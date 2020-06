Debido al confinamiento por el coronavirus se ha notado que algunos productos que compramos en el súper son un poco o bastante más caros que antes de la crisis sanitaria. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detectó algunas subidas de los precios en algunos productos esenciales como comida o artículos de higiene, en los supermercados.

Si a esto se le suma que cada día es más difícil ahorrar en la cesta de la compra, pues son muchas las familias que viven agobiadas por llegar a fin de mes. Y es que, entre la hipoteca, transporte, impuestos, seguros, préstamos y un sinfín de gastos más, el sueldo se va sin darnos cuenta. Pero, ¿sabes que hay trucos para ahorrar en la cesta de la compra?

Es cierto que debemos ahorrar para poder afrontar todos los gastos que conlleva una unidad familiar. Y lo hacemos gastando menos en viajes, ropa, caprichos… Sin embargo, también es posible ahorrar en la cesta de la compra. ¡Te mostramos cómo!

Trucos para ahorrar en la cesta de compra

La compra es un gasto del que no se puede prescindir, pero tampoco conviene escatimar mucho. No obstante, eso no quiere decir que no se pueda intentar ahorrar un poco. Sabemos que esto no es tan fácil como parece, y a todos nos pasa que cada vez que vamos a comprar acabamos comprando más de lo que teníamos pensado.

Además, los precios no paran de subir un mes tras otro según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero no tienes por qué preocuparte, te mostramos los mejores trucos para ahorrar en la cesta de la compra, algunos recomendados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). ¡Toma nota!

1. No hagas la compra con hambre

Si vas al supermercado con hambre, acabarás comprando alimentos que no te hacen falta. Mejor ir a comprar después de las comidas o después de haber comido algo antes de salir de casa para evitar gastar más de lo necesario.

2. Realiza la compra al día

Si es posible, haz la compra cada día cogiendo solo lo necesario para asegurar que todo lo que compres se va a consumir. Así evitarás tirar comida pues, al comprar más de lo necesario, muchos alimentos acabarán en la basura.

3. Ve solo a comprar

Uno de los trucos para ahorrar en la cesta de la compra es ir al supermercado solo, o al menos sin niños. De lo contrario, sumarás caprichos a la compra que nos harán gastar mucho más de lo que habíamos planeado.

4. Compra solo lo que necesitas

Puedes planear el menú de la semana e ir directo a por lo que necesitas con la lista de la compra en la mano. De esta manera, conseguirás ceñirte a los productos de la lista evitando recorrer el supermercado, lo que supone echar al carro más productos de los necesarios.

5. Fíjate en el precio por kilo

No te fijes en el precio del producto, sino en el precio por kilo, de lo contrario acabarás cogiendo el más caro si te fijas solo en el precio por unidad.

6. Confía en las marcas blancas

Eso de que las marcas blancas son de peor calidad no es más que un mito, al menos en la mayoría de los casos. Da una oportunidad a los productos del supermercado, tendrás la misma calidad por mucho menos dinero.

7. Usa tus propias bolsas

Otra forma de ahorrar en la cesta de la compra es llevar tus propias bolsas. Sabemos que el gasto es mínimo, pero a largo plazo ahorrarás un pellizco. Además, al mismo tiempo que ahorras ayudarás al medio ambiente.

8. Elige productos locales y de temporada

Si compras la fruta de temporada y adquieres productos locales, acabarás ahorrando una buena cantidad de dinero a fin de mes en tus compras. Tenlo presente en tu próxima compra.

9. Cuidado con el servicio a domicilio

Hacer la compra por internet es muy cómodo, pero a la larga supone un gasto importante. Mejor hacer compras pequeñas y llevarlas tú mismo a casa para ahorrar en la cesta de la compra. Tu bolsillo lo agradecerá.

10. Mejor comprar a granel

Las bandejas o envases llevan a veces tal cantidades de comida que al final no gastaremos, de manera que acabarán echándose a perder. Por eso, te recomendamos comprar a granel, así controlarás la cantidad que compras y evitarás desperdiciar comida.

11. Cocina tus propios platos

Comprar comida congelada o platos precocinados puede ser una solución cuando no tenemos tiempo o estamos cansados. Pero cuidado, estos productos son mucho más caros que si cocinas tú mismo. Además, tu alimentación será más saludable.

12. Ignora las ofertas

La organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también recomienda no dejarte llevar por las ofertas y comprar solo lo que esté en tu lista. De hecho, si no estaba en la lista es porque no lo necesitas y, por muy barato que sea, acabarás gastando más dinero si después no lo utilizas.

13. Cocina para varios días

Te recomendamos que cocines para varios días aquellos alimentos que se echan a perder muy rápido. Una vez cocinado, puedes guardarlo en la nevera o congelarlo. Así no desperdiciarás ningún producto, otra forma de ahorrar en la cesta de la compra.

14. Paga con efectivo

Otro de los grandes trucos para ahorrar en la cesta de la compra es pagar con dinero en efectivo. Así te ceñirás al dinero que lleves y te asegurarás de no comprar nada más que aquello que necesites.

15. Realiza un presupuesto

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este es el truco por excelencia en cualquier plan de ahorro. Establece un presupuesto mensual para la comida y divídelo por semanas. Así, cuando vayas a hacer la compra, solo debes tener cuidado de no superar esa cantidad. Es una forma eficaz de asegurarte que llegarás a fin de mes.

Ahorrar en la cesta de la compra parece complicado, pero no lo es tanto. Solo tienes que seguir estos trucos ahora que ya sabes cómo hacerlo. ¿A qué esperas para ponerlos en práctica?

