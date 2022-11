Nunca te tomes la pastilla para la tensión en este momento del día: la alerta de los médicos

Seguramente nunca te hayas planteado cuál es la mejor postura para tomarte una pastilla, pero sí que le hayas encontrado 'sentido' al momento del día para el que te la prescriben. "Si es antes de la comida, será para que no se mezcle con los alimentos. Y si es de noche, pues será para dormir mejor", piensas tratando de darle explicación sin ningún tipo de fundamento. Sin embargo, a partir de ahora sí que podrás presumir de que sabes cuál es el mejor momento del día para tomarte una pastilla —o al menos, la de la hipertensión—.

Aunque no es para menos, pues no solo se trata de la principal causa de muerte prematura, sino que también ha aumentado de 650 millones a 1.280 millones en los últimos treinta años, según este análisis mundial publicado en The Lancet. Pero casi la mitad de estas personas no sabían que tenían hipertensión. Y el otro 50% restante se divide, a su vez, en dos: por un lado, quienes tomen la dosis vespertina de medicamentos antihipertensivos; y por otro, los que tienen la matutina.

El equipo liderado por el profesor de la Universidad de Dundee, Thomas MacDonald, tuvo en cuenta este panorama y se propuso averiguar si la medicación resultaba más efectiva tomarla por la noche o por la mañana. Para ello, contaron con un total de 21.104 pacientes con presión arterial alta que se eligieron de forma aleatoria. La edad media de los participantes fue de 65 años, y el 58% de ellos eran hombres. Y aunque hubo algunos que estuvieron en el estudio durante más de nueve años, la mayoría no llegó a pasar de los cinco años.

No se trata de la primera investigación que se publica en este sentido, pues ya existen estudios que han determinado que la presión arterial nocturna es un mejor predictor de resultados cardiovasculares que la diurna. También hay evidencia científica de que los medicamentos tomados por la noche reducen la presión arterial nocturna en mayor medida.

"¿De día o de noche?"

La principal conclusión a la que llegaron en este trabajo es que no importa si te la tomas de día o de noche. Así es, la medicación matutina es igual de efectiva que la vespertina, según el estudio presentado en el Congreso Europeo de Cardiología. "Los datos demostraron que el ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular y la muerte vascular aparecían en un grado similar, independientemente del momento en el que se produjo la administración", explicaba el propio MacDonald.

El investigador británico también afirmó que las personas con presión arterial alta deben tomar sus medicamentos antihipertensivos durante el mismo momento del día: "Con esta regularidad se busca sobre todo minimizar cualquier efecto indeseable de la hipertensión". Y es que esta dolencia se produce cuando la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es demasiado alta, por lo que existe el riesgo de que los vasos capilares se rompan.

En el estudio, que contó con un 98% de participantes blancos, no se apunta la nacionalidad de los individuos. Una cuestión a tener en cuenta en la hipertensión, pues se trata de una afección que ha disminuido en los países ricos, mientras que ha aumentado en muchos países de ingresos bajos. Así, países como Canadá o Perú han presentado en los últimos años una de las menores prevalencias de hipertensión a nivel mundial, y otros como República Dominicana y Jamaica han tenido las tasas más altas para las mujeres.

La prevalencia de hipertensión en España es media, comparada con el resto de países de la zona. Aun así, el doctor Enrique Galve considera que un 40% sigue siendo un porcentaje muy elevado: "El progresivo envejecimiento de la población que están sufriendo países occidentales como el nuestro, hará que en los próximos años el número de hipertensos siga aumentando", ha apuntando en declaraciones a la Fundación Española del Corazón.

Sin tratamiento ni diagnóstico

El diagnóstico de la hipertensión es considerado sencillo por los expertos, puesto que se puede comprobar con pruebas de control de la presión arterial. Estas pueden ir desde el monitoreo ambulatorio hasta pruebas de orina, e incluso ecocardiogramas que verifiquen si hay más signos de enfermedad cardíaca. Sin embargo, el análisis publicado en The Lancet demostró también que existían importantes lagunas en los que respecta al tratamiento.

El estudio reveló que un total de 720 millones de personas no recibían la medicación que necesitaban. Esta cifra supone la mitad de las personas con hipertensión en el mundo. No resulta extraño entonces que se trate de la primera causa de muerte prematura. De hecho, "una mejora en el acceso a la medicación para la tensión arterial, identificando y tratando las comorbilidades como la diabetes serviría para salvar vidas", aseguran desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es por este motivo por el que los países con ingresos más elevados suelen tener un mayor control de la presión arterial, ya que a día de hoy es cada vez más común encontrar en casa un tensiómetro. Sin embargo, la American Heart Association no recomienda aquellos dispositivos que midan la presión arterial en la muñeca o en el dedo porque pueden arrojar resultados menos fiables que los de un profesional médico.

