Ordenan la retirada inmediata de estos famosos cosméticos en España y piden no usarlos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de una treintena de lotes de esmalte de uñas marca Gelàze China Glaze. La medida se toma tras detectarse que contienen dos sustancias, Hema y Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate, cuyo uso está prohibido en productos cosméticos en la Unión Europea por el riesgo que suponen para los consumidores particulares.

El número de referencia de los productos afectados es PS/MCH-CM 1126/2023. Este aviso ha sido notificado por el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de Cataluña antes de extenderse al resto del territorio nacional. Pueden consultar en detalle cada uno de los 28 lotes afectados en este enlace.

La Aemps, por su parte, ha ordenado el cese de la comercialización de los productos afectados y la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas. La empresa responsable de la puesta en el mercado de estos esmaltes de uñas es Aii Limited UK.

Los productos Hema y Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate están incluidos en el Anexo II del Reglamento (CE) 1223/2009 en el que se recogen las sustancias prohibidas en productos cosméticos. Estas sustancias están autorizadas para su uso en establecimiento de estéticas pero no para consumo particular, ya que hay un riesgo considerable de sensibilizar la piel y dañarla provocando alergias si no se aplica de forma profesional.

"Las sustancias HEMA y di-HEMA TMHCC son seguras en los productos para uñas únicamente cuando se aplican sobre la lámina ungueal y dado que las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso deben tener en cuenta la posibilidad de una aplicación en la piel adyacente a la lámina ungueal, existe un riesgo potencial para la salud humana derivado del uso de HEMA y di-HEMA TMHDC en los productos para las uñas", recoge el reglamento.

Además, como otras irregularidades, la Aemps destaca que en el etiquetado de los mismos no se advierte de las precauciones de uso relacionadas con estas sustancias: “sólo para uso profesional” y “puede provocar una reacción alérgica”. Por otra parte, tampoco consta ninguna persona responsable en la Unión Europea.

"Los casos de sensibilización a los productos para las uñas que contengan HEMA o di-HEMA TMHDC notificados en algunos Estados miembros llevan a la Comisión a concluir que hay riesgo de que tales productos sean aplicados con insuficiente precisión, de manera que se produzca un contacto con la piel adyacente a la lámina ungueal", subraya el texto.

"Debe distinguirse entre el uso profesional y el uso por el consumidor de los productos cosméticos. De los profesionales se esperan normas de seguridad más estrictas. En particular, se espera que un profesional tenga más competencias, experiencia y conocimientos sobre el uso de un producto cosmético que el consumidor", concluye.

Se recomienda a los consumidores que puedan tener estos esmaltes de uñas en sus hogares que dejen de utilizarlos de forma inmediata. A los distribuidores y establecimientos de venta se pide que inmovilicen y cesen la comercialización de los mismos.

"Para resolver cualquier cuestión relacionada con esta alerta sanitaria, pueden enviar un correo electrónico a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicando en el asunto del correo la referencia, la marca y el nombre comercial del producto afectado", añade el comunicado.

