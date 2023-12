Uno entre un millón: el milagroso caso de las gemelas nacidas de dos úteros diferentes

Roxi nació la tarde del pasado 19 de diciembre. Su hermana, Rebel, lo hizo al día siguiente por la mañana. Son lo que se llamaría mellizas: nacidas casi al mismo tiempo pero de dos óvulos fecundados por separado. Su particularidad es que, además, fueron gestadas en dos úteros distintos.

Su caso es muy raro, uno entre un millón, literalmente: se da en uno de cada millón de embarazos. Su madre, Kelsey Hatcher, tiene lo que se conoce como útero didelfo: durante el desarrollo embrionario, los conductos de Müller, que deberían unirse para dar lugar al útero, permanecen separados y cada uno genera un hemiútero, con su propia trompa de Falopio y su ovario.

Hatcher había sido diagnosticada con 17 años. Esta rara condición —ocurre en el 0,3% de las mujeres— le permite hacer vida normal, si bien existe un mayor riesgo de partos prematuros (24%) o abortos espontáneos (21%).

A pesar de ello, a sus 32 años ya había sido madre dos veces. Esta era la tercera vez que se quedaba embarazada. Al igual que en las ocasiones anteriores, estaba gestando el embrión en su útero derecho.

La sorpresa vino cuando los médicos del Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham (EEUU), avisados de su condición, le hicieron una ecografía. El útero izquierdo guardaba una sorpresa.

La situación era inédita para los médicos del hospital, que contactaron con expertos en embarazos de riesgo. Un 4,3% de las mujeres presenta anomalías del útero. De ellas, el útero didelfo representa el 8,2% de ellas.

A pesar de ello, Hatcher pasó su embarazo sin problemas y, al llegar a las 39 semanas, sus médicos decidieron programar el parto: tendría lugar el 19 de diciembre. En un plazo de 20 horas había dado a luz a Roxi (el bebé del útero derecho) y Rebel.

"En mi vida he visto un embarazo doble, y me dedico a la obstetricia desde 1997", comenta sorprendida Anna Suy, jefa de sección de Obstetricia del Hospital Vall d'Hebron y presidenta de la sección de medicina perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Así lo ejemplifica: "Es poco frecuente que tengas un útero doble, es poco frecuente que ovules dos óvulos durante el mismo ciclo menstrual, y es menos frecuente aún que se fecunden los dos óvulos, uno en cada uno de los dos hemiúteros. Es algo muy, muy, muy raro".

Complicaciones de un embarazo doble

Las mujeres con útero didelfo, además de las complicaciones en el embarazo, pueden tener alteraciones a nivel renal pero, por lo general, pueden realizar una vida normal. Tanto, que muchas veces son diagnosticadas de forma tardía "o puede que no se diagnostiquen si no hacen revisiones ginecológicas".

La cirugía no está recomendada en estos casos, a menos que, además de dos úteros se hayan desarrollado también dos vaginas separadas por un tabique que dificulta las relaciones sexuales y la colocación de un tampón o una copa menstrual, en cuyo caso se elimina ese tabique.

Suy explica que la cirugía no tiene sentido porque "un útero didelfo no puede convertirse en uno normal. Se puede ofrecer cirugía para resecar el tabique vaginal si existe, pero hay distintos grados, no siempre el útero está dividido en dos"

"Los dos hemiúteros", continúa, "pueden dar lugar a una gestación, muchas veces prematura pero no siempre. Si hicieras cirugía, seguramente no llegarían a nada".

Las niñas, en cambio, "son igual de gemelas que aquellas que se gestan en un único útero. De hecho, es un útero dividido en dos", apunta la obstetra. Es lo que se llama un embarazo bicorial biamniótico, cuando bajan dos óvulos en un mismo ciclo y ambos son fecundados y da lugar a gemelos no idénticos genéticamente.

Hay muy pocos casos de embarazo doble en una mujer con útero didelfo que hayan sido registrados en la literatura científica. En aquellos que sí lo han hecho, una opción habitual es retrasar el parto del segundo bebé, sobre todo si el primero ha nacido antes de las 28 semanas.

En los casos clínicos reportados de esta técnica —que se aplica no solo en casos de útero didelfo sino en otros partos prematuros de gemelos bicoriales— se ha llegado a retrasar el nacimiento del segundo bebé hasta 70 días.

En España, el caso de mayor retraso entre un mellizo y otro, habiendo sobrevivido los dos, ha sido de 48 días. Para poder plantear esta técnica, es necesario que las contracciones se hayan detenido y que no haya riesgo de infección ni para la madre ni para los bebés.

Roxi y Rebel nacieron con unas diez horas de diferencia pero celebrarán sus cumpleaños en días distintos. Nacieron sanas tras un embarazo completo y sus hermanos ya han podido conocerlas.

