Alerta sanitaria por un popular ibuprofeno con defectos: Sanidad pide no consumirlo

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de la retirada del lote 370535 de Espidifen 400 mg granulado para solución oral sabor menta (20 sobres) con fecha de caducidad 31/01/2023 por un defecto de calidad. El problema es, concretamente, la presencia potencial de un elemento metálico, en este caso una arandela, en uno de los sobres de granulado de este lote.

Ante este problema, la AEMPS indica que se procede a la retirada de todas las unidades del lote afectado presentes en la cadena de distribución y dispensación, para su devolución al laboratorio.

¿Usas este medicamento? ¿Tienes en casa Espidifén 400 mg? Según recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esto es lo que hay que hacer:

Comprueba si tu envase pertenece al lote objeto de la alerta: el problema se ha detectado en el lote 370535, con fecha de caducidad 31/01/2023.

En caso de que tengas una de las unidades del lote afectado de Espidifen 400 mg (20 sobres) sabor menta, acude a tu farmacia: allí gestionarán su cambio por otra unidad de un lote diferente.

El pincipio activo del Espidifen es el Ibuprofeno (arginina), que pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Según el prospecto, "este medicamento se usa en adultos y adolescentes a partir de 14 años para el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de intensidad moderada incluida la migraña, el tratamiento de la artritis (inflamación de las articulaciones, incluyendo habitualmente las de manos y pies, dando lugar a hinchazón y dolor), la artritis reumatoide juvenil, artrosis (trastorno de carácter crónico que ocasiona el daño del cartílago), espondilitis anquilosante (inflamación que afecta las articulaciones de la columna vertebral), inflamación no reumática y la dismenorrea primaria (menstruación dolorosa)".

Desde hace un año, además, el ibuprofeno de 600 mg no se despacha sin receta. "Se ha observado que la dosis recomendada para el alivio sintomático de procesos dolorosos leves es de 400 mg tres veces al día (1.200 mg diarios). Estas situaciones no requieren habitualmente de un diagnóstico médico preciso. Por este motivo, se dispone en las farmacias de estas presentaciones de 400 mg sin receta, sin tener que sobrecargar las consultas médicas derivando a pacientes que no requieren, en la mayoría de los casos, de un control médico".