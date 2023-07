Más de siete millones de personas y subiendo: por qué España vive un 'boom' de casos de artrosis

Un dolor tan fuerte que te despierta por las noches. Que no te deja dormir. Como agujas que se clavan una y otra vez. Así es como los pacientes intentan explicar qué es la artrosis, una enfermedad reumática cuyos expertos consideran "un verdadero problema de salud pública por la discapacidad e incapacidad que provoca". Sólo en España afecta ya a siete millones de personas, siendo la tercera causa de incapacidad laboral.

"Siete millones de personas son muchas", lamenta Francisco Blanco, reumatólogo en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Reumatología (SER). También ha sido el presidente del Comité Científico del Simposio SER-OARSI, una reunión internacional celebrada hace unas semanas en A Coruña para actualizar el conocimiento de la enfermedad.

Precisamente, Galicia es una de las regiones de España con más casos de esta patología. Se estima que allí viven 900.000 dolientes, una gran parte del total nacional. "Hay que tener en cuenta que aquí hay una población muy mayor y que la artrosis es una enfermedad que se relaciona con el envejecimiento", responde Blanco.

El envejecimiento ha sido -y es- el factor por excelencia que se asocia a este drama. Con el paso de los años, el tejido articular, que es el encargado de proporcionar a los extremos óseos un desplazamiento con facilidad y sin fricciones, se va desgastando. Una vez se destruye, los huesos empiezan a rozarse unos con otros y a producir dolor. Esto es, grosso modo, la artrosis.

De 248 millones a 528

Con una población cada vez más envejecida y con un incremento de la esperanza de vida, no es de extrañar que los casos de esta patología hayan ido aumentando con los años. Desde la SER confirman que así ha sido, aunque no se dispone de ningún registro histórico español que lo refleje. No obstante, un gran estudio publicado en la Arthritis and Reumathology, la revista de la Sociedad Americana de Reumatología, elaborado con una muestra internacional, confirmó que los casos se han disparado un 113% en 30 años. De 248 millones de personas diagnosticadas en 1990, se ha pasado a 528 millones en 2020.

Blanco matiza que el envejecimiento no es la única explicación a este aparente boom: "Además de la edad, hay dos elementos principales causantes de esto, la obesidad y los deportes de contacto". Ambos dos se relacionan con una aceleración del desgaste mecánico del tejido mencionado anteriormente y ambos dos están a la orden del día. Según los últimos datos del Sistema Nacional de Salud, un 16% de los adultos españoles padece de obesidad, porcentaje que se coloca en un 10% en la edad infantil.

El problema del peso, además, juega un doble papel con la artrosis. No sólo tiene que ver con el desgaste mecánico. "Con las manos, entonces, no tendría por qué influir", apunta muy agudamente Blanco. Resulta que el doctor es uno de los firmantes de una importante investigación de Nature que demostró que en la artrosis también se podía desencadenar por una alteración metabólica causada por el sobrepeso. Al parecer, el exceso de grasa corporal favorece los procesos inflamatorios a nivel articular, lo que acelera la degeneración del tejido y, por ende, la artrosis.

"La obesidad también tiene que ver con la diabetes, otro factor de riesgo conocido para la artrosis", añade el doctor. Sí se sabe, según una serie de artículos publicados en The Lancet, que la diabetes ha sido otra patología en aumento y que en 2050 afectará a 1.300 millones de personas, se dibuja el mapa completo que vislumbra los moticos del incremento de esta enfermedad reumática.

Por todo ello y tal y como confirma Blanco, la artrosis seguirá aumentando en nuestro país y en el resto del mundo. La tendencia va a la par en todos los países. El problema añadido es que no hay cura para frenar su progreso. El único tratamiento que se puede ofrecer a los enfermos es paliar el dolor con analgésicos.

Una nueva esperanza

Sin embargo, en el simposio reciente, los expertos han tratado lo que puede ser una nueva esperanza: el desarrollo de tecnología que permita un diagnóstico precoz. "La artrosis es una enfermedad silente que empieza a destruir el tejido unos 20 años antes de que aparezca el dolor", apunta el reumatólogo. "Cuando la mayoría de la gente va al médico, ya se ha dañado mucho tejido".

La pérdida de ese tejido no es dolorosa porque no tiene terminaciones nerviosas. Por eso, no hay señales de alarma. Si bien, sí libera sustancias a la sangre que pueden servir de advertencia para detectar lo que está ocurriendo. Es la gran oportunidad de la reumatología: "Si somos capaces de identificar esas sustancias que libera podemos diagnosticar en fases precoces y actuar", celebra Blanco.

Mientras eso llega, el doctor recomienda prevenir todo lo posible su aparición con ejercicio. Pero no de contacto, ojo. Nadar, andar o pasear en bicicleta son las mejores alternativas. "Si el músculo es fuerte, es capaz de absorber muchos de los golpes que llegan a la articulación y la destruyen", termina el experto.

