo pobladas que estén, puede que necesites una solución a largo plazo si no quieres arreglar las cejas a diario. Puede deberse a varios motivos, como por ejemplo cicatrices, dermatitis seborreica, estados depresivos y ansiosos, medicaciones o el simple envejecimiento.

Para poder solucionar este problema, puedes recurrir a varios tratamientos estéticos y médicos. En el caso de una dermatitis seborreica, es probable que tu dermatólogo te aconseje un tratamiento con corticoides.

Otra solución es la micropigmentación, que consiste en tatuar de forma permanente el vello en las zonas en las que escasea. Este método solo es recomendable en áreas muy pequeñas para que quede natural. Para casos en que la alopecia sea muy abundante, el implante de pelo será la solución más segura y natural.

Consejos para unas cejas depiladas bonitas

Prepara todo lo que vayas a necesitar antes de proceder con la depilación: un lápiz del mismo color que tus cejas, un sacapuntas para mayor precisión del lápiz, unas buenas pinzas de depilar, un espejo de aumento, un cepillo para cejas y una buena iluminación (si es luz natural, mucho mejor).





un sacapuntas para mayor precisión del lápiz, unas buenas pinzas de depilar, un espejo de aumento, un cepillo para cejas y una buena iluminación (si es luz natural, mucho mejor). Desinfecta la piel de alrededor de las cejas antes y después de depilarlas.





Revisa bien tus cejas para que estén simétricas y elimina el vello poco a poco, así te dará tiempo a rectificar en caso de unas cejas mal depiladas.





Planifica la forma que quieres dar a tus cejas para que vayan acorde con la forma de tus ojos.





Después de la depilación, aplica un poco de hielo para bajar la inflamación.





para bajar la inflamación. Por último, recuerda que el vello de la ceja tarda entre tres y cuatro semanas en crecer, así que en breve se solucionará el problema de las cejas mal depiladas.

Cuánto tardan en crecer las cejas

Hemos mencionado antes que el vello de las cejas tarda entre tres y cuatro semanas en crecer, pero depende de la técnica que se haya utilizado para la depilación.

Los folículos pilosos de nuestro cuerpo son los que generan y hacen posible que crezca el pelo de las cejas. El espesor de una ceja dependerá del número de estos folículos localizados en esa zona, algo que varía en cada persona.

Según los expertos, la fase de crecimiento del folículo de una ceja dura un mes, por eso el tamaño de un pelo de ceja no supera los dos centímetros de longitud. Si has utilizado algún método de depilación para eliminar el vello de tus cejas, este volverá a crecer con mayor o menor rapidez dependiendo del método empleado para depilarlas.

Si decides arreglar las cejas con un afeitado utilizando maquinilla eléctrica u hoja de afeitar, el folículo se regenera y comienza a crecer muy rápido. En tan solo mes y medio tus cejas volverán a lucir como antes del afeitado.

En cambio, si lo haces con pinzas o cera caliente, al extraer el vello de raíz el crecimiento será más lento y el pelo tardará casi dos meses en volver a crecer. No obstante, esta información es orientativa, pues todo dependerá del método de depilación utilizado, de la genética y del número de folículos que tengas en esta zona.

