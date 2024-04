Millones de españoles faltaron en 2023 a su cita médica: el otro gran drama que lastra la sanidad

Hay ocasiones en las que el paciente ni está ni se le espera, pese a tener una cita programada. Este absentismo en las consultas médicas ha cobrado protagonismo en los últimos días. El 'culpable' ha sido el primer ministro francés, Gabriel Attal, quien ha anunciado su intención de multar con 5 euros a los pacientes que no acudan a la consulta médica sin avisar con 24 horas de antelación.

En España, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha descartado la posibilidad de trasladar esta iniciativa a nuestro país. "No son sistemas sanitarios comparables", señala Vicente Baos a EL ESPAÑOL. Como explica este médico de familia retirado, Francia cuenta con un sistema de coparticipación; es decir, el paciente realiza el pago y el Estado lleva a cabo el reembolso posteriormente.

Por ello el impacto es mayor que en España, donde el profesional sanitario no percibe salarialmente que haya pacientes que no acudan a su consulta. Esto no significa que en nuestro país no se produzcan faltas de asistencia al médico. De hecho, el Gobierno de Navarra ha aprobado esta semana penalizar a los pacientes que no acudan a su cita sin un motivo justificado.

[Lesende, el mejor médico de España: "No es que no cojamos el teléfono, es que no nos da para hacerlo"]

Este periódico ha solicitado esta información a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas y a Ingesa (entidad de la que depende la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla). En algunos casos se ha declinado la petición al no tener "datos sólidos al respecto", y en otros no se ha recibido respuesta en el momento de publicación de este reportaje.

Teniendo en cuenta las solicitudes atendidas, lo cierto es que se dibuja un panorama heterogéneo. Y es que, por un lado, hay comunidades en las que el volumen de pacientes que no acudieron a su cita representa en torno al 3% de las citas de Atención Primaria (AP) en el pasado año. Es el caso de Castilla y León y Galicia. En esta última, los pacientes no acudieron a un total de 637.990 consultas.

En otras regiones, en cambio, el absentismo es mayor, como sucede con Andalucía (7,15%) o Murcia (11,31%). En la primera, el porcentaje se traduce en 2,9 millones de citas perdidas al año por no acudir el paciente, mientras que en la segunda se perdieron más de 1,5 millones de consultas de AP sólo en 2023. Para el mismo periodo, 553.283 pacientes no acudieron a su cita en Medicina de Familia y 109.818 en Pediatría de AP en la Comunidad Valenciana.

Educar a los pacientes

En la misma línea que Mónica García, quien abogaba por "hacer pedagogía de lo que significa tener una cita médica", las sociedades de Medicina de Familia también se muestran partidarias de fomentar medidas educativas. "Las campañas punitivas no educan a la población y sobre todo generan mucha resistencia", asegura Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

"Pensamos más en la corresponsabilidad compartida que en una posible multa al paciente", añade Rafael Micó, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Desde ambas entidades apelan al "principio de la solidaridad, que los pacientes conozcan que cuando no asisten a una visita, otro se queda sin una consulta".

Pese a ello, creen que el absentismo no deja de ser excepcional. "En el caso de AP, se habla de 11 millones de consultas en las que el paciente no acudió a su cita. Esta cifra supondría un porcentaje inferior al 4% de las 260 millones consultas de Medicina de Familia que se dieron el año 2021", explica Micó.

🔴 Nos quejamos de que no hay citas en Atención Primaria pero los médicos de Primaria cada día ven como numerosos pacientes citados no acuden.



En rojo las personas que no acuden a su cita un día cualquiera. Se tarda 15 segundos en anular la cita con la aplicación.



Un acto muy… pic.twitter.com/u99gHhyKO2 — david andina (@daandina) March 13, 2024

Este médico rural reconoce que en su caso es anecdótico el número de pacientes que no anulan su cita si no pueden acudir a consulta: "Algunos estudios apuntan a que sucede más en población joven". Es cierto que la literatura científica acerca de esta cuestión es escasa. Pero un trabajo que analizó las visitas solicitadas en un centro de salud de Zaragoza en 2006 corrobora las palabras de Micó.

El grupo de los 25 a los 35 años fue el que más se ausentó, con un 12,6%; seguido de los menores de 25 años (11,8%). Conforme aumentaba la edad, también lo hacía la presencialidad. De hecho, el grupo que menos faltó al médico fue el que va de los 75 a los 85 años, en sólo un 3,7% de las ocasiones.

El médico de familia Roberto Mourelle llevó a cabo un estudio similar acerca de las consultas a las que no acudía el paciente durante la segunda mitad de 2022. Los resultados apuntaban a una misma dirección: en su mayoría eran hombres y jóvenes.

Micó considera que en el caso de la población joven puede deberse a una tendencia cada vez más arraigada, como es la de la inmediatez: "No es sólo que no tenga fidelizado al médico de familia, sino que a lo mejor por un problema de consulta menor quiere que se le atienda ya y ahora".

Retrasos en las citas

Si en algo coinciden todos los expertos consultados por este periódico es que cuanto más tarde sea la cita, mayor es el riesgo de que se te olvide. "No es una cuestión de mala voluntad de los pacientes", opina Baos, "la inmensa mayoría de las ausencias son precisamente por las disfunciones del propio sistema".

La demora para ver al médico de cabecera cada vez es más frecuente en nuestro país. Según el último Barómetro Sanitario, elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2023, la espera media para el médico de familia se sitúa en 9,12 días para el 80% de los ciudadanos. Sólo una de cada cinco personas en España consigue cita al día siguiente. "Si tenemos un tiempo de espera en Primaria que ha aumentado en los últimos años, habrá que corregirlo", indica Micó.

Otro de los factores que también favorece indirectamente el absentismo se encuentra en las dificultades que encuentra el paciente que desea cancelar la cita: "Desde solicitarlo por teléfono y que esté comunicando hasta no saber cómo hacerlo por Internet y no tener ningún familiar que pueda ayudarle".

[La odisea de someterse a diálisis en la España rural: "Durante tres días a la semana no existo"]

Por ello, una de las peticiones que realizan los facultativos es que se simplifique la anulación de la cita y que se mejoren los recordatorios, con un posible sistema en el que el paciente pueda responder si finalmenteva a acudirr o no a la cita. "Hay muchos procesos que están automatizados. ¿Por qué eso no se hace en Primaria o en la sanidad pública en general?", se pregunta Baos.

Del olvido al desinterés

El objetivo, al fin y al cabo, es que el hueco que deja quien no se presenta pueda servir para otra persona. Fuentes cercanas a la Consejería de Salud de la Región de Murcia reconocen a este periódico que el absentismo del paciente genera una pérdida de consultas e impide aliviar las demoras en la asistencia.

En este sentido, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, afirmó este lunes que el número de citas perdidas equivale a que 300 médicos de Primaria dejaran de pasar consulta durante un año.

Estas ausencias, sin embargo, no sólo se producen en Atención Primaria. También se dan en Atención Hospitalaria. En este caso las cifras son igual de dispares. En comunidades como Castilla y León el porcentaje se sitúa en torno al 5%, mientras que hay otras como Murcia donde suponen hasta un 9,3% de las citas reservadas.

Sala de espera de un hospital. Europa Press

"En los hospitales también ocurre, con el agravante de que en este caso no estamos hablando de días", señala Baos. "Es decir, si tengo una cita a tres o cuatro meses vista y no me presento, ahí puede entrar en juego desde olvidos hasta desinterés".

Una de las regiones en las que ya se han tomado medidas al respecto ha sido la Comunidad Foral de Navarra. Según los datos del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, desde el 1 de enero al 31 de marzo de este año 12.615 pacientes no han acudido a su cita en todas las modalidades de atención hospitalaria.

Al ser un volumen que se ha mantenido estable en los últimos años, el Gobierno foral ha decidido que aquellos pacientes que cancelen dos veces su cita sin justificación o no acudan perderán el derecho de garantías. Esta nueva normativa sólo se aplicará por el momento al sistema de Atención Hospitalaria, y no en Atención Primaria.

Los especialistas no comprenden este tipo de medidas porque cuando existe un castigo es porque la prestación ha sido adecuada, y entienden que a día de hoy no siempre sucede así: "La falta a las citas viene asociado a que haya más demora; y las demoras están asociadas a una falta de inversión". Es decir, se trata de una espiral en la que se combinan diveras causas que van más allá de un posible olvido por parte del paciente.