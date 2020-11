Estos son los 10 médicos de España más influyentes del mundo en 2020

Diez médicos españoles forman parte de la lista de investigadores altamente citados que publica la prestigiosa empresa Clarivate todos los años que a su vez se indexa en su web of Science, una de las herramientas más fiables sobre información y publicaciones científicas del mundo. Entre ellos se encuentran varios de los 100 mejores médicos de España según el ranking anual de EL ESPAÑOL.

La lista anual de Clarivate se divide en 22 categorías y es en la de Medicina Clínica en la que se puede ver más españoles, 10 entre 482. En total, han sido citados 103 españoles entre 6.167, ocupando nuestro país la décima posición.

Pero es la categoría de médicos que van más allá de la investigación y tienen trato con el paciente en la que más destaca nuestro país, que supone el 2,07% de los citados frente al 1,6% del porcentaje general.

Para hacerse una idea del nivel de los investigadores de este ranking, en el listado global de este año se ha reconocido a 26 premios Nobel, incluidos tres de este mismo año.

"Reconocemos a los investigadores más influyentes del mundo, lo que se demuestra por la producción de estudios que están en el top del 1% en citaciones en la Web of Science", explican desde Clarivate.

Los diez prestigiosos facultativos, de distintas áreas y centros de trabajo e investigación en España, trabajan e investigan en oncología, hepatología, cardiología, gastroenterología y hematología. He aquí el listado.

Joaquím Bellmunt

Bellmunt combina la dirección del Instituto Oncológico Equipo Dr.Bellmunt – Hospital Universitari Dexeus Grupo Quirón con la dirección de la Bladder Cancer Center del Dana Farber Cancer Institute (DFCI) de Harvard, Boston (EUA). Asimismo, sigue vinculado al Servicio de Oncologia del Hospital del Mar y a la European Association for Research and Treatment of Cancer (EORTC).Está especializado en oncología clínica génito-urinaria.

Jordi Bruix

Jordi Bruix es jefe de la Unidad de Oncología Hepática del Hospital Clínico y del equipo de investigación en Oncología Hepática del IDIBAPS. También es director científico del CIBEREHD en la Comisión Permanente del CIBER, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. El trabajo del Dr. Bruix ha contribuido decisivamente a la mejora en el tratamiento del cáncer de hígado.

Héctor Bueno

Bueno lidera el Grupo de Investigación Cardiovascular Traslacional Multidisciplinariaen elCNIC, y elÁrea de Investigación Cardiovasculardel Instituto de Investigacióni+12en el Hospital Universitario 12 de Octubre, dónde dirige el Programa de Investigación Cardiovascular Traslacional (PICAT). Su trabajo clínico lo desarrolla en la Unidad Coronaria del Servicio de Cardiología. Bueno es profesor asociado de Medicina (Cardiología) en la Universidad Complutense de Madrid y participa activamente en la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

Enriqueta Felip

Enriqueta Felip es investigadora principal del Grupo de Tumores Torácicos y Cáncer de Cabeza y Cuello del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y médica especialista en Oncología Médica en el Hospital Vall d’Hebron, además de jefa del Servicio de Oncología Médica Torácica de la Comisión de Tumores en ese mismo centro. Compagina su trabajo en la pública con la dirección del Programa de Cáncer Torácico del IOB Institute of Oncology. Además, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Es una de las mejores oncólogas según el ranking de 2020 de EL ESPAÑOL.

José María Llovet

Josep Maria Llovet es el director del máster en Medicina Traslacional de la Universidad de Barcelona (UB). Experto en el campo de la gastroenterología y la hepatología, Llovet también es jefe del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps) y profesor de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (Icrea, por sus siglas en catalán). Parte de su tarea la desarrolla en el Hospital Clínic de Barcelona. Trabaja también en el Programa de Cáncer de Hígado de la Facultad de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai en Nueva York.

María Victoria Mateos

La hematóloga zamorana María Victoria Mateos es, actualmente, la coordinadora de la Unidad de Mieloma del Hospital Universitario de Salamanca. Además, entre sus logros destaca el hecho de haberse convertido en la primera mujer que preside el comité científico del congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología. En 2016, recibió el premio al mejor proyecto de innovación en Hematología (mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos y leucemia mieloide aguda) por su trabajo sobre el tratamiento precoz del mieloma múltiple asintomático de alto riesgo. Fue una de las mejores hematólogas de España del ranking de EL ESPAÑOL de 2018.

Jesús San Miguel

Con más de 800 publicaciones científicas en revistas internacionales y habiendo dirigido más de proyectos de investigación en distintos países del mundo, el doctor San Miguel es uno de los más reputados especialistas en Hematología. Actualmente, ocupa el puesto de director médico de la Clínica Universidad de Navarra, siendo también director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra. Ha estado en el ranking de mejores médicos de EL ESPAÑOL en sus tres ediciones.

Luis Paz-Ares

El oncólogo Luis Paz-Ares es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre, una labor que compagina con el ejercicio de la docencia en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, la European Society on Medical Oncology y la American Society of Clinical Oncology, los intereses de Paz-Ares se centran en la asistencia e investigación clínica y traslacional en cáncer de pulmón y nuevas estrategias de tratamiento. Ha estado en dos ediciones en el ranking de mejores médicos de EL ESPAÑOL.

Josep Tabernero

Josep Tabernero es presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Además, es director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), jefe del Departamento de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron, director de Investigación Clínica en el VHIO y director de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer- La Caixa, director del Grupo de Tumores Gastrointestinales y Endocrinos. Es médico visitante en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, Houston (EEUU), director del Grupo Español para el estudio del Tratamiento de Tumores Digestivos y miembro del Comité de Expertos del Programa de Guías de Práctica Clínica en Cáncer de Cataluña – Oncoguías, entre otras funciones. Tabernero es uno de los científicos más citados y más influyentes del mundo y ha aparecido en la lista de Clarivate otros años. En todas las ediciones del ranking de EL ESPAÑOL se le ha incluido como uno de los mejores médicos de España.

José Luis Zamorano

José Luis Zamorano es jefe de servicio de Cardiología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela y del Hospital Ramón y Cajal, además de dirigir el equipo de Cardiología en el Hospital Ruber Internacional, todos ellos en Madrid. Experto mundial en diagnóstico cardiológico no invasivo es miembro de honor de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Es vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología. También es un clásico en el ranking de mejores médicos de EL ESPAÑOL.